Amazon India est de retour avec son édition de mars de l’événement de vente Fab Phones Fest, où une variété de smartphones bénéficient d’une réduction de prix temporaire associée à d’autres offres de vente. L’événement de vente est en direct en Inde et se poursuivra jusqu’au 25 mars. Comme prévu, les clients peuvent profiter jusqu’à 40 pour cent de réduction sur leurs téléphones portables et accessoires préférés ainsi que des offres telles que la livraison gratuite, les EMI sans frais, et plus encore. Les clients disposant d’une carte de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier de 10% de réduction sur les transactions régulières et EMI. Pendant l’événement de vente, les smartphones haut de gamme tels que Apple iPhone 12 mini et Mi 10T Pro bénéficient d’une réduction de prix temporaire. Les smartphones OnePlus tels que OnePlus Nord et OnPlus 8T ne bénéficient pas d’une réduction de prix, bien que les clients puissent profiter d’offres telles que des réductions instantanées ou des offres d’échange pour réduire le prix de détail.

Apple iPhone 12 Mini: L’Amazon Fab Phones Fest (édition de mars 2021) propose les 64 Go de base de l’iPhone 12 mini à 67100 (MRP Rs 69900) tandis que son modèle de 128 Go se vend à Rs 71,900 (MRP Rs 74,900). Le smartphone est livré avec un écran Full-HD + AMOLED de 5,40 pouces, une caméra frontale de 12 mégapixels, deux caméras arrière et une prise en charge de la charge MagSafe. La configuration de la double caméra arrière comprend un grand angle de 12 mégapixels et une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels.

Xiaomi Mi 10T Pro: Le Mi 10T Pro de Xiaomi est disponible à l’achat à Rs 37 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go au lieu de Rs 39 999. Il contient un appareil photo principal de 108 mégapixels, une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W et une caméra frontale de 20 mégapixels. Le téléphone arbore également un écran Full HD + de 6,67 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les clients lors de l’Amazon Fab Phones Fest peuvent également profiter d’une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 15 400 Rs.

Samsung Galaxy S21 Plus: Le Samsung Galaxy S21 Plus récemment lancé est disponible à l’achat au prix de 81 999 roupies, bien que les clients d’Amazon puissent sélectionner le mode de paiement EMI standard, à partir de 3860 roupies par mois. Notamment, les utilisateurs de cartes de crédit HDFC Bank peuvent profiter d’un plat de 7000 Rs sur les transactions régulières et EMI. Le Samsung Galaxy S21 Plus est équipé du produit phare Samsung Exynos 2100 et d’un écran de 6,70 pouces. Il comporte un triple système de caméra arrière, avec en tête un appareil photo principal de 64 mégapixels.

OnePlus Nord: Comme mentionné, le prix du OnePlus Nord reste inchangé à Rs 29999 pour le modèle haut de gamme 12 Go + 256 Go. Amazon Fab Phones Fest propose des offres de vente telles que des offres d’échange d’une valeur allant jusqu’à 13 400 Rs et 10% de réduction avec les cartes de crédit ICICI. Le smartphone économique de OnePlus arbore un écran AMOLED Full HD + Fluid de 6,44 pouces et un SoC Snapdragon 765G, sous le capot. Sa configuration à double caméra frontale comprend une caméra principale de 32 mégapixels et une caméra ultra-large de 8 mégapixels. La caméra frontale peut enregistrer une vidéo 4K à 60 ips.

Notamment, pendant l’Amazon Fab Phones Fest, certains téléphones Oppo reçoivent jusqu’à 35% de réduction avec jusqu’à 12 mois d’option EMI sans frais. Certains smartphones Vivo à petit budget bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 30% grâce à une offre bancaire supplémentaire.