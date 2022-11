Meilleures offres SSD Black Friday 2022

Le stockage n’est peut-être pas la partie la plus glamour du monde de la technologie, mais nous en avons tous besoin dans une certaine mesure et si vous recherchez un SSD, les offres du Black Friday vous feront économiser de l’argent.

SSD signifie disque SSD et est la forme de stockage moderne que vous trouverez dans presque toutes les technologies. Ils se présentent sous de nombreuses formes et tailles, y compris externes/portables et internes, ces derniers étant principalement SATA ou NVMe.

Ce dont vous avez besoin dépendra de vos besoins; êtes-vous en train de construire une nouvelle plate-forme de jeu ou êtes-vous un photographe cherchant à transporter votre portfolio avec vous.

Il y a beaucoup à considérer, y compris la capacité, la vitesse, le cryptage et plus encore, alors pensez à tout cela avant de faire un achat. Si vous avez besoin de plus de conseils, dirigez-vous vers nos meilleurs SSD et nos meilleurs graphiques de disques durs portables et SSD, où vous pouvez également voir les modèles que nous recommandons.

Le Black Friday a lieu le 25 novembre, mais les offres sont disponibles pour tout le mois, et nous avons parcouru de nombreuses ventes de détaillants en ligne pour trouver les meilleures offres aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Nous rassemblons également toutes les meilleures technologies pour le Black Friday, il y a donc d’innombrables bonnes affaires à faire bien au-delà des SSD.

Meilleures offres SSD du Black Friday aux États-Unis

Sabrent Rocket Q4 1 To 1 De : Amazone Était : 199,99 $ À présent:

89,99 $

(55 % de réduction) Il y a une énorme remise sur ce SSD PCIe 4.0 de 1 To de Sabrent. Maintenant 90 $, ce qui en fait une véritable aubaine si vous avez un budget serré. Disque SSD portable SanDisk Extreme 1 To 2 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

99,99 $

(150 $ de rabais) Il y a une remise énorme sur ce SSD capable et robuste de SanDisk avec 1 To à moins de 100 $. BestBuy a le même prix. Dissipateur thermique Samsung 980 Pro 2 To 3 De : Newegg Était : 299,99 $ À présent:

179,99 $

(120 $ de rabais) C’est une excellente occasion de mettre à niveau votre plate-forme avec un incroyable SSD. Le 980 Pro avec dissipateur thermique coûte maintenant moins de 180 $. Assurez-vous d’utiliser le code ‘5BFBYA5324’ pour ce rabais supplémentaire de 10 $. Crucial X6 2 To 4 De : Newegg Était : 199,99 $ À présent:

139,99 $

(60 $ de rabais) Notre SSD portable préféré, le Crucial X6, est désormais à un prix avantageux pour la taille de 2 To. Cela bat Amazon et Newegg ne montre pas le vrai RRP de 199,99 $. Assurez-vous d’utiliser le code ‘CTSSD2’ pour 13 $ de réduction pour atteindre ce prix. Samsung 870 Evo 1 To 5 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

84,99 $

(65 $ de rabais) Ceux qui recherchent un SSD interne de 1 To peuvent obtenir un prix avantageux sur le Samsung 870 Evo grâce à cette offre Amazon à durée limitée. Il y a plus de 40 % de réduction.

Meilleures offres SSD Black Friday au Royaume-Uni