Meilleures offres VPN pour août 2022

Contrairement à la plupart des offres VPN qui sont des abonnements pour un nombre défini d’années, FastestVPN est pour un abonnement à vie. Nous avons demandé à l’entreprise ce que cela signifiait exactement et on nous a dit “nous ne résilierons jamais leurs comptes ».

Et pour seulement 20 $ – environ 15 £ – c’est imbattable.

De plus, vous bénéficierez d’un an de stockage dans le cloud – 2 To avec Internxt – et d’un gestionnaire de mots de passe.

FastestVPN n’est pas le meilleur service VPN du moment, et ce n’est pas non plus le plus rapide. Il a beaucoup moins d’emplacements et de serveurs que la plupart. Lorsque nous l’avons testé, les vitesses étaient bonnes sur IKEv2, mais terribles sur OpenVPN, ce que vous devez utiliser pour débloquer des services tels que Netflix et Disney+ aux États-Unis.