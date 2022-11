Meilleures offres télévisées de la Coupe du monde 2022 : offres américaines et britanniques

La toute première Coupe du monde d’hiver approche à grands pas. Le Qatar accueillera 32 des meilleures nations de football du monde du 20 novembre au 18 octobre, bien que le tournoi soit entouré de controverses.

Le bilan du Qatar en matière de droits humains, le traitement des travailleurs et la législation anti-LGBTQ+ ont tous fait l’objet d’un examen minutieux à l’approche de la compétition. Mais même sans ces problèmes, la grande majorité des gens regarderont de chez eux plutôt que de se rendre au Moyen-Orient.

Pour en profiter au maximum, vous aurez besoin d’un téléviseur de qualité supérieure. Si votre modèle actuel semble un peu long dans la dent, il est maintenant temps de le mettre à niveau.

Le Black Friday approche à grands pas, mais de nombreuses offres télévisées sont déjà disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est possible que les prix baissent encore plus tard dans le mois, mais il n’y a aucune garantie. Vous voudrez peut-être également en sécuriser un à temps pour le début du tournoi.

Sans plus tarder, voici les meilleurs disponibles en ce moment.

Meilleures offres télévisées de la Coupe du monde aux États-Unis

Téléviseur OLED LG C2 1 De : Amazone Était : 1 399,99 $ À présent:

996,99 $

(403 $ de rabais) Le C2 est sans doute l’un des meilleurs téléviseurs jamais fabriqués par LG, et il figure actuellement en tête de notre classement télévisuel. Avec une remise importante, le modèle 42 pouces est de retour à son prix le plus bas jamais enregistré pour la première fois depuis Prime Day. Série Insignia Classe F30 2 De : Meilleur achat Était : 399,99 $ À présent:

259,99 $

(140 $ de rabais) Économisez plus d’un tiers sur ce modèle 4K Ultra HD avec le système d’exploitation Fire TV d’Amazon intégré. Moins de 260 $ pour un téléviseur intelligent de 50 pouces ou vous pouvez obtenir la taille de 55 pouces pour 279 $ avec une remise de 170 $. Téléviseur intelligent OLED 4K de la série C1 de LG (classe de 77 pouces) 3 De : Amazone Était : 3 799,99 $ À présent:

2 597 $

(1 202 $ de rabais) Le téléviseur intelligent OLED de 77 pouces de LG (modèle OLED77C1PUB) offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour les jeux, et il intègre Google Assistant et Amazon Alexa. Vous trouverez également des réductions sur d’autres tailles. LG A2 OLED 4 De : Meilleur achat Était : 1 299,99 $ À présent:

569,99 $

(730 $ de rabais) Cette somme d’argent sur un téléviseur LG OLED est une chose rare et même s’il ne s’agit peut-être pas du produit phare C2 ou G2, il y a encore beaucoup à aimer. Ce modèle de 48 pouces dispose d’un processeur α7 Gen5 AI 4K, d’un volume de couleurs à 100 % et de webOS 22 pour tous vos besoins de streaming. Sony Bravia XR A80J OLED 5 De : Meilleur achat Était : 1 899,99 $ À présent:

1 299,99 $

(600 $ de rabais) Les téléviseurs OLED 4K de Sony sont à tomber par terre, et celui-ci étend l’interface utilisateur de Google TV sur un écran de 65 pouces.

Meilleures offres télévisées sur la Coupe du monde au Royaume-Uni

Toshiba 43UK3C63DB 1 De : Très Était : 349 £ À présent:

249 £

(100 £ de réduction) Cette offre signifie que vous pouvez obtenir un téléviseur intelligent 4K pour moins de 250 £. Le modèle 43 pouces de Toshiba ici a Dolby Atmos et Alexa entre autres fonctionnalités. LG UQ7500 2 De : Très Était : 499 £ À présent:

429 £

(70 £ de réduction) Si vous voulez un téléviseur intelligent LG bon marché, ce modèle 55 pouces est encore plus économique avec cette remise. Il s’agit d’un panneau LED plutôt que d’OLED, mais dispose d’un processeur α5 Gen5 et d’un système d’exploitation Web pour les applications de streaming. Téléviseur OLED LG C2 3 De : AO Était: 1 499 £ À présent:

979 £

(520 £ de réduction) Le téléviseur OLED 2022 de LG a obtenu une note de 9/10 dans notre examen complet, et il se situe en tête de notre classement TV. De plus, vous pouvez économiser 500 £ sur ce modèle 55 pouces chez AO. Hisense 65E7HQTUK 4 De : Très Était : 679 £ À présent:

599 £

(80 £ de réduction) Ce n’est pas une énorme somme d’argent, mais c’est une bonne chance d’obtenir un téléviseur QLED 65 pouces pour moins de 600£. Ce modèle a Dolby Vision, Doly Atmos, Amazon Alexa et plus encore. Sony Bravia X81K 5 De : Très Était : 1 699 £ À présent:

1 298 £

(401 £ de réduction) Les énormes téléviseurs 75 pouces ne sont pas bon marché, mais cette offre de Very rend le X81K beaucoup plus abordable avec plus de 400 £ de réduction. C’est un modèle 2022 avec 4K Ultra HD HDR et Google TV. LG G2 OLED 6 De : Très Était : 2 699 £ À présent:

2 099 £

(600 £ de réduction) Si vous attendiez une baisse de prix sur le téléviseur phare G2 OLED de LG, il s’agit d’une remise importante sur l’édition Gallery 65 pouces conçue pour le montage mural.

En dehors de la période de la Coupe du monde, nous avons un tour d’horizon des offres télévisées distinct qui est mis à jour tous les mois. C’est là que vous trouverez également des conseils d’achat approfondis.

Histoires liées