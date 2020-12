Flipkart a lancé sa vente électronique en Inde, où la société de commerce électronique propose une variété de produits avec des remises et d’autres offres de vente. Dans le cadre de la vente, la société propose également une réduction de prix temporaire sur les smartphones, téléviseurs et autres appareils ménagers. L’événement de vente a commencé le 26 décembre et se terminera le 28 décembre. Pendant l’événement de vente Flipkart, les utilisateurs disposant d’une carte de crédit et de débit ICIC peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur une multitude d’appareils.

Les marques de smartphones populaires telles que Apple, Samsung et Realme proposent des offres sur plusieurs combinés. Comme mentionné, les appareils ménagers tels que les modèles de téléviseurs intelligents, les réfrigérateurs, les climatiseurs et plus encore sont également proposés avec des réductions. Sans plus attendre, voici quelques appareils à découvrir lors de la vente Flipkart Electronics:

Apple iPhone XR (64 Go): Il est disponible à Rs 38 999 lors de la vente Flipkart Electronics. Ses offres de vente incluent EMI sans frais à partir de 4 334 Rs par mois, une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 13 200 Rs et 10% de réduction sur les cartes SBI ICICI. L’Apple iPhone XR est livré avec un écran Retina de 6,10 pouces, une seule caméra arrière de 12 mégapixels et un SoC A12 Bionic. Son emballage comprend des écouteurs Apple et un adaptateur secteur USB.

Motorola Edge Plus: Le smartphone est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’un écran Full HD + OLED de 6,7 pouces ainsi que d’un module de caméra arrière quadruple qui abrite une caméra principale de 108 mégapixels et une batterie de 5000 mAh. Lors de la vente Flipkart Electronics, le téléphone se vend au détail à Rs 64,999 avec des offres de vente comme EMI sans frais à Rs 7223 par mois, une remise supplémentaire de 10% avec la carte de crédit ICICI et une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 13200. La plate-forme de commerce électronique propose également un haut-parleur intelligent Google Nest Mini d’une valeur de 1 999 Rs avec le smartphone.

Google Pixel 4a (6 Go + 128 Go): Le Pixel 4a se vend au même prix du marché de Rs 31 999 lors de l’événement de vente Flipkart Electronics, bien que les clients puissent profiter d’une variété d’offres de vente pour faire baisser encore son prix de vente. Les utilisateurs de cartes de crédit ICICI peuvent obtenir jusqu’à Rs 1,000 au moment de l’achat, tandis que le téléphone est disponible avec une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 13,200. Les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent également bénéficier de cinq pour cent de remise en argent, et la plate-forme fournit des EMI sans frais à 3 556 Rs par mois. Le Google Pixel 4a est livré avec des fonctionnalités telles qu’un écran Full HD + de 5,81 pouces, une caméra arrière de 12,2 mégapixels et une batterie de 3140 mAh. Il contient également le SoC Qualcomm Snapdragon 730G.

Samsung Galaxy F41 (6 Go + 64 Go): Le téléphone est disponible à Rs 15,499 lors de la vente Flipkart Electronics. Le smartphone dispose d’un écran Full HD + de 6,4 pouces, d’un SoC Samsung Exynos 9611, d’une batterie de 6000 mAh et de trois caméras arrière. En termes d’offres, les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier de 5% de remise en argent tandis que les utilisateurs de crédit ICICI bénéficieront de 10% de réduction. Les clients peuvent également choisir une option EMI sans frais à partir de Rs 1 723 par mois. De plus, les clients recevront un mini haut-parleur Nest Home d’une valeur de 1 999 Rs avec l’appareil.

Flipkart propose également des offres sur plusieurs téléviseurs intelligents lors de la vente d’électronique. Certains des modèles de téléviseurs 4K disponibles avec une réduction de prix incluent Xiaomi Mi 4X (50 pouces) à Rs 31999, LG 43UM7290PTF (43 pouces) à Rs 34999, et Nokia 50TAUHDN (50 pouces) à Rs 34999. Comme mentionné, les utilisateurs de cartes de crédit bancaires ICICI bénéficieront d’une réduction de 10% au moment de l’achat. Les autres offres de vente sur les trois modèles de téléviseurs comprennent des options EMI gratuites, une offre d’échange jusqu’à 11 000 Rs et une remise de 5% sur la carte de crédit Flipkart Axis. Notamment, les téléviseurs Xiaomi et Nokia comprennent également un mini haut-parleur Nest Home.