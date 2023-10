Meilleures offres téléphoniques Prime Day d’octobre que vous pouvez acheter dès maintenant

Le Samsung Galaxy A54 est l’offre de téléphone de milieu de gamme de Samsung avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. L’écran de 6,4 pouces est très dynamique et les appareils photo arrière 50MP et Ultra-Wide 12MP prennent d’excellentes photos, d’autant plus que Samsung a beaucoup d’expérience avec les logiciels photo. L’Octa-core Exynos 1380 est également plus puissant que le Snapdragon 695, et vous bénéficiez même d’un impressionnant 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce dernier étant extensible avec une MicroSD jusqu’à 1 To.