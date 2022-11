Meilleures offres technologiques du Cyber ​​Monday 2022 : les offres de la Cyber ​​Week

Le V12 Detect Slim est le dernier lancement de Dyson : il s’agit d’une version plus légère et plus petite du V15 Detect, avec le même laser vert, le même capteur piézo et l’écran LCD. De plus, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur la gâchette lorsque vous passez l’aspirateur. Nous pensons que c’est l’un des meilleurs de Dyson : lisez notre avis pour en savoir plus.