Realme a annoncé que la société accueillera l’événement RealPublic Sale en Inde du 20 au 24 janvier. L’événement de vente coïncide avec les ventes Big Saving Days de Flipkart et les ventes de la Great Republic Day d’Amazon, qui offrent des réductions sur les smartphones et autres produits dans le cadre du Republic Day célébration en Inde. Les utilisateurs qui envisagent d’acheter de nouveaux smartphones avec une baisse de prix temporaire associée à d’autres offres de vente peuvent se rendre sur le site Web de Realme India ou Flipkart le 20 janvier. D’autre part, les autres produits AIOT de Realme tels que les écouteurs Realme Buds Pro TWS et plus seront disponible avec des réductions via Amazon ainsi que sur le site Realme.

Comme prévu, les membres Flipkart Plus et Amazon Prime auront un accès anticipé aux offres de vente à partir du 19 janvier à minuit. La société a annoncé que les smartphones Realme de la série phare X à la série économique C seront à gagner avec une réduction de prix ainsi que d’autres offres telles que la livraison gratuite et l’option EMI sans frais. Notamment, le dernier téléviseur intelligent 4K 55 pouces de Realme avec une résolution 4K bénéficie également d’une réduction de prix temporaire dans le cadre de la vente RealPublic en Inde. Par conséquent, sans aucun délai, voici quelques appareils Realme que vous pouvez vérifier.

Realme 7, Realme 7 Pro: Toutes les différentes variantes de stockage du Realme 7 et du Realme 7 Pro bénéficieront d’une réduction de prix de Rs 1000. Les clients peuvent acheter les 6 Go + 64 Go du mode vanille à 13 999 Rs, tandis que les 8 Go + 128 Go seront vendus au détail à 15 999 Rs. D’autre part, le prix de départ du modèle Pro lors de la vente RealPublic est fixé à Rs 18999 pour le modèle de base 6 Go + 128 Go. La variante haut de gamme de 8 Go + 128 Go sera disponible pour 20 999 Rs. Notamment, les clients avec des cartes bancaires HDFC peuvent bénéficier de 10% de réduction sur les transactions régulières et EMI via Flipkart et le site Web Realme. Le Realme 7 est livré avec le SoC MediaTek Helio G95, quatre caméras arrière et une batterie de 5000 mAh. Alors que le modèle Pro contient le SoC Qualcomm Snapdragon 720G, quatre caméras arrière et une batterie de 4500 mAh.

Realme X50 Pro: L’option de stockage de base 8 Go + 128 Go du Realme X50 Pro sera vendue au détail à Rs 34 999, tandis que le modèle 12 Go + 256 Go peut être acheté à Rs 40 999. Les deux variantes bénéficient d’une réduction de prix de 7000 Rs et les clients peuvent acheter le smartphone via Flipkart et le site Realme India avec une réduction supplémentaire de 10% sur les cartes bancaires HDFC. Le Realme X50 Pro dispose d’une connectivité 5G et d’une batterie de 4200 mAh prenant en charge la charge Super Dart de 65 W. Il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 865 et quatre caméras arrière.

Narzo 20 Pro: Le Realme Narzo 20 Pro obtient également un prix lors de l’événement RealPublic Sale. Son prix de départ est fixé à 13 999 pour l’option de stockage 6 Go + 64 Go, tandis que la variante 8 Go + 128 Go sera vendue au détail à 15999 Rs. Comme prévu, les clients peuvent encore réduire le prix en achetant l’appareil à l’aide d’une carte de crédit ou de débit HDFC Bank. Les fonctionnalités notables du Narzo 20 Pro comprennent MediaTek Helio G95, un appareil photo principal de 48 mégapixels et une batterie de 4500 mAh.

Realme Smart TV 55: Le 4K Realme Smart TV reçoit un prix temporaire de Rs 3 000 sur le site Web de Realme India et Flipkart, dans le cadre de la célébration de la fête de la République en Inde. Les clients peuvent l’acheter à Rs 39 999, en baisse par rapport au prix de détail initial de Rs 42 999 couplé à des offres telles que 5% de remise sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et EMI sans frais à partir de 7 167 Rs par mois. Le téléviseur dispose d’un écran cinématique qui offre une résolution 4K Ultra HD avec 1,7 milliard de couleurs. Il est livré avec le moteur d’image Chroma Boost intégré pour optimiser la production de couleurs.

Realme Buds Pro: Les écouteurs TWS seront disponibles à Rs 3 499 – une réduction de prix de Rs 500. Les clients peuvent acheter l’appareil via Realme e-store, Amazon et Flipkart. Le Realme Buds Pro est doté d’une technologie d’annulation active du bruit et les écouteurs sont censés offrir jusqu’à 25 heures de temps total de lecture de musique avec l’étui de chargement.