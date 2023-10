Meilleures offres sur les appareils Amazon Echo

Le Prime Day d’automne d’Amazon – appelé Prime Big Deal Days – est officiellement arrivé, et si vous souhaitez créer une maison intelligente ou numériser votre bibliothèque, le détaillant propose des remises importantes sur les appareils Amazon pendant l’événement. Prime Big Deal Days est une vente de 48 heures exclusive aux membres Prime, et vous pouvez également trouver des offres sur des aspirateurs, des ordinateurs portables, des produits de fitness et plus encore.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut réellement la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les appareils Amazon que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

Meilleures offres d’appareils Amazon Prime Day

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres Prime Day sur les appareils Amazon. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 114 416 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Cette sonnette et caméra de sécurité dispose d’un son bidirectionnel, vous permettant de parler et d’écouter les visiteurs à distance via le Application mobile Amazon Alexa. L’application vous permet également de configurer des notifications pour la sonnette, y compris des options de détection de mouvement et de vision nocturne. Vous pouvez installer le Blink dans le câblage de la sonnette existant ou utiliser des piles rechargeables pour alimenter la caméra sans fil. Il s’agit de l’une des sonnettes vidéo les moins chères d’Amazon – à son prix le plus bas jamais enregistré ce Prime Day.





Note moyenne de 4,7 étoiles sur 64 225 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

L’Echo Dot est le haut-parleur intelligent phare d’Amazon et l’un des favoris de Zoe Malin, rédactrice en chef associée des mises à jour de NBC Select. Passionnée de pâtisserie, Malin utilise cette enceinte dans sa cuisine pour régler des minuteries via l’assistant vocal Alexa intégré, recevoir des alertes d’actualité, écouter de la musique, contrôler les lumières intelligentes et bien plus encore.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 550 622 avis sur Amazon

Des prises intelligentes comme celle-ci se branchent sur n’importe quelle prise standard et vous permettent d’automatiser des gadgets tels que des lampes, des purificateurs d’air, des ventilateurs et bien plus encore. Pour l’utiliser, associez la prise intelligente à l’application Alexa, puis branchez votre appareil électronique. Vous pouvez contrôler l’appareil branché à distance à l’aide de votre téléphone et de l’application Alexa. Étant donné que la prise intelligente est relativement compacte, elle laisse également libres les autres prises sur la même prise murale, d’après notre expérience.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 263 645 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

L’Amazon Fire Stick se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur et se connecte à votre Wi-Fi, vous permettant de diffuser des émissions, des films, de la musique, des jeux vidéo et bien plus encore. Vous pouvez également lancer des applications et rechercher du contenu à l’aide de votre voix et de l’assistant vocal Amazon Alexa intégré à la télécommande. Ce modèle est compatible avec les téléviseurs 4K et les routeurs dotés d’une connectivité Wi-Fi 6, selon la marque.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 2 461 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Il s’agit de la tablette la plus puissante d’Amazon, avec un écran tactile de 11 pouces à résolution HD, une connectivité Wi-Fi 6 rapide et jusqu’à 14 heures d’autonomie de la batterie, selon la marque. Il possède également un carte Micro SD Emplacement qui, une fois la carte ajoutée, vous offrira plus de stockage pour les applications, les jeux, les photos et bien plus encore, ce qui le rend bien adapté aux voyages.

Cela dit, nous vous déconseillons d’utiliser cette tablette pour remplacer votre téléphone ou votre ordinateur portable. Boutique d’applications Amazon Fire n’a pas toutes les mêmes applications que le Magasin d’applications Apple et Google Play Store.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 7 691 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Cette version améliorée de la caméra intérieure Blink Mini vous permet d’incliner et de faire pivoter la caméra à 360 degrés, ce qui signifie que vous pouvez surveiller plus de zones de votre maison pendant votre absence. En utilisant le Application clignotante, vous pouvez consulter le flux en direct de cette caméra à distance depuis votre smartphone, et vous pouvez également utiliser l’audio bidirectionnel pour parler ou écouter via les haut-parleurs intégrés. La caméra vous envoie également des notifications mobiles lorsqu’elle détecte un mouvement ou est débranchée, selon la marque. Pour les amateurs de maison intelligente, il se synchronise avec Amazon Alexa.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 14 336 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Il s’agit du haut-parleur intelligent Echo le moins cher d’Amazon, mais il agit presque exactement comme l’Echo Dot, plus cher, mentionné ci-dessus. Malin utilise le Pop dans sa chambre, où elle contrôle ses lumières intelligentes et reçoit des rapports matinaux sur la météo. Lorsque des incendies de forêt ont fait rage au Canada en juin 2023, Malin affirme que l’Echo Pop lui a donné une alerte concernant la mauvaise qualité de l’air à New York et qu’elle savait qu’elle devait porter un masque.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 34 635 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Ce téléviseur 4K offre un accès à des services de streaming comme Prime Video, Peacock, Netflix, YouTube, Disney+, Max et bien plus encore. La télécommande incluse intègre également l’assistant vocal Amazon Alexa, vous permettant de contrôler votre téléviseur (et les appareils intelligents compatibles) en parlant dans la télécommande. L’écran 4K a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et prend en charge le contenu HDR (High Dynamic Range), ce qui en fait un bon choix pour la télévision et les films, mais pas idéal pour les sports rapides ou les jeux vidéo.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 8 373 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

L’Echo Show 5 est à la fois un haut-parleur intelligent et une tablette. Il peut contrôler vos appareils intelligents, diffuser des émissions et des films, écouter de la musique, passer des appels vidéo et bien plus encore. Comme les autres produits Amazon Echo, celui-ci intègre l’assistant vocal Amazon Alexa afin que vous puissiez lui poser des questions et lui donner des commandes. Il s’agit du produit d’entrée de gamme le plus abordable d’Amazon dans la gamme Echo Show.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 42 083 avis sur Amazon

Cette Kindle Paperwhite est l’une des meilleures liseuses électroniques en raison de son écran antiéblouissant, de ses paramètres de lumière chaude réglables et de sa longue durée de vie de la batterie. « Vous pouvez le lire à l’extérieur en plein soleil et, contrairement à un ordinateur portable, il n’y a pas d’éblouissement : vous pouvez voir vos pages clairement », explique Lindsay Schneider, rédactrice en chef de NBC Select. Vous pouvez également coupler cet appareil avec des écouteurs Bluetooth et écouter des livres audio avec un Abonnement sonore. La batterie dure jusqu’à 10 semaines, selon la marque.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 4 283 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les routeurs Wi-Fi maillés sont parfaits pour les grandes maisons qui ont besoin d’une couverture stable sur plusieurs étages et espaces extérieurs. Le routeur Eero Pro 6 d’Amazon couvre à lui seul jusqu’à 2 000 pieds carrés et peut s’étendre jusqu’à 3 500 pieds carrés lorsqu’il est associé à une deuxième unité, selon la marque. Il projette une connectivité Wi-Fi 6 tri-bande dans toute votre maison à des vitesses allant jusqu’à un gigabit par seconde. Vous pouvez le configurer via le Application mobile Eeroet le routeur fonctionne avec Amazon Alexa et Zigbee, ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs de maison intelligente.





Note moyenne de 4,7 étoiles sur 7 651 avis sur Amazon

L’une de nos caméras de sécurité résidentielles préférées, cet appareil combine une caméra centrale avec deux grandes lumières LED pour la sécurité extérieure. Il dispose d’une détection de mouvement 3D, d’une vision nocturne, d’une sirène intégrée, de commandes vocales bidirectionnelles avec Amazon Alexa et d’alertes de notification en temps réel dans le Application Ring. Il se connecte via un câble au système électrique de votre maison.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 3 336 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Le Scribe est à la fois une liseuse électronique et un carnet numérique. Il est livré avec un stylet qui vous permet d’écrire ou de prendre des notes directement sur des documents. La rédactrice adjointe sélectionnée, Nishka Dhawan, dit que cela semble très proche de l’écriture sur du vrai papier. Vous pouvez également le coupler avec des écouteurs Bluetooth et écouter des livres audio via Audible. L’écran dispose d’un rétroéclairage chaud-froid réglable et la batterie dure jusqu’à trois semaines, selon la marque.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 261 488 avis sur Amazon

La Blink Mini originale est la caméra intérieure la plus abordable de la marque et peut être utilisée comme caméra pour animaux de compagnie, babyphone ou caméra de sécurité intérieure générale. Il vous aide à surveiller votre maison de jour comme de nuit car il est conçu avec une vision nocturne infrarouge et s’associe à une application compagnon, vous permettant de visionner des images de la vie. La caméra offre également un son bidirectionnel afin que vous puissiez parler et entendre des personnes ou des animaux domestiques, et elle est compatible avec Amazon Alexa.

Note moyenne de 4,2 étoiles sur 20 445 avis sur Amazon

C’est l’un de nos thermostats intelligents préférés pour les utilisateurs d’Amazon Alexa. Vous pouvez utiliser l’écran tactile ou l’application Amazon Alexa sur votre téléphone pour modifier la température, définir des horaires, recevoir des notifications et bien plus encore. Il est également disponible accompagné d’un Adaptateur de fil C.

Meilleures ventes d’appareils Amazon Prime Day

Voici les meilleures ventes d’appareils Amazon Prime Day Amazon que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Pourquoi faire confiance à Select ?

Harry Rabinowitz est un écrivain de Select qui couvre les affaires et les ventes depuis plus de deux ans. Pour résumer les meilleures ventes Amazon Prime Day, il a trouvé les appareils Amazon soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leurs prix les plus bas en trois mois.

