Meilleures offres SSD Cyber ​​​​Monday 2022

Ce n’est peut-être pas la première offre que vous recherchez pour le Cyber ​​​​Monday, mais les mises à niveau de stockage et les disques externes pour votre ordinateur peuvent être coûteux, et c’est un très bon moment pour trouver des bonnes affaires.

SSD est l’abréviation de lecteur à semi-conducteurs et un composant essentiel de tout PC ou ordinateur portable moderne. Ils sont disponibles en versions externes et internes, et dans une gamme de capacités et peuvent également varier énormément en termes de performances (la rapidité avec laquelle ils peuvent stocker et lire vos données). Ce dont vous avez besoin dépend de votre situation personnelle, il vaut donc la peine de lire notre meilleur SSD et notre meilleur tableau de disques durs portables et SSD, où vous pouvez également voir les modèles que nous recommandons.

Le Cyber ​​​​Monday a lieu le 28 novembre et si vous recherchez des offres technologiques au-delà des SSD, consultez également notre couverture complète des offres du Cyber ​​​​Monday.

Meilleures offres SSD Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

Sabrent Rocket Q4 1 To 1 De : Amazone Était : 199,99 $ À présent:

89,99 $

(55 % de réduction) Il y a une énorme remise sur ce SSD PCIe 4.0 de 1 To de Sabrent. Maintenant 90 $, ce qui en fait une véritable aubaine si vous avez un budget serré. Disque SSD portable SanDisk Extreme 1 To 2 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

99,99 $

(150 $ de rabais) Il y a une remise énorme sur ce SSD capable et robuste de SanDisk avec 1 To à moins de 100 $. Dissipateur thermique Samsung 980 Pro 2 To 3 De : Newegg Était : 299,99 $ À présent:

189,99 $

(110 $ de rabais) C’est une excellente occasion de mettre à niveau votre plate-forme avec un incroyable SSD. Le 980 Pro avec dissipateur thermique coûte maintenant moins de 190 $. Crucial X6 2 To 4 De : Newegg Était : 199,99 $ À présent:

121,99 $

(78 $ de rabais) Notre SSD portable préféré, le Crucial X6, est désormais à un prix avantageux pour la taille de 2 To. Cela bat Amazon et Newegg ne montre pas le vrai RRP de 199,99 $. Samsung 870 Evo 1 To 5 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

84,99 $

(43 % de réduction) Ceux qui recherchent un SSD interne de 1 To peuvent obtenir un prix avantageux sur le Samsung 870 Evo grâce à cette offre Amazon. Il y a plus de 40 % de réduction.

Meilleures offres SSD Cyber ​​​​Monday au Royaume-Uni

Carte d’extension Seagate pour Xbox Series X|S 2 To 1 De : Amazone Était : 314,99 £ À présent:

184,99 £

(130 £ de réduction) Il y a une grosse remise sur l’énorme capacité de 1 To de la carte d’extension Seagate pour Xbox. Amazon ne montre pas le RRP complet de ce modèle. WD_Black SN850X avec dissipateur thermique 1 To 2 De : Western Digital Était : 159,99 £ À présent:

99,99 £

(60 £ de réduction) C’est une excellente occasion d’obtenir une remise énorme sur le brillant SN850X, complet avec un dissipateur thermique. C’est le modèle 1 To et il est idéal pour les propriétaires de PC et de PS5. Crucial X6 2 To 3 De : Amazone Était : 211,19 £ À présent:

106,99 £

(104,20 £ de réduction) Le Crucial X6 est notre SSD portable préféré, équilibrant design compact et vitesse, et c’est un excellent prix pour le modèle 2 To à près de 50 % de réduction. SanDisk Extreme 1 To 4 De : Amazone Était : 221,99 £ À présent:

104,99 £

(53 % de réduction) Si vous avez besoin d’un SSD portable capable de résister aux éléments, le SanDisk Extreme fait l’affaire. Ce n’est pas le prix le plus bas vu sur Amazon, mais ce n’est pas loin et plus de 50 % de réduction, ce qui vous permet d’économiser près de 120 £. Crucial P5 1 To 5 De : Amazone Était : 131,99 £ À présent:

93,98 £

(38,01 £ de réduction) Le Crucial P5 est un excellent SSD et vous pouvez désormais obtenir la capacité de 1 To avec près de 30 % de réduction sur Amazon. Cela bat le prix Black Friday d’Ebuyer. WD _Black SN750 SE Édition Battlefield 2042 (500 Go) 6 De : Currys Était : 79,97 £ À présent:

46,97 £

(33 £ de réduction) Il y a un prix très intéressant pour cette édition Battlefield 2042 du SN750 SE. Moins de 50 £ si 500 Go suffisent.

