Meilleures offres TV pour Amazon Prime Day 2022

Les grands événements de vente au détail sont le moment idéal pour acheter un nouveau téléviseur et Amazon Prime Day est de retour pour le deuxième tour, bien que sous un nom différent de «Prime Early Access Sale» en octobre.

La vente proprement dite aura lieu les 11 et 12 octobre, mais de nombreuses offres sont déjà disponibles et nous vous proposerons toutes les meilleures lors de la vente elle-même. Nous recherchons haut et bas sur Amazon pour trouver les meilleurs prix sur les téléviseurs pour les acheteurs américains et britanniques.

Nous ne voulons pas que vous manquiez une bonne affaire après tout, mais notez que certaines offres sont exclusives à Membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, cela coûte 14,99 $/8,99 £ par mois, ou 139 $/95 £ par an, bien que vous puissiez peut-être obtenir un Essai gratuit de 30 jours pour accéder aux offres pour rien.

Meilleures offres de télévision Prime Early Access Sale aux États-Unis

Série Insignia Classe F30 1 De : Amazone Était : 299,99 $ À présent:

199,99 $

(33 % de réduction) Économisez un tiers sur ce téléviseur intelligent 4K Ultra HD avec le système d’exploitation Fire TV d’Amazon intégré. Moins de 200 $ pour un modèle 43 pouces. Il y a aussi des économies allant jusqu’à 330 $ sur les tailles jusqu’à 75 pouces. Série Amazon Fire TV Omni 2 De : Amazone Était : 829,99 $ À présent:

699,99 $

(130 $ de rabais) Amazon Fire TV offre une formidable expérience de coupure de cordon, et les modèles de téléviseurs de la série 4K Omni comme celui-ci présentent l’attrait supplémentaire d’avoir Alexa à bord pour un contrôle mains libres. Cette offre est le modèle 65 pouces mais il y a aussi des économies sur d’autres tailles. Samsung S85B QD-OLED 3 De : Amazone Était : 2 197,99 $ À présent:

1 597,99 $

(600 $ de rabais) C’est une chance inhabituelle d’économiser une grosse partie sur l’un des derniers téléviseurs Samsung. Le S95B combine la technologie Quantum Dot et OLED pour une image époustouflante. Série Insignia Classe F20 4 De : Amazone Était : 179,99 $ À présent:

99,99 $

(44 % de réduction) Si vous avez besoin d’un téléviseur intelligent bon marché pour un endroit comme une cuisine ou une chambre d’enfant, c’est une aubaine absolue. C’est 32 pouces et seulement une résolution de 720p mais c’est moins de 100 $ ! Et vous pouvez aussi obtenez 90 $ de réduction sur la taille 39 pouces. Sony Bravia XR A80K 5 De : Amazone Était : 2 299,99 $ À présent:

1 698 $

(601,99 $ de rabais) C’est une excellente occasion d’économiser énormément sur un téléviseur OLED 65 pouces 2022 de Sony avec plus de 25 % de réduction. Vous pouvez également économisez 200 $ sur le modèle 55 pouces si vous voulez quelque chose de plus petit et moins cher.

Meilleures offres Prime Early Access Sale TV au Royaume-Uni