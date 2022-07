Meilleures offres tablettes et iPad pour juillet 2022

Les tablettes sont synonymes d’iPad, mais elles ne sont pas votre seule option. Samsung et Microsoft préparent des ardoises pour rivaliser avec Apple depuis quelques années maintenant, et de nombreux autres fabricants de téléphones Android se joignent également à eux.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de choix en 2022, allant des appareils de divertissement de base aux remplacements complets d’ordinateurs portables. Vous remarquerez également de nombreuses variations de prix, allant de moins de 100 £ / 100 $ à plus de 10 fois.

En plus d’avoir plus d’options, l’autre avantage pour les consommateurs est la gamme d’offres de tablettes proposées. Les offres Prime Day ont maintenant expiré, mais de nombreuses autres offres intéressantes sont actuellement disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voici les meilleurs que nous ayons trouvés.

Quelles sont les meilleures tablettes ?

Depuis leur entrée sur le marché, les iPad d’Apple ont servi de mesureur par rapport auquel presque toutes les autres tablettes sont mesurées. Du design à la fonctionnalité et au-delà, les prix élevés d’Apple sont souvent justifiés par un manque de concurrence, ce que seule une poignée de marques (à savoir Samsung et Microsoft) semble jamais défier.

Cela se reflète dans nos cinq meilleures tablettes actuelles :

Cependant, un iPad ne sera pas la meilleure option pour tout le monde. Consultez notre classement des meilleures tablettes et des meilleures tablettes bon marché pour d’excellentes alternatives, tandis que les meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 comprennent des ardoises avec des claviers amovibles.

Où trouver les meilleures offres sur les tablettes (y compris les iPad)

Vous voyez parfois un peu d’argent sur un iPad, alors regardez les détaillants comme Currys et Argos au Royaume-Uni ou des marques comme Best Buy et Walmart aux États-Unis. Les remises officielles Apple sur ses produits sont extrêmement rares, même si vous trouverez moins cher iPads sur son magasin remis à neuf toute l’année. Cela vaut également la peine d’envisager des revendeurs officiels tels que KRCSqui offrent généralement un bon rapport qualité-prix.

Les tablettes Android sont beaucoup plus susceptibles d’être vendues à des prix plus compétitifs, étant donné leurs RRP généralement inférieurs en premier lieu – bien que même les tablettes Samsung à prix élevé puissent également obtenir une bonne réduction de prix – alors gardez les yeux ouverts sur cette page.

Il existe, bien sûr, des tablettes 2 en 1 qui fonctionnent sur du matériel et des logiciels plus robustes, comme la gamme Surface de Microsoft, qui exécute Windows. Bien que légèrement coûteux, nous avons un article entier consacré aux offres Microsoft Surface, qui passe en revue les modèles les plus récents, les accessoires, les prix habituels et, bien sûr, où trouver les meilleures offres – y compris comment repérer les offres sur les appareils remis à neuf et trouver des étudiants remises.

Les tablettes Fire d’Amazon ont toutes des prix bas pour commencer, mais bénéficient toujours de remises fréquentes. Ils ne sont généralement bons que pour les bases, mais ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

Voici quelques-uns des meilleurs endroits pour vérifier les bonnes affaires sur les tablettes aux États-Unis :

Au Royaume-Uni, consultez les éléments suivants :

Meilleures offres de tablettes aux États-Unis Microsoft Surface Pro 8 (256 Go) 1 De : Amazone Était : 1 199 $ À présent:

939,99 $

(260 $ de rabais) Économisez 22 % sur la dernière Surface Pro 8 sur Amazon. Cette offre s’applique au modèle 256 Go, mais si vous êtes satisfait d’un SSD de 128 Go, Microsoft a 250 $ de rabais. Apple iPad Pro 12,9 pouces (2021, 1 To, renouvelé) 2 De : Amazon États-Unis Était : 1 749,99 $ À présent:

1 519,97 $

(230,02 $ de réduction) Le premier iPad Pro d’Apple à arborer son chipset M1 dédié. Ce modèle remis à neuf de 12,9 pouces est disponible avec une réduction importante de 230 $ sur Amazon. Samsung Galaxy Tab S7 FE (256 Go) 3 De : Amazon États-Unis Était : 679,99 $ À présent:

474,99 $

(205 $ de rabais) Le Samsung Galaxy Tab S7 FE de 2021, avec 256 Go de stockage et un stylet S Pen inclus, peut actuellement être acheté avec une réduction impressionnante de 30 % dans cette excellente offre Amazon. Apple iPad Pro 11 pouces (2021, 128 Go) 4 De : Amazone Était : 799 $ À présent:

699 $

(100 $ de rabais) C’est une bonne affaire sur la dernière ardoise premium d’Apple. Une économie de 100 $ sur le prix demandé habituel amène ce modèle 11 pouces uniquement WiFi avec 128 Go de stockage à moins de 700 $. Samsung Galaxy Tab S7+ (128 Go) 5 De : Amazone Était : 849,99 $ À présent:

566,04 $

(283,95 $ de rabais) Le modèle Mystic Navy de la tablette phare de Samsung 2020 avec 128 Go de stockage est désormais disponible avec une réduction importante de 33 % sur Amazon. Samsung Galaxy Tab A8 (128 Go) 6 De : Amazone Était : 329,99 $ À présent:

249 $

(80,99 $ de rabais) L’impressionnante Tab A8 n’a que quelques mois, mais la remise utile d’Amazon vous permet déjà d’économiser 25 % sur le RRP. Vous pouvez également obtenir de plus petites économies sur les modèles 32 Go et 64 Go. Apple iPad 10,2 pouces (2021, 256 Go, Wi-Fi) sept De : Amazone Était : 479 $ À présent:

429 $

(50 $ de rabais) Économisez 50 $ sur le dernier iPad régulier. C’est une excellente ardoise abordable qui est parfaite pour la navigation sur le Web ou les appels vidéo.

Meilleures offres de tablettes au Royaume-Uni Microsoft Surface Pro 8 (128 Go) 1 De : Amazone Était : 999 £ À présent:

649 £

(350 £ de réduction) La Surface Pro 8 a été fréquemment remise depuis son lancement, mais généralement pas à ce point. En fait, la seule fois où il a été moins cher, c’était pendant le Prime Day. Samsung Galaxy Tab S8 2 De : Amazone Était : 699,99 $ À présent:

574,02 $

(125,97 $ de rabais) Le tout nouveau Galaxy Tab S8 permet déjà d’économiser plus de 125 $, ce qui en fait une excellente occasion d’obtenir la tablette phare de Samsung. Apple iPad Pro 12,9 pouces (2020, 1 To) 3 De : Amazone Était: 1 469 £ À présent:

1 199 £

(£270 de réduction) Obtenez une réduction non négligeable sur la version de stockage supérieure de 1 To du iPad Pro 12,9 pouces à partir de 2020. Ce n’est pas une offre Prime uniquement, donc tous les clients d’Amazon peuvent l’acheter, nous ne savons tout simplement pas combien de temps il sera disponible à ce prix. Samsung Galaxy Tab A8 4 De : Amazone Était : 219 £ À présent:

162,89 €

(56,11 £ de réduction) Le budget Galaxy Tab A8 est encore moins cher. Il dispose d’un excellent écran, de haut-parleurs impressionnants et d’une grande autonomie de batterie, dont aucune n’est garantie à ce prix. Microsoft Surface Go 3 (i3, 128 Go) 5 De : Microsoft Était : 569 £ À présent:

445 £

(124 £ de réduction) Cette excellente offre fait tomber le Surface Go 3 haut de gamme à son prix le plus bas à ce jour. C’est le modèle que nous recommandons à la plupart des gens, mais il y a des économies sur toute la gamme. Samsung Galaxy Tab S7 FE 6 De : Amazone Était : 589 £ À présent:

508 £

(70 £ de réduction) Il y a 81 £ de réduction sur la Tab S7 FE de 64 Go avec connectivité LTE, ce qui vous offre une excellente tablette pour vos déplacements. Vous pouvez également trouver des économies similaires sur d’autres modèles. Microsoft Surface Go 2 sept De : Microsoft Était : 619 £ À présent:

499 £

(120 £ de réduction) Si le matériel un peu plus ancien ne vous dérange pas, le Surface Go 2 reste un excellent PC portable. La version Wi-Fi haut de gamme est actuellement disponible avec une remise utile de 120 £, ou vous pouvez économiser 144 £ sur un modèle LTE. Samsung Galaxy Tab S7 (128 Go, cellulaire) 8 De : Amazone Était : 719 £ À présent:

649 £

(70 £ de réduction) Ce modèle 4G de la Tab S7 est une centrale électrique, offrant des performances phares via un écran époustouflant. Il est également disponible avec une remise utile en ce moment. Lenovo Tab P11 Pro (128 Go) avec clavier + stylet 9 De : Amazone Était : 599,99 £ À présent:

551 £

(48,99 £ de réduction) La Tab P11 Pro de Lenovo est une ardoise multimédia prometteuse avec un design haut de gamme et un écran époustouflant. Ce modèle est livré avec le pack clavier et le stylet de précision pour étendre ses capacités. Consultez notre revue Tab P11 Pro pour voir comment nous avons trouvé l’ensemble du kit et pour décider si ce prix Amazon réduit vous convient. Apple iPad 10,2 pouces (2021) dix De : Amazone Était : 319 £ À présent:

299 £

(20 € de réduction) Ce modèle de 64 Go du dernier iPad standard est disponible avec une remise modeste sur Amazon, mais c’est en fait le prix le plus bas qu’il ait jamais été.

Offres tablettes pour étudiants

Une autre excellente ressource pour vous aider à trouver des offres au Royaume-Uni est la page Student Beans. La section Tech et Mobile peut vous aider à économiser jusqu’à 25 % sur de grandes marques telles qu’Apple (10 % de réduction pour les étudiants), Huawei, Dell, Lenovo et bien d’autres. Voir toutes les offres pour les étudiants en technologie ici.

