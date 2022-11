Meilleures offres sur les friteuses à air du Black Friday

Si vous êtes à la recherche d’une friteuse à air, ne cherchez pas plus loin. Nous avons rassemblé les meilleures offres du Black Friday sur les friteuses à air aux États-Unis et au Royaume-Uni – pour que vous n’ayez pas à passer du temps à chercher. Si vous êtes sur le point d’en acheter un ou si vous souhaitez des conseils d’achat, consultez notre article pour savoir si vous devriez acheter une friteuse à air. Et si vous souhaitez des recommandations, consultez notre tour d’horizon des meilleures friteuses à air que nous avons testées.

C’est quand le Black Friday ?

Cette année, le Black Friday a lieu le 25 novembre, mais ce n’est pas à ce moment-là que les offres commencent. Nous constatons déjà des remises de la part des détaillants, mais vous pouvez vous attendre à voir des prix réduits jusqu’à la fin du Cyber ​​Monday le 28 novembre.

Mais cela ne signifie pas que toutes les remises seront disponibles d’ici la fin du mois. En fait, même si les prix baissent sur certains articles, d’autres offres se vendront. Il est difficile de savoir quand attendre et quand bondir. Si vous recherchez une friteuse à air, nous vous conseillons de créer une liste de souhaits.

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Taille, caractéristiques, marque ? Si vous recherchez un produit très spécifique et que l’offre est solide, foncez dès que vous le voyez. Les friteuses à air les plus populaires de Ninja, Instant et d’autres marques se vendront rapidement. Parfois, il est difficile de les trouver en stock au prix fort.

Mais si vous êtes juste à la recherche de bonnes affaires et que vous êtes prêt à être flexible sur les marques et les fonctionnalités, vous pouvez vous permettre d’attendre et de foncer lorsque vous découvrez une remise importante.

Nous afficherons les meilleures offres sur les friteuses à air que nous trouvons dans les ventes du Black Friday, mais si vous souhaitez voir les meilleures offres disponibles sur toutes les technologies, consultez notre section dédiée au Black Friday qui propose toutes les meilleures et les plus grandes remises technologiques. .

Meilleures offres de friteuses à air américaines

Panier double PowerXL 10QT 1 De : Cible Était : 199,99 $ À présent:

99,99 $

(100 $ de rabais) Cette grande friteuse à air est dotée de deux tiroirs de 5 pintes que vous pouvez utiliser séparément pour une commodité de cuisson ultime. C’est un excellent moyen d’obtenir beaucoup de puissance de friture à l’air pour un prix abordable. Friteuse à 2 paniers Ninja Foodi 10QT XL avec Smart Cook 2 De : Ninja Était : 249,99 $ À présent:

204,99 $

(45 $ de rabais) Utilisez le code BMSM45 pour obtenir 45 $ de rabais sur l’une des friteuses à air les plus populaires. Cet appareil Ninja a 10 QT d’espace sur deux tiroirs de cuisson et est livré avec un thermomètre intelligent pour des résultats parfaits. Friteuse à air instantanée Vortex 6 pintes 3 De : Instantané Était : 119,99 $ À présent:

99,99 $

(20 $ de rabais) Ce n’est pas la plus grosse remise, mais cela représente un très bon prix pour une excellente friteuse à air qui durera. Ninja Foodi 14-en-1 8QT 4 De : QVC Était : 279,99 $ À présent:

179,99 $

(100 $ de rabais) Il s’agit d’une énorme remise sur une énorme cuisinière avec 14 fonctions : cuisson sous pression, vapeur et croustillant, vapeur et cuisson, friture à l’air, griller, cuire/rôtir, déshydrater, saisir/sauter, vapeur, sous vide, cuisson lente, yaourt, garder. chaud et preuve. Il existe également 5 options de couleurs différentes. Friteuse à air Power XL Vortex 7QT 5 De : Meilleur achat Était : 149,99 $ À présent:

79,99 $

(70 $ de rabais) C’est une excellente affaire, presque à moitié prix. Cette friteuse à air de 7 pintes de Vortex a six fonctions en une : c’est une friteuse à air, un déshydrateur, un four à pizza, un four de cuisson, un rôtissoire et un réchauffeur. Il dispose d’un panneau de commande numérique avec dix fonctions préréglées à une touche. Friteuse à air Ultrean (4,2 pintes) 6 De : Amazone Était : 95,99 $ À présent:

69,99 $

(26 $ de rabais) Il y a une grosse remise sur cette friteuse à air de 4,2 pintes. Il dispose d’un écran LCD et vous pouvez griller, rôtir et cuire des aliments. En prime, il est livré avec un livre de recettes, de sorte que les débutants en friteuse à air n’auront pas besoin d’expérimenter pour bien faire les choses.

Meilleures offres de friteuses à air au Royaume-Uni