Meilleures offres TV Cyber ​​​​Monday 2022

En tant qu’articles coûteux, les téléviseurs font partie des offres les plus populaires du Cyber ​​​​Monday. Mais les détaillants l’ont remarqué, de sorte que le consommateur moyen est souvent confronté à des semaines et des semaines d’offres sur des centaines de téléviseurs différents avec des codes et des spécifications de produits très variables. Nous sommes là pour vous aider, après avoir rassemblé uniquement les meilleures offres télévisées à trouver le Cyber ​​​​Monday 2022.

Vous trouverez des offres sur les téléviseurs intelligents 4K HDR de grandes marques telles que Samsung, LG, Sony et plus encore. Pour des conseils d’achat complets, consultez nos meilleurs tableaux TV et meilleurs budgets pour voir ce que nous recommandons.

Le Cyber ​​​​Monday est officiellement le 28 novembre et nous arrondissons également de nombreuses autres offres Cyber ​​​​Monday dans l’espace technologique grand public.

Meilleures offres de télévision Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

Samsung Le Cadre 2022 1 De : Meilleur achat Était : 1 499,99 $ À présent:

999,99 $

(500 $ de rabais) Le Frame 2022 se double d’un cadre d’art numérique, et c’est 500 $ de réduction pour le modèle 55 pouces chez Best Buy, battant légèrement le Samsung Store officiel. Vous allez adorer son écran QLED mat, son mode Art et sa plateforme intelligente Tizen. LG C2 OLED 2 De : Meilleur achat Était : 1 399,99 $ À présent:

899,99 $

(500 $ de rabais) Le C2 est sans doute l’un des meilleurs téléviseurs jamais fabriqués par LG, et il figure actuellement en tête de notre classement télévisuel. Avec une remise importante, le modèle 42 pouces est proche du prix le plus bas qu’il ait été. Best Buy n’affiche pas le RRP complet de 1 399 $. Sony Bravia XR A80J OLED 3 De : Meilleur achat Était : 1 899,99 $ À présent:

999,99 $

(900 $ de rabais) Les téléviseurs OLED 4K de Sony sont à tomber par terre, et celui-ci étend l’interface utilisateur de Google TV sur un écran de 55 pouces pour à peine la moitié de son prix habituel. Série Insignia Classe F30 4 De : Meilleur achat Était : 399,99 $ À présent:

239,99 $

(160 $ ​​de rabais + Echo Dot gratuit) Économisez 160 $ ​​sur ce modèle 4K Ultra HD avec le système d’exploitation Fire TV d’Amazon intégré. Best Buy lance l’Echo Dot de 3e génération (d’une valeur de 39,99 $) sans frais supplémentaires. Moins de 250 $ pour un téléviseur intelligent de 50 pouces ou vous pouvez obtenir la taille de 55 pouces pour 279,99 $ avec une remise de 170 $. LG A2 OLED 5 De : Meilleur achat Était : 1 299,99 $ À présent:

569,99 $

(730 $ de rabais) Ce n’est peut-être pas le produit phare C2 ou G2, mais il y a encore beaucoup à aimer sur les téléviseurs A2 de LG. Ce modèle de 48 pouces dispose d’un processeur α7 Gen5 AI 4K, d’un volume de couleurs à 100 % et de webOS 22 pour tous vos besoins de streaming et bénéficie d’une réduction considérable.

Meilleures offres Cyber ​​Monday TV au Royaume-Uni

Téléviseur OLED LG C2 1 De : AO Était: 1 499 £ À présent:

939 £

(560 £ de réduction) Le téléviseur OLED 2022 de LG a obtenu une note de 9/10 dans notre examen complet, et il se situe au sommet de notre tableau TV. Ce Cyber ​​Monday, vous pouvez économiser 560 £ sur ce modèle 55 pouces chez AO, qui est encore moins cher que le Black Friday. Hisense 55A6EGTUK 2 De : Amazone Était : 549 £ À présent:

327,99 £

(221,01 £ de réduction) Il y a une énorme remise de 40 % sur ce téléviseur intelligent 4K Ultra HD 55 pouces de Hisense, ce qui signifie que vous pouvez améliorer votre salon pour moins de 350 £ ! TCL 50CF630K QLED 3 De : Amazone Était : 339,99 £ À présent:

299 £

(40,99 £ de réduction) C’est une excellente occasion d’obtenir un téléviseur QLED à un prix incroyablement bas, ce qui est très inhabituel. Ce modèle TCL est non seulement tout neuf, mais est livré avec Amazon Fire TV intégré. Toshiba 43UK3C63DB 4 De : Très Était : 349 £ À présent:

249 £

(100 £ de réduction) Cette offre signifie que vous pouvez obtenir un téléviseur intelligent 4K pour moins de 250 £. Le modèle 43 pouces de Toshiba ici a Dolby Atmos et Alexa entre autres fonctionnalités. LG UQ7500 5 De : Très Était : 499 £ À présent:

429 £

(70 £ de réduction) Si vous voulez un téléviseur intelligent LG bon marché, ce modèle 55 pouces est encore plus économique avec cette remise. Il s’agit d’un panneau LED plutôt que d’OLED, mais dispose d’un processeur α5 Gen5 et d’un système d’exploitation Web pour les applications de streaming. Hisense 65E7HQTUK 6 De : Très Était : 649 £ À présent:

599 £

(50 £ de réduction) Ce n’est pas une énorme somme d’argent, mais c’est une bonne chance d’obtenir un téléviseur QLED 65 pouces pour moins de 600£. Ce modèle a Dolby Vision, Doly Atmos, Amazon Alexa et plus encore. Sony Bravia X81K sept De : Très Était : 1 699 £ À présent:

1 298 £

(401 £ de réduction) Les énormes téléviseurs 75 pouces ne sont pas bon marché, mais cette offre de Very rend le X81K beaucoup plus abordable avec plus de 400 £ de réduction. C’est un modèle 2022 avec 4K Ultra HD HDR et Google TV.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

