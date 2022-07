Meilleures offres SSD et disques durs Prime Day 2022

Si vous conservez beaucoup de logiciels, de photos et de jeux sur votre PC, le stockage standard de votre appareil n’est peut-être pas à la hauteur – et le stockage en nuage ne peut pas aller plus loin. Heureusement, vous pouvez donner une nouvelle vie à votre ordinateur avec un SSD interne (lecteur à état solide) ou un disque dur portable.

Si vous envisagez de mettre à niveau le matériel de votre PC, Amazon Prime Day est le moment idéal pour le faire. Amazon réduit les prix d’un certain nombre de produits technologiques, et les SSD internes et les disques durs externes font partie de cette liste.

Si vous souhaitez participer à cette vente flash, vous aurez besoin d’un Compte Amazon Prime. Si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, vous pouvez bénéficier de 30 jours gratuits. Une fois l’essai terminé, vous paierez soit 14,99 $/7,99 £ par mois, soit 139 $/79 £ par an.

Le Prime Day a lieu les 12 et 13 juillet. Vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleures offres Prime Day sur les moniteurs et notre sélection des meilleures offres Prime Day dans l’ensemble.

Nous avons également des tableaux pour les meilleurs disques durs portables et SSD internes.

Meilleures offres de SSD et de disques durs portables Prime Day aux États-Unis

Disque SSD portable SanDisk Extreme 2 To 1 De : Amazone Était : 459,99 $ À présent:

189,99 $

(270 $ de rabais) Si vous préférez un disque dur externe, ce SSD portable offre 2 To de stockage, ainsi qu’une conception durable que vous pouvez emporter avec vous. De plus, cette économie d’Amazon est considérable. Disque dur externe portable Seagate 5 To 2 De : Amazone Était : 109,99 $ À présent:

97,99 $

(12 $ de rabais) Obtenez cet énorme disque dur portable de 5 To pour moins de 100 $ ce Prime Day. SSD Crucial BX500 1 To 3 De : Amazone Était : 89,99 $ À présent:

71,99 $

(18 $ de rabais) Obtenez près de 20 $ de réduction sur ce SSD Crucial, qui est livré avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 510 Mo/540 Mo par seconde. SSD Samsung 870 Evo 1 To 4 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

99,99 $

(50 $ de rabais) Obtenez 50 $ de réduction sur ce disque SSD de 1 To, qui est un outil polyvalent pour rendre les tâches plus rapides et plus efficaces. Disque dur externe WD My Passport USB 3.0 portable – 4 To 5 De : Amazone Était : 119,99 $ À présent:

89,99 $

(26 % de réduction) Ce disque dur externe est un moyen peu coûteux d’étendre le stockage de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau. Vous pouvez également l’utiliser avec une console de jeu Xbox ou PlayStation.

Meilleures offres Prime Day SSD et disques durs portables au Royaume-Uni

Disque SSD portable SanDisk Extreme 2 To 1 De : Amazone Était : 363,99 £ À présent:

150,99 £

(150,99 £ de réduction) Ce SSD portable de 2 To de SanDisk permet d’économiser énormément ce Prime Day. Il peut gérer des vitesses allant jusqu’à 1050 Mo/s et est également résistant aux chocs, à l’eau et à la poussière. SSD Samsung 870 Evo 1 To 2 De : Amazone Était : 226,99 £ À présent:

151,49 €

(75,50 £ de réduction) Ce SSD offre une réduction énorme de 75 £ pour les membres Prime Day et est livré avec Intelligent Turbo Write qui améliore prétendument les vitesses d’écriture et améliore les performances à long terme. SanDisk SSD Plus 1 To 3 De : Amazone Était : 110,99 £ À présent:

64,99 £

(46 £ de réduction) Ce SSD est livré avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 535 Mo/s/350 Mo/s et est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. Cette économie Prime Day d’Amazon est assez généreuse. SSD Crucial BX500 1 To 4 De : Amazone Était : 85,19 £ À présent:

58,99 £

(26,20 £ de réduction) Ce SSD interne est livré avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 510 Mo/540 Mo par seconde, et contribuerait prétendument à améliorer la durée de vie de la batterie en étant plus économe en énergie. Seagate Iron Wolf 4 To 5 De : Ordinateurs portables directs Était : 119,97 £ À présent:

84,97 £

(35 £ de réduction) Bien qu’il ne s’agisse pas d’une offre Amazon, de nombreux autres détaillants proposent des remises sur les disques durs avant Prime Day. Laptops Direct propose actuellement cet énorme disque de 4 To spécialement conçu pour les disques NAS à moins de 90 £.

Comment repérer une bonne affaire sur les SSD et les disques durs externes

Il est important d’être prudent lors des ventes flash comme Prime Day, car parfois les produits ne sont pas nécessairement aussi réduits que les détaillants peuvent le prétendre – ce qui s’applique également aux SSD et aux disques durs.

Nous vous recommandons de vérifier l’historique des prix d’un article en utilisant des sites tels que CamelCamelCamel ou PriceSpy. Vous pouvez également consulter le produit spécifique sur les sites de détaillants concurrents pour voir à quel point la remise est généreuse.