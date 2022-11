Meilleures offres TV : novembre 2022

Si vous recherchez une offre télévisée de premier ordre ce mois-ci, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez des prix bas sur les téléviseurs intelligents, les téléviseurs LED, les téléviseurs OLED, les téléviseurs 4K et, bien sûr, les combinaisons de ces types.

Cependant, avec autant d’options disponibles, il peut être difficile de déterminer ce dont vous avez besoin. Mais n’ayez crainte, car nous vous aiderons à comprendre ce qu’il faut rechercher.

Voir ci-dessous pour nos meilleurs choix de détaillants américains et britanniques.

Meilleures offres de télévision aux États-Unis

Samsung Le cadre 2022 1 De : Meilleur achat Était : 1 499,99 $ À présent:

999,99 $

(500 $ de rabais) Le populaire téléviseur The Frame de Samsung, qui se double d’un cadre d’art numérique, offre une réduction de 500 $ pour le modèle 55 pouces. Vous allez adorer son écran QLED mat, son mode Art et sa plateforme intelligente Tizen. Série Insignia Classe F30 2 De : Meilleur achat Était : 399,99 $ À présent:

249,99 $

(150 $ de rabais) Économisez plus d’un tiers sur ce modèle 4K Ultra HD avec le système d’exploitation Fire TV d’Amazon intégré. Moins de 250 $ pour un téléviseur intelligent de 50 pouces ou vous pouvez obtenir la taille de 55 pouces pour 279 $. LG A2 OLED 3 De : Meilleur achat Était : 1 299,99 $ À présent:

569,99 $

(730 $ de rabais) Cette somme d’argent sur un téléviseur LG OLED est une chose rare et même s’il ne s’agit peut-être pas du produit phare C2 ou G2, il y a encore beaucoup à aimer. Ce modèle de 48 pouces dispose d’un processeur α7 Gen5 AI 4K, d’un volume de couleurs à 100 % et de webOS 22 pour tous vos besoins de streaming. Téléviseur QNED de la série LG Classe 83 4 De : Meilleur achat Était : 1 699,99 $ À présent:

999,99 $

(700 $ de rabais) Il y a une énorme remise de plus de 40 % sur ce modèle QNED 65 pouces de LG. La technologie Mini-LED vous offre un contraste beaucoup plus impressionnant et moins de floraison, mais sans le risque de brûlure d’écran que l’OLED a. Sony Bravia XR A80J OLED 5 De : Meilleur achat Était : 1 899,99 $ À présent:

1 299,99 $

(600 $ de rabais) Les téléviseurs OLED 4K de Sony sont à tomber par terre, et celui-ci étend l’interface utilisateur de Google TV sur un écran de 65 pouces.

Meilleures offres de télévision au Royaume-Uni

Toshiba 43UK3C63DB 1 De : Très Était : 349 £ À présent:

249 £

(100 £ de réduction) Cette offre signifie que vous pouvez obtenir un téléviseur intelligent 4K pour moins de 250 £. Le modèle 43 pouces de Toshiba ici a Dolby Atmos et Alexa entre autres fonctionnalités. LG UQ7500 2 De : Très Était : 499 £ À présent:

430 £

(£69 de réduction) Si vous voulez un téléviseur intelligent LG bon marché, ce modèle 55 pouces est encore plus économique avec cette remise. Il s’agit d’un panneau LED plutôt que d’OLED, mais dispose d’un processeur α5 Gen5 et d’un système d’exploitation Web pour les applications de streaming. Hisense 65E7HQTUK 3 De : Très Était : 679 £ À présent:

599 £

(80 £ de réduction) Ce n’est pas une énorme somme d’argent, mais c’est une bonne chance d’obtenir un téléviseur QLED 65 pouces pour moins de 600£. Ce modèle a Dolby Vision, Doly Atmos, Amazon Alexa et plus encore. Sony Bravia X81K 4 De : Très Était : 1 699 £ À présent:

1 298 £

(401 £ de réduction) Les énormes téléviseurs 75 pouces ne sont pas bon marché, mais cette offre de Very rend le X81K beaucoup plus abordable avec plus de 400 £ de réduction. C’est un modèle 2022 avec 4K Ultra HD HDR et Google TV. LG G2 OLED 5 De : Très Était : 2 699 £ À présent:

2 099 £

(600 £ de réduction) Si vous attendiez une baisse de prix sur le téléviseur phare G2 OLED de LG, il s’agit d’une remise importante sur l’édition Gallery 65 pouces conçue pour le montage mural.

Où trouver des offres TV

Vous pouvez vous attendre à trouver des offres TV auprès des détaillants suivants au Royaume-Uni :

Aux États-Unis, vous pouvez également consulter :

Newegg est un autre détaillant qui vaut le détour et qui propose souvent des réductions. Il propose plusieurs téléviseurs remis à neuf à des prix inférieurs, mais nous vous recommandons de ne regarder que ceux qui sont marqués ‘certifié remis à neuf’.

Si vous avez trouvé un modèle que vous aimez, nous vous conseillons également de comparer le prix avec au moins deux à trois autres détaillants et bien sûr avec Amazon si vous ne l’avez pas déjà fait.

Certaines des meilleures affaires se trouvent souvent sur Amazon, surtout si vous regardez dans le Offres du jour section. Ces remises sont offertes pour une durée limitée (souvent pour quelques heures seulement), ou jusqu’à épuisement des stocks – elles sont également connues sous le nom de Lightning Deals.

Nous recommandons s’inscrire à l’essai gratuit de 30 jours de Prime d’Amazonqui vous donnera non seulement accès à Offres éclair 30 minutes plus tôt que les non-membres Prime, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite le lendemain. C’est également ainsi que vous pourrez accéder à la vente Prime Day d’Amazon, qui propose certaines des plus grandes économies de télévision. De plus, vous aurez accès à Prime Video, auquel vous pouvez accéder via votre smart TV, et à d’autres avantages pendant votre essai également.

Que rechercher dans un téléviseur

Nous vous recommandons d’acheter un téléviseur 4K. Ils sont parfois appelés UHD ou Ultra HD, mais ils signifient tous 4K (3840 × 2160 pixels, soit quatre fois celui de Full HD) et seront capables d’afficher du contenu 4K qui devrait être la future norme pour les émissions de télévision. , films et jeux.

À cette haute résolution, cependant, vous voulez également vous assurer que le contenu à une résolution inférieure semble toujours net (par exemple, si vous diffusez depuis votre téléphone) lorsqu’il est lu sur l’écran du téléviseur. C’est pourquoi il est également important de rechercher un téléviseur avec un bon moteur d’upscaling.

Nous recommandons également les meilleurs téléviseurs à acheter (y compris des conseils sur la diffusion de contenu 4K, la meilleure distance de visualisation et les fonctionnalités de télévision intelligente à commande vocale). Si vous pouvez trouver un de ces modèles en solde, tant mieux. Nous passons également en revue les meilleurs téléviseurs à petit budget.

Lorsque vous achetez un téléviseur, recherchez les entrées HDMI version 2.1 avec prise en charge HDCP 2.2, ce qui signifie que le téléviseur peut gérer des sources de contenu 4K telles que les lecteurs Blu-ray Ultra HD, les consoles de jeux et les diffuseurs multimédias comme le Nvidia Shield. HDCP 2.2 est le dernier niveau de protection contre la copie utilisé par toutes les sources 4K externes, donc plus il y a d’entrées qui le prennent en charge, mieux c’est. Ces ports géreront également le contenu HDR et 120 Hz de votre Xbox One Series X ou PS5. Idéalement, toutes les entrées HDMI répondront à cette norme, mais ce n’est souvent qu’une ou deux.

4K est mieux apprécié sur une taille d’écran de 55 pouces ou plus, mais il y a des panneaux plus petits qui apparaissent et même un téléviseur 4K à 40 pouces peut offrir d’excellentes performances. Assurez-vous qu’il dispose de suffisamment de ports HDMI pour vos décodeurs, consoles, etc. Nous avons un tour d’horizon des meilleures petites offres de télévision – si vous recherchez quelque chose de plus compact.

Consultez également notre tour d’horizon des meilleurs câbles HDMI. Notre article explique ce qu’il faut rechercher (et ce qu’il faut éviter !) en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités du câble HDMI. Certains des câbles les moins chers peuvent être tout aussi efficaces que les plus haut de gamme.

Vous pouvez également voir l’acronyme “HDR” lorsque vous recherchez un nouveau téléviseur. Il signifie High Dynamic Range et offre des blancs de pointe plus élevés et une meilleure profondeur de couleur. Ce n’est pas essentiel mais c’est une fonctionnalité supplémentaire intéressante si le prix est correct.

Bien sûr, le son est un autre élément essentiel lorsque l’on recherche un téléviseur. À mesure que les téléviseurs deviennent plus minces, il y a moins d’espace pour les gros haut-parleurs capables de produire la qualité sonore riche que nous attendons tous d’entendre. C’est là qu’interviennent les barres de son.

Nous avons créé un guide détaillé séparé uniquement pour les barres de son. Il plonge dans les caractéristiques les plus importantes à rechercher, si vous devez obtenir un subwoofer séparé pour des basses plus profondes, et bien sûr les meilleures barres de son du marché avec des critiques respectives.