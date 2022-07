Meilleures offres Smart Home : réductions sur les lampes, prises, haut-parleurs, appareils électroménagers intelligents, etc.

La technologie intelligente a fait des progrès considérables au cours des dernières années et, par conséquent, nos vies personnelles ont une tonne de confort supplémentaire grâce à des appareils qui sont bien plus intelligents que les itérations précédentes. Nous avons maintenant la possibilité de contrôler de nombreux aspects de nos maisons avec juste notre voix ou quelques tapotements sur nos appareils intelligents. Bien que cette efficacité soit certainement précieuse, elle s’accompagne souvent d’un prix à payer.

Si vous cherchez à ajouter des fonctionnalités intelligentes à votre maison mais que vous ne pouvez pas vous permettre une refonte complète, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreux appareils intelligents pour la maison sur le marché à des prix variés pour chaque acheteur, que vous recherchiez une seule prise intelligente ou que vous ayez besoin d’équiper une pièce entière. Et si vous recherchez les meilleures offres de maison intelligente, vous n’avez pas à parcourir vous-même tous les sites Web pour obtenir des réductions. Laissez notre équipe d’experts vous aider à construire la maison intelligente de vos rêves à moindre coût.

Meilleures offres de prises intelligentes

Les prises intelligentes peuvent être utilisées pour un certain nombre de choses, y compris l’automatisation des lumières, des petits appareils électroménagers et plus encore.

Lien TP Kasa est une marque de confiance dans le domaine de la maison intelligente qui fabrique certaines des meilleures prises intelligentes du marché. Ces petites fiches peuvent être empilées dans le même réceptacle ou utilisées ailleurs dans votre maison. À l’aide de l’application gratuite Kasa, vous pouvez automatiser les prises en définissant un calendrier ou en les contrôlant facilement de n’importe où. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour le prix le plus bas. Ces prises peuvent être facilement contrôlées à l’aide des routines Google Assistant, Alexa et IFTTT sans qu’aucun hub supplémentaire ne soit nécessaire.

Amazone Vous ne pouvez pas simplement utiliser n’importe quelle prise intelligente à l’extérieur – vous devez en acheter une qui est spécifiquement destinée à être utilisée à l’extérieur. Cette prise intelligente de Kasa est classée IP64 pour la résistance aux intempéries et dispose de deux prises qui peuvent être contrôlées individuellement. Il dispose d’un cordon intégré pour faciliter le branchement aux prises extérieures et fonctionne avec Alexa, IFTTT et Google Assistant. Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour le prix le plus bas.

je maison Si vous avez beaucoup d’appareils, vous avez probablement besoin d’un parasurtenseur ou d’une multiprise. Pourquoi ne pas payer un peu plus pour un modèle doté d’une certaine intelligence ? Celui-ci comporte six prises qui peuvent toutes être contrôlées individuellement ou ensemble. Il offre jusqu’à 1 200 joules de protection contre les surtensions.

Plus d’offres de prises intelligentes pour votre maison :

Meilleures offres d’éclairage intelligent

Les ampoules intelligentes offrent un moyen unique d’apporter une nouvelle couleur à vos espaces sans avoir à repeindre. Vous pouvez obtenir des versions blanches et colorées, et elles sont disponibles en différentes tailles pour vos lampes et luminaires.

Lifx Ce pack de deux lampes LED à faible consommation d’énergie vous permet de programmer vos lumières pour qu’elles s’allument lentement le matin et vous réveillent de manière plus naturelle, ou tamisez vos lumières le soir pour vous aider à vous détendre. En fait, vous pouvez même utiliser IFTTT pour faire clignoter vos lumières 10 minutes avant une réunion et créer des routines avec des assistants vocaux pour rester productif. La couleur est blanc chaud et il est dimmable. Vous n’avez pas besoin d’un pont ou d’un concentrateur et cela fonctionne avec le Wi-Fi 2,4 GHz.

Lien TP Les ampoules intelligentes sont un excellent moyen de changer l’apparence d’une pièce en ajoutant une touche de couleur. Vous décidez quand les lumières s’allument et s’éteignent, et à quel point elles deviennent lumineuses. Vous n’avez pas besoin d’ajouter un hub pour les utiliser, mais ils fonctionnent avec Alexa et Google Assistant pour les commandes vocales.

Chris Monroe/Crumpe Économisez 7 $ sur une seule ampoule de couleur Philips Hue par rapport au prix Amazon. Vous pouvez choisir parmi 16 millions d’options de couleurs différentes dans l’application pour changer instantanément l’apparence de vos espaces. Ils peuvent être contrôlés à l’aide de l’application ou de votre voix, selon vos préférences. Les ampoules Philips Hue nécessitent l’utilisation d’un concentrateur séparé.

Plus d’offres d’éclairage intelligent :

Meilleures offres de haut-parleurs intelligents

L’ajout d’intelligences à vos haut-parleurs est un excellent moyen d’apporter de la musique mains libres dans toutes les pièces de votre maison. Ils sont élégants, sonnent bien et offrent une grande fonctionnalité dont tout le monde peut profiter.

Chris Monroe/Crumpe L’Amazon Echo Dot continue de dominer le jeu des haut-parleurs intelligents en tant que l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents que l’on puisse acheter, surtout si vous souhaitez connecter plusieurs appareils dans votre maison. L’Echo Dot de quatrième génération est actuellement réduit de 44 %, ce qui en fait le moment idéal pour acheter si vous voulez un haut-parleur intelligent fiable avec Alexa ou si vous voulez remplir votre maison d’un réseau de haut-parleurs intelligents connectés. Lisez notre revue Amazon Echo Dot (2020).

Plus d’offres Amazon Echo:

Meilleures offres d’appareils intelligents

Vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a tellement d’appareils intelligents de nos jours. Vous pouvez utiliser votre voix pour préchauffer le four, régler la température de votre maison, contrôler votre porte de garage et plus encore.

Tranchant Il semble que les entreprises ajoutent la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant à peu près n’importe quoi, y compris les micro-ondes de comptoir. Ce modèle prend en charge Alexa d’Amazon pour réchauffer vos aliments, ajouter du temps de cuisson et plus encore, mais il ne prend pas en charge Google Assistant. Vous devrez toujours utiliser vos mains pour le remplir de nourriture, mais peut-être qu’un jour nous aurons un robot intelligent qui pourra également le faire pour nous.

Méross Cette télécommande de garage intelligente Meross vous permet d’ouvrir ou de fermer votre garage de n’importe où à l’aide de l’application compagnon sur votre téléphone ou votre tablette. Il est également compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant afin que vous puissiez le contrôler en utilisant le son de votre voix via d’autres appareils intelligents. Ou, vous pouvez définir un horaire pour qu’il se ferme à une heure prédéfinie ou après avoir été ouvert pendant une période prolongée. Assurez-vous simplement de activer le coupon instantané pour obtenir la remise complète. Vous pouvez vérifier si votre ouvre-garage est compatible avec cet accessoire intelligent ici.

Google Avec le Google Nest Learning Smart Thermostat, vous pouvez contrôler la température de n’importe où à l’aide de l’application Nest sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Une semaine après l’installation, le thermostat commence à se programmer aux températures que vous aimez. Et le mode Absence passe automatiquement à une température économe en énergie lorsque vous n’êtes pas chez vous. Lisez notre avis sur le Nest Learning Thermostat de troisième génération.

Autres offres d’appareils intelligents pour la maison

Ultraloq L’ajout d’une serrure intelligente à votre entrée vous fera gagner du temps et des efforts lorsque vous entrez ou sortez de la porte. Il se verrouille lorsque vous quittez votre maison et se déverrouille lorsque vous arrivez à votre porte lorsque vous avez votre smartphone dans votre poche ou votre sac, et il répond au contrôle vocal avec Alexa et Google Assistant. Vous pouvez utiliser l’identification par empreinte digitale ou un code pour entrer, ainsi que plusieurs autres options. Vous pouvez également créer des codes temporaires pour les invités et savoir qui entre chez vous via l’application. Il est également étanche à la poussière et aux intempéries selon la norme IP65, vous n’aurez donc pas à vous soucier des conditions météorologiques extrêmes. De plus, il est facile à installer et ne nécessite ni perçage ni câblage.

Plus d’offres sur la maison intelligente :