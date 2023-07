Meilleures offres solaires Prime Day: économisez sur Jackery, EcoFlow, Bluetti et plus

Si vous avez besoin d’une alimentation sérieuse pendant vos déplacements, le Jackery Solar Generator 200 Pro est notre configuration haute capacité préférée. La centrale électrique dispose d’une capacité impressionnante de 2160 Wh avec huit ports de sortie, et elle peut alimenter un climatiseur jusqu’à deux heures ou faire fonctionner un gril électrique pendant un peu plus d’une heure. Il comprend deux panneaux solaires de 200 W qui peuvent recharger complètement la centrale électrique en quelques heures seulement, et ils se replient, de sorte qu’ils sont faciles à transporter et à ranger.