Bien que vous ne puissiez peut-être pas entrer dans le magasin de votre opérateur et mettre la main sur un nouveau téléphone pour 100 $ ou moins, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas encore des tonnes de bonnes affaires dont vous pouvez profiter en ce moment.

Au cours des dernières années, des opérateurs tels que Verizon, AT&T et T-Mobile sont devenus beaucoup plus agressifs avec des offres pour les clients nouveaux et existants alors qu’ils continuent de pousser leur Réseaux 5G. De nos jours, il n’est pas inhabituel de trouver des offres qui peuvent vous rapporter un nouveau téléphone haut de gamme gratuitement, mais vous devez souvent être sur l’un des forfaits 5G haut de gamme des opérateurs et acceptez des crédits de facturation mensuels sur une période de 24 à 36 mois, ce qui vous enferme dans ce service. Si vous annulez avant, vous êtes responsable de la différence.

Vous pouvez également économiser avec des offres téléphoniques déverrouillées avec des remises directes chez des détaillants tiers comme Amazon et Best Buy ou en échangeant votre ancien appareil directement auprès du fabricant, ce qui signifie que vous disposez de nombreux endroits pour rechercher des offres téléphoniques.

C’est pourquoi CNET travaille avec pour aider à briser la confusion. Navi est un marché indépendant qui regroupe des informations sur les forfaits de services et les offres téléphoniques pour aider les consommateurs à trouver les meilleurs choix et les meilleurs prix sur le marché. Vous trouverez ci-dessous des offres pour ceux qui préfèrent payer directement pour un téléphone déverrouillé ainsi que des offres sur les téléphones pour les clients des opérateurs nouveaux et existants qui ajoutent des lignes, échangent des téléphones et plus encore.

Offres téléphoniques débloquées

Si vous ne souhaitez pas vous occuper des crédits de facturation mensuels et préférez posséder votre téléphone, vous pouvez toujours économiser de l’argent sur votre achat en regardant un peu autour de vous. Il existe quelques endroits où vous pouvez acheter des téléphones déverrouillés à prix réduit, mais vous devrez confirmer qu’ils sont vraiment déverrouillés et non liés à un opérateur ou à un opérateur prépayé avant de commander. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-unes de nos offres de téléphones débloqués préférées.

L’iPhone 14 est le dernier-né de la gamme phare ultra-populaire d’Apple et devrait arriver sur les tablettes vendredi. Ce qui signifie que vous avez toujours la possibilité de profiter des offres de précommande avant qu’elles ne disparaissent. Nous avons rassemblé toutes les meilleures offres et promotions de précommande, et si vous recherchez le meilleur prix sur un modèle déverrouillé, acheter directement chez Apple est votre meilleur pari en ce moment. Lorsque vous échangez un smartphone éligible, vous pouvez obtenir jusqu’à 720 $ de réduction sur le prix de départ de 799 $ de l’iPhone 14.

Motorola Si la durée de vie de la batterie est importante pour vous, le Moto G Power est une excellente option, surtout à ce prix. Il est annoncé qu’il offre jusqu’à trois jours d’autonomie par charge, dispose d’un écran de 6,5 pouces, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il fonctionne sur tous les principaux opérateurs, y compris AT&T, T-Mobile, Verizon, Simple Mobile, Mint Mobile, Google Fi et bien d’autres. Au prix de seulement 180 $, c’est une option difficile à battre.

OnePlus OnePlus fabrique des téléphones Android haut de gamme depuis un certain temps, mais la société vend également des téléphones déverrouillés d’entrée de gamme à moindre coût. Le Nord N200 dispose d’un écran de 6,49 pouces, de 64 Go de stockage, d’une grande batterie de 5 000 mAh et d’un système de triple caméra à l’arrière. Cependant, cela ne fonctionne que sur les réseaux Google Fi ou T-Mobile, vous devrez donc vous assurer que vous utilisez l’un de ces opérateurs avant d’effectuer l’achat.

Pomme Alors que l’iPhone SE d’Apple est déjà le choix d’iPhone le plus abordable, à partir de 429 $, vous pouvez encore faire baisser son prix grâce au programme d’échange d’Apple. En fait, Apple offre actuellement jusqu’à 720 $ de crédit avec un échange éligible, vous pouvez donc l’obtenir gratuitement en remettant le bon appareil avec tout crédit supplémentaire disponible sur une carte-cadeau Apple.

Google Vous pouvez obtenir certaines configurations du Google Pixel 6 à prix réduit via Amazon, Target et Best Buy dès maintenant. Il n’y a pas d’échange requis ou d’activation requise, bien qu’il n’y ait pas non plus de date de fin définie pour ces remises, elles peuvent donc disparaître à tout moment. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 6 (128 Go, Stormy Black)

Google Le plus grand Google Pixel 6 Pro est également en vente en ce moment avec des remises allant jusqu’à 250 $. Cela fait chuter le modèle de 128 Go à 649 $. Il est équipé d’un impressionnant 12 Go de RAM, ainsi que du processeur Tensor personnalisé de Google optimisé pour les téléphones Pixel. Le 6 Pro dispose également d’un écran OLED amélioré de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un fonctionnement incroyablement fluide et d’un zoom optique 4x pour des photos vraiment remarquables. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 6 Pro (128 Go, Stormy Black)

Lisa Eadicicco / Crumpe Les opérateurs ne sont pas le seul endroit où vous trouverez une offre sur la série Galaxy S22. Amazon propose des remises sur toutes les configurations disponibles actuellement, avec des remises allant jusqu’à 200 $ selon celle que vous choisissez. Les remises les plus importantes concernent les plus chères, mais même le modèle de base du Galaxy S22 avec 128 Go de stockage est actuellement de 100 $ de réduction, les modèles S22 Plus réalisant des économies plus importantes. Vous pouvez également acheter un téléphone de la série S22 directement auprès de Samsung, qui offre jusqu’à 150 $ de remise instantanée, ou vous pouvez économiser jusqu’à 800 $ par échange. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy S22 (128 Go, Noir fantôme)

James Martin/Crumpe Comme c’est le cas avec l’iPhone SE abordable, vous pouvez également échanger votre ancien contre de l’argent sur un appareil de la série iPhone 13 chez Apple. Avec la sortie du tout nouvel iPhone 14, Apple a baissé le prix de départ de l’iPhone 13 à 699 $, et vous pouvez économiser jusqu’à 720 $ avec un échange admissible. Si votre valeur d’échange dépasse le prix de votre nouveau téléphone, vous récupérerez le reste sous la forme d’une carte-cadeau Apple. Des offres de transporteur sont également disponibles via Apple si vous préférez financer votre téléphone de cette façon.

Samsung Économisez jusqu’à 700 $ sur votre Galaxy Z Flip 4 avec échange direct chez Samsung et obtenez une mise à niveau de stockage sans frais supplémentaires. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 100 $ en crédit Samsung lorsque vous regroupez Buds 2 Pro et Galaxy Watch 5 avec le Z Flip 4.

Samsung Économisez jusqu’à 900 $ sur votre Galaxy Z Fold 4 avec échange direct chez Samsung et obtenez une mise à niveau de stockage sans frais supplémentaires. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 200 $ en crédit Samsung lorsque vous regroupez un étui et une tablette Galaxy Tab S8 Ultra avec le Z Fold 4.

Offres de téléphonie avec opérateur

Les contrats des opérateurs tels que nous les connaissons n’existent peut-être plus, mais ces nouvelles offres téléphoniques de Verizon, AT&T, T-Mobile et bien d’autres sont similaires à bien des égards. Grâce aux crédits de facturation mensuels, vous pouvez obtenir un téléphone pour presque rien dans de nombreux cas, mais la stipulation est que vous devez rester client pendant une durée déterminée pendant que vous recevez les crédits, sinon vous êtes responsable du coûts restants et potentiellement plus, selon le transporteur. De plus, certains opérateurs ne vous permettront de profiter de ces offres que sur des forfaits spécifiques, qui sont généralement certains de leurs forfaits 5G les plus chers, alors assurez-vous de comprendre les coûts mensuels associés au changement avant de profiter de ce “téléphone gratuit”. affaire que vous voyez annoncée.

Si cela ne vous dérange pas d’être lié à un opérateur et à un plan de service, vous pouvez économiser encore plus que l’accord d’échange Apple déverrouillé ci-dessus. Best Buy s’est associé à Verizon, AT&T et T-Mobile, et offre des remises de reprise massives lorsque vous activez via l’un de ces opérateurs. Chez Verizon et AT&T, vous pouvez économiser jusqu’à 800 $ sur l’iPhone 14 et 14 Plus, ou jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max avec un échange éligible. Les clients de T-Mobile peuvent économiser jusqu’à 550 $ sur l’iPhone 14 et 14 Plus, ou jusqu’à 800 $ sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. N’oubliez pas qu’il s’agit d’offres de précommande et qu’elles pourraient changer lorsque le téléphone arrivera sur les tablettes le vendredi 16 septembre.

L’iPhone SE d’Apple, axé sur le budget, est disponible au prix modique de 0 $ (plus des frais d’activation de 35 $) chez Verizon avec une nouvelle ligne sur un forfait de données illimité, qui commence à 65 $ par mois. L’offre s’applique au modèle 64 Go et la remise est appliquée via des crédits de facturation mensuels. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage pour seulement quelques dollars supplémentaires par mois. Verizon offre également jusqu’à 200 $ de réduction sur un iPad ou 120 $ de réduction sur certaines montres intelligentes à l’achat d’un iPhone SE et à l’activation sur n’importe quel plan.

Andrew Hoyle/Crumpe Vous pouvez vous procurer l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 Mini pour seulement quelques dollars par mois chez Verizon jusqu’à 600 $ en crédits d’échange. Mieux encore, vous pouvez même échanger un téléphone ancien ou endommagé tout en étant éligible à la réduction. Les modèles d’iPhone 13 Pro sont également éligibles jusqu’à 600 $ de réduction avec échange. Un forfait 5G Do More, 5G Play More ou 5G Get More Unlimited est requis. Les switchers reçoivent également un bonus de 200 $.

Samsung Échangez votre ancien téléphone Galaxy à AT&T et obtenez jusqu’à 1 000 $ de réduction sur votre nouveau Galaxy Z Fold 4. Le téléphone échangé peut également être de n’importe quelle année et dans n’importe quelle condition. Avec cette promotion, vous pouvez obtenir le Galaxy Z Fold 4 pour seulement 800 $ sur un forfait illimité éligible. Le crédit de 1 000 $ s’étend sur une période de 36 mois, et si vous annulez le service avant la fin des 36 mois, vous devrez payer le solde restant. Sachez également que les crédits commencent dans les trois factures et exigent que vous payiez à l’avance toutes les taxes et les frais associés sur le prix de détail. Vous pouvez également économiser 50 % sur les étuis, chargeurs et autres accessoires Samsung lorsque vous les commandez avec le Z Fold 4.

Samsung AT&T offre également jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Z Flip 4 avec un échange et une activation sur un plan illimité éligible. Cela signifie que vous pouvez obtenir gratuitement le modèle 128 Go ou le modèle 256 Go pour seulement 1,67 $ par mois. Comme le Z Fold 4, vous pouvez également économiser 50 % sur les accessoires Samsung avec cet achat.

James Martin/Crumpe T-Mobile offre aux nouveaux clients un excellent moyen d’économiser sur l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 Pro Max dès maintenant avec un crédit d’échange pouvant aller jusqu’à 700 $ pour le nouvel appareil sur une nouvelle ligne . Si vous avez déjà une ligne de service éligible et que vous souhaitez simplement mettre à niveau votre téléphone, vous pouvez toujours économiser jusqu’à 500 $ avec un échange.

Pomme Sorti en mars 2022, l’iPhone SE (3e génération) offre un design familier avec des composants internes améliorés. Pour ceux qui cherchent à s’en tenir à Touch ID et à avoir un téléphone qui n’a pas trois ans, c’est le meilleur pari. T-Mobile n’a aucune offre d’échange disponible pour le moment, mais vous pouvez économiser 215 $ lorsque vous achetez un iPhone SE avec une nouvelle gamme de services sur un plan éligible.