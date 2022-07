Meilleures offres Surface Pro 8: offres de juillet 2022

De tout le matériel annoncé par Microsoft lors de son événement de septembre 2021, la Surface Pro 8 était la plus excitante pour de nombreuses personnes.

Le dernier produit phare 2-en-1 de la société a mis des années à se développer, combinant une refonte tant attendue avec un écran plus grand de 120 Hz et une autonomie de batterie améliorée. Une augmentation du prix de départ reflète cela – vous paierez désormais au moins 999 £ / 1099,99 $ lors de l’achat du plein tarif.

C’était le principal point d’achoppement de notre examen complet, en particulier avec le couvercle du clavier et d’autres accessoires toujours vendus séparément. Mais heureusement, l’appareil a été fréquemment remisé depuis sa sortie. C’est maintenant le moment idéal pour acheter, avec le Pro 8 à son prix le plus bas jamais enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Meilleures offres Microsoft Surface Pro 8

Vous n’avez que l’embarras du choix en ce qui concerne les détaillants vendant la Surface Pro 8. Voici la sélection complète que nous vous recommandons :

Détaillants britanniques

Boutique Microsoft – à partir de 895 £, jusqu’à 184 £ de réduction

Currys – à partir de 999 £, pas de réduction

– à partir de 999 £, pas de réduction Amazone – à partir de 649 £, jusqu’à 379 £ de réduction – doit être membre Prime, Essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres puis 7,99 £ par mois

– à partir de 649 £, jusqu’à 379 £ de réduction – doit être membre Prime, Essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres puis 7,99 £ par mois John lewis – à partir de 999 £, pas de réduction

– à partir de 999 £, pas de réduction Argos – 999 £, seul modèle le moins cher disponible

AO – 1 159 £, seul modèle le moins cher fourni avec Type Cover disponible

Détaillants américains

Boutique Microsoft – à partir de 1 099 $, jusqu’à 300 $ de rabais

Amazone – à partir de 844,99 $, jusqu’à 412 $ de rabais – les plus grandes remises nécessitent un abonnement Prime

Meilleur achat – à partir de 849,99 $, jusqu’à 250 $ de rabais

BH Photo Video – à partir de 849,99 $, jusqu’à 250 $ de rabais

Newegg – à partir de 849,99 $, jusqu’à 250 $ de rabais

Office Depot – à partir de 849,99 $, jusqu’à 250 $ de rabais

Cible – à partir de 849,99 $, jusqu’à 290 $ de réduction

Walmart – à partir de 840 $, jusqu’à 259 $ de rabais

Microsoft Surface Pro 8 : Meilleurs prix en ce moment

Cet article est régulièrement mis à jour, mais le widget de comparaison de prix ci-dessous fournit les informations les plus pertinentes du moment :

1099,99 $ Indisponible

Si vous recherchez une bonne affaire sur le matériel Microsoft, nous avons un guide dédié aux meilleures offres Surface.

Quand la Surface Pro 8 a-t-elle été mise en vente ?

Après avoir été annoncé le 22 septembre 2021, le Pro 8 a été mis en vente aux États-Unis le 5 octobre. Les clients britanniques ont dû attendre le 28 octobre, mais il est désormais disponible dans plusieurs pays du monde.

En Inde, le modèle d’entrée de gamme Surface Pro 8 est uniquement disponible à l’achat via Amazon pour le moment. Mais il devrait également être vendu via le détaillant indien Reliance Digital à un moment donné.

La Surface Pro 8 pour les entreprises, avec la 4G LTE en option, est ensuite devenue disponible le 11 janvier 2022. Elle n’est actuellement disponible que via le Microsoft Store au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Divers revendeurs tiers sont annoncés par le Microsoft Store en Inde. Ils sont votre meilleur pari si vous souhaitez en acheter un.

Quoi de neuf avec la Surface Pro 8 ?

La Surface Pro 8 offre une variété de mises à niveau impressionnantes, notamment : un écran plus grand de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; des cadres plus minces (ce qui signifie que l’appareil a à peu près la même empreinte qu’auparavant), jusqu’à 16 heures d’autonomie, des processeurs Intel de 11e génération (Core i5-1135G7 ou Core i7-1185G7) et des caméras plus puissantes. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la Surface Pro 8 de Microsoft si vous souhaitez vous plonger dans les spécifications.

L’appareil a été lancé aux côtés d’une variété d’autres appareils Surface, notamment le Surface Go 3, le Surface Duo 2, le Surface Pro X (2021) et un tout nouveau Surface Laptop Studio ultra-premium. Découvrez tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement de septembre.

Nous comparons tous les meilleurs appareils Surface si vous voulez voir comment la Surface Pro 8 peut s’intégrer au reste du pack. Nous avons également un guide séparé des meilleures offres Surface disponibles actuellement.

