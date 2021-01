La vente du jour de la Grande République d’Amazon Inde est de retour et la société accueillera l’événement du 20 au 23 janvier. Dans le cadre des célébrations de la fête de la République dans le pays, le géant du commerce électronique proposera des offres promotionnelles telles que des réductions instantanées, sans frais EMI et livraison gratuite sur une gamme de produits tels que les smartphones, l’électronique grand public, les téléviseurs intelligents, etc., pendant l’événement. De même, une gamme de produits Apple incluant l’iPhone 12 mini sera disponible avec des offres de vente qui abaissent effectivement son prix de marché. Comme prévu, les membres d’Amazon Prime bénéficieront d’un accès anticipé 24 heures sur 24 aux offres le 19 janvier. La Great Republic Day Sale présente également des produits de petites et moyennes entreprises indiennes dans des catégories telles que les essentiels de la mode et de la beauté, les accessoires, les appareils portables intelligents, les stationnaires.

Amazon affirme que les clients lors de la vente du jour de la Grande République peuvent économiser de l’argent supplémentaire en bénéficiant d’une réduction instantanée de 10% avec les cartes de crédit SBI sur les transactions régulières et EMI. Les utilisateurs peuvent également profiter d’offres de remboursement avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI sur une variété de produits. D’autres offres comme EMI sans frais avec la carte EMI Bajaj Finserv, la carte de crédit Amazon Pay ICICI et d’autres banques nationales et internationales seront également disponibles. Certains smartphones de marques comme Xiaomi, Samsung et d’autres bénéficient également d’une réduction de prix. En attendant, voici quelques-uns des produits Apple que vous voudrez peut-être acheter lors de la vente de la Grande République.

iPhone 12 mini: Les 64 Go de base du smartphone seront vendus au détail à Rs 59 900 (MRP Rs 69 900) lors de l’événement de vente Amazon. Les clients peuvent également bénéficier d’offres telles qu’une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 11000 Rs, des EMI sans frais et des offres de remboursement avec une carte de crédit Amazon Pay. Les utilisateurs doivent noter que l’emballage n’inclut pas la brique de chargement. L’iPhone 12 mini est livré avec le chipset phare A14 Bionic, deux caméras arrière et le support MagSafe.

iPhone 12: L’iPhone 12 vanille ne fait pas l’objet d’une réduction de prix, bien que les clients puissent à nouveau profiter des offres de vente pour réduire son prix de marché. Pour le moment, le téléphone se vend à Rs 79 900 pour le modèle de base de 64 Go. Amazon, d’autre part, proposera des offres de vente comme une remise instantanée de 10% avec les cartes de crédit SBI sur les transactions régulières et EMI. De plus, des offres EMI et d’échange gratuites seront également disponibles. Les spécifications de l’iPhone 12 sont similaires à celles de l’iPhone 12 mini et les clients peuvent choisir entre cinq options de couleur (produit rouge, noir, blanc, vert et bleu).

iPhone 7: Le modèle 32 Go de l’iPhone 7 peut être acheté à Rs 23 990 (MRP Rs 29 900) lors de la vente Amazon Great Republic Day. Il est livré avec un écran LCD Retina HD de 4,7 pouces, un SoC Fusion A10, un seul appareil photo large de 12 mégapixels et un Touch ID avec retour haptique. En termes d’offres, il sera disponible à l’achat avec des options EMI standard et gratuites. Il existe également une offre d’échange d’une valeur de 11 000 Rs.

Apple Watch série 3: La smartwatch d’Apple sera également disponible avec des offres de vente telles que la livraison gratuite, l’EMI sans frais (sur certaines cartes) et des offres de remboursement avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank. Il se vend actuellement à Rs 23 900 pour un modèle de 42 mm. Les caractéristiques notables de l’Apple Watch 3 incluent le GPS, le capteur cardiaque optique et le processeur S3 double cœur. L’Apple Watch est également censée offrir 18 heures d’autonomie. Il n’obtient pas de réduction de prix sur Amazon.

Apple AirPods Pro: Les écouteurs TWS d’Apple seront disponibles au prix de 20 999 roupies, contre 24 900 roupies lors de la vente Amazon Great Republic Day. Les écouteurs sont dotés d’une suppression active du bruit, d’un égaliseur adaptatif, de la prise en charge de l’assistant vocal Siri, etc. Le produit n’inclut aucune offre d’échange, bien que les clients puissent bénéficier de l’EMI sans frais avec certaines cartes de crédit nationales et internationales, du cashback avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI et du cashback de 150 Rs avec Amazon Pay Later.