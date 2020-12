Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, a lancé sa vente de fin d’année Mobile qui offre des rabais sur de nombreux smartphones de grandes marques comme l’iPhone XR, l’iPhone SE (2020), le Moto G9, le Motorola Razr (2019), le Poco X3, le Realme 6 , et plus. Peu de modèles comme le Samsung Galaxy F41, Xiaomi Mi 10T et Vivo V20 Pro bénéficieront également de réductions d’échange supplémentaires. La vente de trois jours de Flipkart a commencé le 29 décembre et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, le 31 décembre. Flipkart s’est également associé à ICICI Bank afin d’offrir 10% de réduction supplémentaire lors de la vente de fin d’année de Mobile. Les clients peuvent également bénéficier d’offres EMI et d’échange gratuites pendant la vente de fin d’année.

Flipkart a créé un microsite dédié qui détaille toutes les offres, y compris une protection mobile supplémentaire. Le microsite présente des offres intéressantes sur les smartphones comme la série Mi 10T, qui est disponible à un prix effectif de 30 999 Rs au lieu du prix d’origine de 39 999 Rs, après l’ajout d’offres d’échange et bancaires. En outre, la série Mi 10T peut également être achetée à un prix inférieur de 29 999 Rs si les utilisateurs choisissent de profiter de l’offre ICICI Bank. De même, le Vivo V20 Pro peut être acheté pour aussi peu que Rs 24900, y compris les offres d’échange et bancaires. L’iPhone SE (2020) est également vendu pour Rs 32 999, une réduction de 6 901 Rs par rapport à son prix de l’autocollant RS 39 999 sur Flipkart. Le Realme 6 est disponible à un prix de 11 999 Rs contre 17 999 Rs pour l’autocollant lors de la vente de fin d’année de Flipkart Mobile.

En dehors de ceux-ci, le Poco X3 est vendu pour Rs 15 999 contre son prix Rs 19 999. Le Samsung Galaxy F41 est également proposé à un prix réduit de 15,499 Rs par rapport au prix de l’autocollant Rs 19999 pour le Samsung mid-ranger. Les utilisateurs peuvent acheter le Samsung Galaxy F41 pour aussi peu que Rs 10860 s’ils optent pour le plan de mise à niveau intelligent de Flipkart. L’iPhone XR est vendu à un prix de Rs 38 999 par rapport à son prix autocollant Rs 47 900. En outre, les utilisateurs peuvent bénéficier d’EMI sans frais à partir de 6 500 Rs par mois.

En outre, des smartphones tels que Realme 7, Oppo A31, Moto G9, Moto Razr (2019), Poco X2, Realme 6i, Realme 7 Pro, iPhone 11 Pro, Motorola One Fusion +, ainsi que des centaines d’autres smartphones seront en vente jusqu’à la fin de cette année dans le cadre de la vente de fin d’année de Flipkart Mobile qui se poursuit jusqu’au 31 décembre.