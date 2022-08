Meilleures offres Xbox : économisez sur les manettes, les casques, les disques durs et plus encore

Des contrôleurs et casques avancés aux disques de stockage externes et aux abonnements de jeu, il existe des tonnes d’accessoires qui peuvent faire passer votre configuration de jeu Xbox au niveau supérieur. Et avec tant de bonnes affaires disponibles en ce moment, acheter de nouveaux équipements ne doit pas non plus casser votre tirelire. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres et remises disponibles sur une variété d’équipements et d’accessoires Xbox afin que vous puissiez économiser gros sur tout ce dont vous avez besoin pour jouer comme un pro. Et bien qu’il n’y ait toujours pas d’offres sur la Xbox Series X de nouvelle génération, assurez-vous de consulter notre traqueur de réapprovisionnement si vous espérez mettre la main sur l’une de ces nouvelles consoles insaisissables. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour les meilleurs prix disponibles.

Microsoft Microsoft a officiellement arrêté la Xbox One en 2020, il est donc assez difficile (et coûteux) de trouver de nouvelles consoles. Mais si vous espérez vous procurer l’une de ces Xbox de la génération précédente, il existe encore de nombreux modèles remis à neuf à un bon prix. Et même s’ils ne seront pas en mesure de gérer tous les jeux de nouvelle génération, de nombreux nouveaux titres sont encore jouables, y compris des succès récents comme Elden Ring. Ce modèle dispose de 500 Go de stockage et est équipé d’un lecteur de disque et d’une rétrocompatibilité, ce qui en fait un excellent choix si vous aimez les jeux rétro. De plus, il est livré avec la manette sans fil d’origine, ce qui vous permet d’économiser 60 $ supplémentaires. Bien que pour les joueurs occasionnels à la recherche de l’option la plus simple et la plus accessible, il vaut probablement mieux opter pour la Xbox Series S. Remarque : Certes, appeler cela une offre est probablement exagéré car il n’y a pas de remise directe, mais c’est le meilleur prix que vous trouverez sur une console Xbox pleine grandeur avec un lecteur de disque.

Seagate Les jeux ne cessent de grossir, et même si je ne me plains pas, cela signifie que le stockage de votre console peut se remplir assez rapidement. Seagate fabrique des disques durs portables spécialement conçus pour étendre le stockage de votre Xbox afin que vous puissiez passer moins de temps à télécharger à nouveau et plus de temps à jouer. Ce modèle de 2 To utilise une interface USB 3.2 et est compatible avec les Xbox Series X et S, ainsi qu’avec toutes les versions de la Xbox One.

Xbox Si vous recherchez un deuxième contrôleur pour votre Xbox, vous pouvez économiser de l’argent en achetant directement auprès de Microsoft. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ sur les variantes de couleur noir et blanc et 15 $ sur la version bleue, ce qui fait baisser le prix à 50 $. Les modèles rouge et jaune sont également en vente, mais sont légèrement plus chers à 55 $ et 60 $ respectivement.

Josh Goldman/Crumpe Si vous êtes un joueur inconditionnel, vous voudrez peut-être envisager de mettre à niveau le contrôleur de base fourni avec la console. Il s’agit de la version filaire de la V2 Chroma, l’une de nos manettes Xbox préférées que nous avons testée. Il manque la connectivité sans fil, mais dispose du même matériel que le Chroma pour 80 $ de moins. Il est équipé de boutons tactiles pour une réponse nette et rapide ainsi que de six boutons remappables supplémentaires et de capuchons de manette interchangeables pour une expérience de jeu optimisée pour votre style de jeu. Notez simplement que le contrôleur est uniquement compatible avec les Xbox Series X et S de nouvelle générationpas la Xbox One.

David Carnoy/CNET Le Stealth 700 de deuxième génération de Turtle Beach est notre casque Xbox préféré sur le marché en ce moment. Il est équipé de pilotes Nanoclear de 50 mm pour un son précis, et les oreillettes infusées de gel de refroidissement offrent un confort impressionnant, même au cours de longues sessions de jeu. Il a une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures et est compatible Bluetooth, de sorte que vous pouvez même écouter de la musique ou prendre des appels téléphoniques sans manquer une seconde de l’action.

Hyper X Un casque de jeu vous permet d’élaborer des stratégies (et de bavarder) avec votre équipe via le chat vocal et fournit un son clair pour que vous puissiez entendre chaque pas et chaque prise de vue qui se passe autour de vous. Le Cloud Flight X était l’un de nos casques Xbox préférés cette année et dispose d’un mélangeur de son intégré pour que vous puissiez régler l’audio et amplifier ce que vous voulez entendre. Il utilise un dongle USB 2,4 GHz pour une connexion sans fil à faible latence, et le bras du micro est amovible pour ne pas vous gêner pendant les sessions solo.

Lori Grunin/Crumpe Les utilisateurs de Xbox qui s’abonnent à Game Pass Ultimate ont désormais accès à la version bêta du cloud gaming de Microsoft, qui vous permet de diffuser des jeux depuis n’importe où sur une variété d’appareils, y compris les smartphones. Ce Razer Kishi est un contrôleur compact qui maintient votre téléphone au milieu afin que vous puissiez profiter de vos jeux de console préférés pendant vos déplacements. Il est conçu pour être universellement compatible avec les téléphones Android dotés d’un connecteur USB-C et présente une disposition similaire à celle de la Nintendo Switch. Il y a un Version iPhone disponible également, mais il n’est pas en vente pour le moment.