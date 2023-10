Meilleures offres télévisées Prime Day que vous pouvez obtenir tôt

Un certain nombre de téléviseurs de la gamme Amazon Fire TV Omni sont actuellement en vente et promettent une meilleure qualité d’image grâce à une gradation locale complète et à la prise en charge de la plupart des types de HDR, y compris Dolby Vision IQ.

Les téléviseurs fonctionnent sous Fire OS d’Amazon, vous donnant accès à des applications de streaming telles que Prime Video, Netflix, Disney Plus et bien plus encore. Ils disposent également d’un mode « expérience ambiante », convertissant le téléviseur en un écran intelligent mains libres avec des illustrations personnalisables.