Amazon organise actuellement la vente de la Grande République en Inde, où le géant du commerce électronique propose des réductions de prix temporaires associées à des offres telles que l’EMI sans frais sur une gamme de produits tels que les smartphones, l’électronique grand public, les téléviseurs intelligents, etc. L’événement de vente qui a débuté tôt pour les membres Prime le 19 janvier durera jusqu’au 23 janvier. . Les clients peuvent économiser de l’argent supplémentaire en bénéficiant d’une remise instantanée de 10% avec les cartes de crédit SBI sur les transactions régulières et EMI sur certains produits. Notamment, l’événement coïncide avec la vente Big Saving Days de Flipkart qui durerait jusqu’au 24 janvier.

Amazon propose également des offres intéressantes sur son portefeuille intelligent interne qui comprend des modèles Fire TV Stick, des haut-parleurs Echo, etc. Les smartphones de marques populaires comme Apple et Xiaomi sont également à gagner avec des réductions de prix temporaires. Les clients qui envisagent d’acheter des écouteurs TWS tels que des AirPods Apple et des écouteurs Jabra Elite peuvent également profiter d’offres de vente telles que l’EMI sans frais ou le remboursement avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI. Comme mentionné, certains articles peuvent être achetés avec 10% de réduction supplémentaire sur la carte de crédit SBI.

Smartphones: La vente Amazon Great Republic Day propose les 64 Go de base de l’iPhone 12 mini à Rs 64,490 (MRP Rs 69,900) tandis que son modèle de 128 Go est disponible à Rs 69,490 (MRP Rs 74,900). Le modèle de 32 Go de l’iPhone 7 se vend au détail à Rs 27 999 (MRP Rs 29 900) pendant l’événement de vente. Le Redmi Note 9 Pro Max de Xiaomi est également réduit à 14999 Rs contre 18999 Rs pour l’option de stockage 6 Go + 64 Go. Le Mi 10i nouvellement lancé (8 Go de RAM + 128 Go) est livré avec des offres de vente comme une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 12,400 et une remise instantanée allant jusqu’à Rs 1,500 avec la carte de crédit SBI. La plate-forme d’achat en ligne offre en outre une remise basée sur des coupons d’une valeur de 13000 Rs sur l’Oppo Find X2, ce qui ramène le prix effectif du téléphone à 51 990 Rs (69 990 Rs MRP).

Appareils Amazon: Comme mentionné, les produits internes d’Amazon, tels que Fire TV Stick et les haut-parleurs Echo, bénéficient d’une réduction de prix temporaire lors de la vente de la Grande République. Actuellement, Fire TV Stick (modèle 2020) est descendu à Rs 2799 (MRP Rs 4999) tandis que le Fire TV Stick Lite se vend à Rs 2299. La liseuse Kindle (10e génération) est disponible à 6 799 Rs, contre 7 999 Rs. Les clients peuvent également consulter le combo d’ampoules intelligentes Echo Dot (4e génération) qui se vend au détail à Rs 3,399. Les membres Prime peuvent bénéficier d’une livraison gratuite sur tous ces produits. La liseuse Kindle est disponible en option EMI standard.

Écouteurs TWS: Les écouteurs Sony WF-XB700 TWS sont actuellement disponibles pour 6 990 Rs au lieu de 9 990 Rs sur Amazon. Les clients peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10% jusqu’à Rs 1 500 avec la carte de crédit SBI sur les transactions régulières et EMI. D’autre part, les AirPods d’Apple de deuxième génération se vendent au détail à Rs 13 990. Les écouteurs premium Jabra Elite 65t TWS bénéficient également d’une réduction massive et se vendent actuellement à Rs 3 999 (MRP Rs. 13 999).

Ordinateurs portables: Les clients peuvent également consulter un certain nombre d’ordinateurs portables dotés d’un processeur Intel Core i5 qui conviennent au travail à domicile ou à des scénarios d’enseignement en ligne. Le Mi Notebook 14 de Xiaomi avec processeur Intel Core i5-10210U et 8 Go de RAM + 256 Go de stockage SSD est disponible à Rs 40999 avec des offres telles que EMI sans frais, une offre d’échange allant jusqu’à Rs 8850 et une remise instantanée de 10% avec la carte de crédit SBI. Le Dell Vostro qui est livré avec le processeur Intel Core i5 de 11e génération est disponible Rs 49 990 (MRP Rs 55 283) avec les mêmes offres de vente. Les clients peuvent également consulter l’ultra-léger Avita Liver V14 qui intègre le processeur Intel Core i5 de 10e génération associé à 8 Go de RAM + 512 Go de stockage SSD. Il est disponible à Rs 37,990.