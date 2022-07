Meilleures offres Sonos: économisez 30 $ sur un ensemble Roam and Move

Sonos est l’OG de l’audio multiroom, vous permettant d’écouter de la musique dans votre maison via une connexion Wi-Fi stable, plutôt qu’un Bluetooth inégal. Il a élargi sa gamme au fil des ans et propose désormais une large gamme de haut-parleurs, des haut-parleurs d’extérieur et de table aux barres de son et aux subwoofers.

Sonos est connu depuis longtemps pour sa qualité sonore exceptionnelle et son dernier système d’exploitation S2 prend en charge les normes audio haute résolution telles que Dolby Atmos. La lecture Wi-Fi est compatible avec Apple AirPlay 2 et Spotify Connect, vous pouvez donc diffuser de l’audio directement depuis votre application musicale préférée sans avoir besoin d’utiliser l’application Sonos, et les haut-parleurs portables de Sonos ajoutent de la polyvalence avec la lecture Bluetooth. Les haut-parleurs intelligents de Sonos intègrent également Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet d’utiliser des commandes vocales pour contrôler votre musique sans décrocher votre téléphone.

Malgré la variété des haut-parleurs de Sonos, une chose reste constante : la pénurie d’offres. Ses haut-parleurs sont rarement remisés, bien que Sonos propose des produits reconditionnés qui ont l’air et se sentent neufs et sont livrés avec une garantie complète. De plus, vous pouvez occasionnellement trouver des haut-parleurs Sonos remis à neuf certifiés Geek Squad chez Best Buy. En ce moment, par exemple, vous pouvez ou . Un produit remis à neuf certifié Geek Squad a été ouvert et utilisé, mais inspecté pour s’assurer qu’il fonctionne correctement, puis nettoyé et restauré selon les spécifications d’usine d’origine. Il se peut qu’il ne soit pas livré dans son emballage d’origine. Pour en savoir plus, consultez le détails sur le site de Best Buy.

Vous cherchez à acheter du neuf ? Les remises du mois dernier sur les enceintes Roam and Move ont expiré, mais il y en a quelques-unes chez Sonos si vous recherchez une configuration multi-haut-parleurs. Par exemple, vous pouvez enregistrer ou enregistrez .

Nous avons rassemblé ici les produits les plus populaires de Sonos et mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que nous trouverons plus de haut-parleurs Sonos en vente.

Enceintes portables Sonos

Ce sont les haut-parleurs les plus polyvalents de Sonos, offrant une lecture Wi-Fi et Bluetooth ainsi qu’une batterie et une protection contre les intempéries pour une utilisation en extérieur.

Sonos Le Roam est le haut-parleur le plus petit et le plus abordable de la gamme Sonos. Il est résistant aux intempéries et obtient son surnom Roam pour sa capacité à basculer automatiquement entre le Wi-Fi lorsque vous êtes à la maison et le Bluetooth lorsque vous êtes, eh bien, en itinérance. Vous pouvez aboyer des commandes vocales via Alexa ou Google Assistant lorsque le haut-parleur est sur votre réseau Wi-Fi. Et nous avons constaté qu’il produit un son impressionnant pour un haut-parleur de sa taille. Une remise rare de 36 $ était disponible le mois dernier, mais le Roam est maintenant de retour à la vente à son prix catalogue complet. Lisez notre revue Sonos Roam.

Sonos La version SL du Roam omet le microphone et coûte 20 $ de moins. C’est un bon choix si vous voulez économiser de l’argent ou si vous avez des problèmes de confidentialité concernant Amazon ou Google qui vous écoute à l’intérieur de votre maison.

Le Move est le plus grand haut-parleur intelligent portable de Sonos. Il offre la même connectivité Wi-Fi et Bluetooth que le Roam et est également résistant aux intempéries pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Il est considérablement plus gros que le Roam et coûte plus du double, mais il produit également un son plus gros avec de meilleures basses. Il était de 80 $ de réduction le mois dernier chez Sonos et Best Buy, mais est revenu au prix fort. Lisez notre avis sur Sonos Move.

Enceintes sans fil Sonos

Ces haut-parleurs vous permettent d’écouter de la musique sans fil depuis votre téléphone ou un autre appareil, mais contrairement aux modèles portables de Sonos destinés à une utilisation intérieure et extérieure, ils ne peuvent pas fonctionner sur batterie et ne sont pas résistants aux intempéries.

Sarah Tew / Crumpe Le Sonos One combine l’intelligence des haut-parleurs, la qualité sonore et l’abordabilité. Il prend en charge Alexa et Google Assistant et offre un son plus gros et plus complet que presque tous les autres haut-parleurs intelligents. Il prend également en charge la lecture Wi-Fi et Bluetooth, ce qui lui confère une certaine polyvalence même si vous ne devez pas le laisser à l’extérieur. Lisez notre avis sur Sonos One.

Sonos Le SL ignore le microphone et les commandes vocales Amazon et Google, et coûte 20 $ de moins que le Sonos One.

Sonos Le Five est un grand haut-parleur de table qui fonctionne via Wi-Fi. Il n’a pas de connectivité Bluetooth ni d’assistant vocal intégré. Il peut être positionné horizontalement pour un son stéréo et passe en son mono lorsqu’il est assis verticalement. Avec sa prise audio 3,5 mm, vous pouvez connecter une platine vinyle, un lecteur CD ou un autre appareil directement au Five.

Barres de son et subwoofers Sonos

Une barre de son ou un subwoofer – ou les deux – amélioreront considérablement votre home cinéma.

Ty Pendlebury/Crumpe Le Beam de deuxième génération est une barre de son compacte avec Dolby Atmos qui donne un son énorme aux films grâce à ses capacités surround virtuelles. C’est aussi un haut-parleur intelligent avec Alexa et Google Assistant à bord. Lisez notre revue Sonos Beam Gen 2.

Ty Pendlebury/Crumpe La Sonos Arc est l’une des meilleures barres de son que vous puissiez acheter. Contrairement au Beam, l’Arc intègre un subwoofer intégré. Même s’il coûte des centaines de dollars de plus que le Beam, vous n’avez pas besoin d’acheter un subwoofer séparé pour secouer les fenêtres. Lisez notre revue Sonos Arc.