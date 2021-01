Amazon India a annoncé aujourd’hui sa vente « Grand Gaming Days » qui introduira de lourdes remises sur le matériel de jeu, y compris les ordinateurs portables de jeu, les casques de jeu, les claviers, les moniteurs, les unités centrales, etc. Pendant les Grand Gaming Days, les acheteurs peuvent bénéficier d’une multitude d’offres bancaires et d’autres EMI et échanger des offres sur des produits de marques populaires telles que Acer, Lenovo, Asus, LG, HP, Sony, Dell, Alienware, etc.

La vente durera deux jours, à partir d’aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 31 janvier. et plus. De plus, les utilisateurs peuvent bénéficier d’EMI sans frais et échanger des offres avec une baisse de prix sur certains gadgets. Les utilisateurs de la carte de crédit HSBC Bank peuvent obtenir jusqu’à Rs 1500 sur une transaction EMI minimum de Rs 8000 et les achats EMI par carte de crédit et de débit Kotak Mahindra Bank peuvent être servis jusqu’à Rs 1500 sur une transaction EMI minimum de Rs 10000.

Parmi certains des produits disponibles à la vente, il y a l’ordinateur portable HP Pavillion Gaming qui est en vente pour un prix de Rs 59 490, contre son prix autocollant Rs 79 929. Le Lenovo Legion 5 est en vente au prix de Rs 59 990, soit une remise de Rs 25 000 par rapport à son étiquette pirce Rs 84 990. En outre, l’ordinateur portable Dell G3 3500 Gaming se vend au prix de Rs 75,490 par rapport à son prix d’autocollant Rs 85,957 lors de la vente Grand Gaming Days. En dehors de ceux-ci, davantage d’ordinateurs portables de jeu peuvent être achetés à des remises importantes lors de la vente Amazon’s Grand Gaming Days. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’une remise en argent allant jusqu’à Rs 100 sur l’utilisation d’Amazon Pay lors de la vente des Grand Gaming Days.

Parmi les moniteurs, le moniteur de jeu UHD 4K 27 pouces de LG est en vente au prix de Rs 28,499 contre ses Rs 50,000 MRP. Le moniteur de jeu incurvé de 27 pouces de Lenovo avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz est en vente au prix de Rs 18 990 contre le prix de l’autocollant Rs 26 800. Le moniteur de jeu FHD 23,6 pouces d’Acer avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz est au prix de 13 499 Rs contre 15 999 Rs au prix de l’autocollant lors de la vente.

Outre les ordinateurs portables et les moniteurs de jeu, les acheteurs peuvent bénéficier de remises intéressantes sur une gamme de produits, notamment des écouteurs de jeu, des consoles, des jeux et d’autres matériels et accessoires de jeu.