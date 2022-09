Meilleures offres TV de 2022 : Économisez jusqu’à 1 500 $ sur les téléviseurs LG, Samsung et Amazon Fire

Il y a beaucoup à considérer avant de vous acheter un nouveau téléviseur. Vous voudrez déterminer l’espace dont vous disposez et la taille de votre téléviseur. Si vous allez l’utiliser pour les jeux, vous en voudrez peut-être un qui a une haute résolution et un taux de rafraîchissement rapide. La plupart des nouveaux téléviseurs sont des téléviseurs intelligents dotés d’applications intégrées telles que Netflix, Hulu et YouTube, ainsi que du contrôle vocal et de l’assistance vocale.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur ou si vous souhaitez mettre à niveau votre téléviseur existant, vous envisagez peut-être d’attendre jusqu’à Vendredi noir ou autre événements commerciaux pour en acheter un. Mais il existe de nombreuses offres intéressantes chez plusieurs détaillants dont vous pouvez profiter dès maintenant. Obtenez des centaines de dollars de rabais sur les téléviseurs de différentes marques grâce à ces offres exceptionnelles.

Offres sur les téléviseurs Samsung

Amazone Si vous recherchez un téléviseur Samsung de qualité sans payer le gros prix pour un écran OLED, découvrez ce téléviseur QLED 4K de 55 pouces. À l’origine 798 $, vous pouvez l’obtenir pour 698 $ et économiser 100 $. Il s’agit d’un modèle 2022 ultra fin et livré avec Alexa intégré. Il est équipé de la technologie Motion Xcelerator, qui minimise le flou et améliore la clarté du mouvement du contenu à haute vitesse et à haute intensité.

Offres Amazon Fire TV

Amazone Amazon a lancé ses premiers téléviseurs Fire l’année dernière et il y a eu plusieurs modèles depuis. Ce téléviseur, le téléviseur Omni Series 4K de 65 pouces, est doté de Dolby Vision et peut être utilisé entièrement en mode mains libres car il intègre Alexa. Dolby Vision fournit la couleur, le contraste, la clarté et la luminosité à votre expérience de visionnement et Dolby Digital Plus offre des fonctionnalités avancées. son surround sur plusieurs appareils. En ce moment, vous pouvez économiser 13 % sur cette taille. Vous recevez des alertes de prix pour Téléviseur 4K Amazon Fire Omni Series 65 pouces : 720 $

Offres sur les téléviseurs LG

Amazone Nous aimons les téléviseurs LG OLED pour leur qualité et leur prix. Ce téléviseur est maintenant à 200 $ de rabais, vous pouvez donc économiser encore plus d’argent tout en obtenant l’un des meilleurs téléviseurs de qualité. Les pixels OLED auto-éclairés créent de superbes graphismes avec un contraste infini, un noir parfait et plus d’un milliard de couleurs qui ressortent plus lumineuses. Avec le mode Filmmaker, vous pouvez améliorer chaque instant de l’audio Dolby Atmos pour une expérience home cinéma ultime. Lisez notre avis sur la série LG OLED C2 2022. Vous recevez des alertes de prix pour Téléviseur intelligent LG C2 Series OLED evo 4K de 65 pouces : 1 897 $

Toshiba, Sony et autres offres TV