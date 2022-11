Meilleures offres sur le haut débit pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday

Je comprends. Vous êtes épuisé après avoir été à la recherche de rabais intéressants sur le téléphones les plus récents, meilleurs téléviseurs, jouets les plus chauds ou le gadget fastueux que vous avez vu sur TIC Tac. Mais ce n’est pas encore l’heure de se reposer. Vous pourriez également obtenir de bonnes affaires de les fournisseurs d’accès Internet de votre région. Ces FAI ne vous préoccupent probablement pas, mais ils devraient l’être. C’est un bon moment sournois pour conclure un accord sur le service Internet. Comment pouvez-vous profiter de tous les grands appareils intelligents pour la maison vous venez d’acheter si votre connexion internet est moche ?

Lorsque nous avons discuté avec le PDG d’EarthLink, Glenn Goad, pour notre plongée en profondeur sur comment négocier avec votre FAI, il a transmis plusieurs idées. Le plus important? Soyez prêt.

Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

“C’est le moment idéal pour les promotions, les offres et les incitations”, a déclaré Goad, soulignant à quel point l’arrivée de nouveaux concurrents comme Lien stellaire et l’émergence de Produits Internet à domicile 5G de Verizon et T-Mobile ont forcé les FAI à aller gros pour gagner des clients et à se démener pour garder ceux qui existent déjà.

“Mais”, a-t-il ajouté, c’est “aussi un moment où vous n’aurez peut-être pas la main ou le temps dont vous avez besoin pour faire des recherches”.

C’est là que nous pouvons vous aider. Les accords avec les FAI ne sont peut-être pas sur votre radar, mais ils sont sur le nôtre. Que vous ayez actuellement un plafond de données que vous souhaitez supprimer ou que vous recherchiez un plan avec un peu plus de vitesse de téléchargement, nous pouvons vous indiquer une offre plus logique.

Un petit avertissement. On le dit tout le temps avec nos avis FAI, mais il convient de le répéter : il peut y avoir un fournisseur avec un plan apparemment parfait pour votre foyer, mais ledit FAI n’est pas disponible à votre adresse. Cela peut être frustrant. Mais avec l’expansion de service internet par satellite et Options Internet à domicile 5Gvos choix peuvent lentement mais sûrement commencer à s’élargir.

Voici notre liste d’offres haut débit pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday.

Meilleures offres haut débit du Black Friday

Sarah Tew / Crumpe Date de début de la promotion : mercredi 23 novembre

Date de fin de la promotion : vendredi 2 décembre Le fournisseur d’accès Internet par satellite HughesNet organisera une promotion Black Friday avec une carte prépayée de 100 $ pour tous les nouveaux clients résidentiels HughesNet. Pour être éligibles, les clients doivent louer ou acheter de l’équipement HughesNet entre le 23 novembre et le 2 décembre et rester actifs pendant au moins 31 jours. Les nouveaux abonnés recevront la carte-cadeau par soumission de remise, qui doit être reçue avant le 2 mars 2023. Lisez notre revue HughesNet.

Sarah Tew / Crumpe Date de début de la promotion : lundi 7 novembre

Date de fin de la promotion : dimanche 4 décembre Le fournisseur national de câble et de fibre Optimum propose une offre spéciale Black Friday. Les nouveaux abonnés à ses forfaits 300 Mbps et 500 Mbps recevront des cartes prépayées Visa de 100 $. Les clients qui s’inscrivent aux niveaux 1 Gig, 2 Gig ou 5 Gig gagneront des cartes-cadeaux Visa de 300 $. De plus, tous les nouveaux clients à 300 Mbps et plus bénéficieront d’une protection de service de 12 mois ajoutée à leurs plans et Showtime sera inclus gratuitement pendant 12 mois. Lisez notre avis sur Internet à domicile Optimum.

Sarah Tew / Crumpe Date de début de la promotion : lundi 7 novembre

Date de fin de la promotion : mercredi 7 décembre Cable ISP WideOpenWest offre des remises sur différents niveaux de vitesse allant de 10 $ à 15 $ de réduction par mois. Les nouveaux clients peuvent également gagner une carte Visa Rewards jusqu’à 300 $. Pour obtenir des détails spécifiques sur les offres proposées sur chaque marché (dans les neuf États couverts par WOW), vous pouvez visiter woway.com ou contacter WOW au 1-866-376-7003. Lisez notre avis sur Internet à domicile WOW.

Sarah Tew / Crumpe Date de début de la promotion : mardi 1er novembre

Date de fin de la promotion : mercredi 30 novembre Ziply Fiber ne fera pas de promotion traditionnelle Black Friday/Cyber ​​Monday, mais fera plutôt un don de 5 $ pour chaque nouvelle installation à des collectes de jouets communautaires dans chacun de ses marchés en Idaho, Montana, Oregon et Washington. Lisez notre revue Ziply Fibre.

FAQ sur les offres Internet du Black Friday

Le Black Friday est-il vraiment le meilleur moment pour profiter du haut débit ? Il pourrait être. Alors que de nombreux experts en vente s’accordent à dire que de mai à octobre – la saison des déménagements – est la principale fenêtre pour trouver de grandes ventes et des incitations sur le service Internet, certains FAI sautent sur les vacances pour étendre les promotions et offres spéciales au-delà de leurs offres mensuelles récurrentes.

Qu’est-ce qui fait une bonne affaire Internet ? Cela diffère pour chaque ménage, mais un bon moyen de déterminer la valeur consiste à examiner le coût par mégabit par seconde. Par exemple, vous pouvez passer à un forfait 100 Mbps pour 20 $ par mois et ignorer le forfait 500 Mbps pour 40 $ par mois. C’est 20 $ de plus par mois! Cependant, lorsque vous regardez le coût par Mbps, c’est 20 cents par Mbps pour le plan 100 et seulement 8 cents par Mbps pour le plan 500. Supposons que vous ayez plusieurs utilisateurs dans votre foyer et plusieurs appareils intelligents dans toute la maison. Dans ce cas, vous remarquerez la différence de performances entre le plan 500 Mbps et le choix de l’option 100 Mbps. Enfin, ne dormez pas sur la valeur des avantages promotionnels. Si un forfait vous offre HBO Max gratuitement, cela représente une économie de 15 $ par mois ou 180 $ par an. Comme de plus en plus d’entre nous coupent le cordon du câble et s’appuient sur les services de streaming, c’est un excellent rapport qualité-prix.