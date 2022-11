Meilleures offres télévisées du Black Friday de 2022 : Économisez jusqu’à 800 $ sur les téléviseurs LG OLED, TCL Google et plus encore

C’est cette période de l’année : la haute saison des ventes de téléviseurs, c’est-à-dire Vendredi noir. À partir de maintenant et jusqu’à la fin du Cyber ​​​​Monday, vous pouvez vous attendre à certains des meilleurs prix de télévision de l’année chez des détaillants tels que Amazone, Meilleur achat, Walmart et Cible. De nombreux téléviseurs seront mis en vente, mais il peut être difficile de dire lesquels sont de véritables offres.

Vous trouverez ci-dessous quelques offres télévisées triées sur le volet qui, à mon avis, valent la peine. Ce sont soit d’excellents prix d’entrée de gamme – bon marché, budget, peu importe comment vous voulez les appeler – des téléviseurs ou des remises sur certains des meilleurs téléviseurs J’ai revu à tout prix. Recherchez plus de mises à jour et d’offres bientôt.

Onn C’est tout simplement l’un des prix les plus bas que nous ayons vus sur n’importe quel téléviseur de 40 pouces jusqu’à présent. Onn est la propre marque de Walmart et nous n’avons testé aucun téléviseur Onn, nous ne pouvons donc pas parler de sa qualité d’image, mais à ce prix, c’est néanmoins tentant. Et il exécute le système d’exploitation Roku TV, notre préféré. Pour avoir une idée des modèles comparables que nous avons testés, consultez notre tour d’horizon des téléviseurs à petit budget.

TCL La série TCL 5 n’a pas le même niveau de qualité d’image que notre téléviseur préféré pour l’argent, la série 6, mais c’est un excellent prix sur un modèle de milieu de gamme. Le système d’exploitation Google TV est également le deuxième violon de Roku dans notre livre, mais encore une fois… le prix. Notez que vous devez être connecté à Best Buy pour voir ce prix. Vous recevez des alertes de prix pour Google TV TCL série 5 55 pouces : 200 $

Hisense/CNET Dans notre tour d’horizon des téléviseurs à petit budget, l’A6 ne correspondait pas tout à fait à la qualité d’image de TCL et de Vizio, mais si vous voulez simplement payer le moins possible pour un écran de 75 pouces, c’est une bonne affaire. Nous avons également aimé son système d’exploitation Google TV, mais pas autant que Roku, et il s’est déplacé un peu lentement sur l’A6. Là encore, pour ce prix, vous pouvez toujours ajouter un appareil de streaming séparé et toujours vous démarquer. Vous recevez des alertes de prix pour Hisense A6 75 pouces : 500 $

Amazone Les téléviseurs OLED représentent le summum de la qualité d’image TV et, bien que nous n’ayons pas encore examiné la série A2, elle devrait se rapprocher de l’image de l’excellent C2 (qui est également en vente, voir ci-dessous). C’est un bon prix sur un téléviseur OLED, en partie à cause de sa petite taille et aussi parce que l’A2 n’a pas les caractéristiques de qualité d’image de modèles comme le C2. Cela dit, ça reste une sacrée affaire. Notez que vous devez être connecté au site de Best Buy pour obtenir ce prix.

David Katzmaier Parmi les téléviseurs 65 pouces que nous avons examinés, ce Hisense U8H ressemble à la meilleure offre du Black Friday à ce jour. Sa qualité d’image est tout simplement formidable, grâce à une superbe luminosité, et pour le moment, le prix se situe entre le Vizio MQX et le TCL 6-Series, qui coûtent respectivement 50 $ de plus et moins cher. Jusqu’à ce que ces prix changent, le Hisense est notre choix, bien que tous les trois soient excellents. Vous recevez des alertes de prix pour Hisense U8H 65 pouces : 900 $