Meilleures offres Samsung Galaxy S24 Ultra : emportez-le chez vous à partir de 250 $

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement largement considéré comme le summum des téléphones Android. Un téléphone haut de gamme n’est en aucun cas bon marché, mais il existe des offres téléphoniques intéressantes pour réduire le coût à un niveau plus abordable. Nous avons sélectionné certaines des meilleures offres Galaxy S24 Ultra actuellement disponibles afin que vous puissiez bientôt économiser beaucoup d’argent sur votre achat. Cela vaut aussi bien pour les téléphones déverrouillés que pour ceux liés aux réseaux, il y en a donc pour tous les goûts. La majorité des offres sont liées à l’échange simultané de votre ancien téléphone. C’est un excellent moyen de vous débarrasser de votre ancien appareil que vous n’utiliserez probablement plus. Voici les meilleures offres Samsung Galaxy S24 Ultra.

Les meilleures offres Galaxy S24 Ultra du jour

Les offres Samsung Galaxy S24 Ultra changent fréquemment, mais ci-dessous, nous avons sélectionné certaines des meilleures disponibles aujourd’hui. Il s’agit notamment de la possibilité d’acheter directement auprès de la source, alias Samsung, ainsi que d’acheter auprès d’autres détaillants et fournisseurs de réseaux de téléphonie mobile. Il y a quelque chose pour chaque intention ici.

Samsung : Obtenez jusqu’à 750 $ de crédit d’échange instantané ainsi qu’un choix de couleurs exclusives.

AT&T : Obtenez jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange sur 36 mois, un Samsung Galaxy Tab A9+ et 50 % de réduction sur les accessoires Samsung.

Verizon : obtenez jusqu’à 1 000 $ de crédit promotionnel d’échange appliqué sur 36 mois.

T-Mobile : obtenez jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange sur 24 crédits de facture mensuels.

Xfinity. Obtenez jusqu’à 800 $ de crédit d’échange sur 24 mois.

Spectrum : Obtenez jusqu’à 700 $ de crédit d’échange sur 36 mois.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Le Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable achat incontournable pour tous ceux qui veulent le dernier et le meilleur. Sorti récemment, il n’y aura pas d’autre téléphone Samsung Galaxy pour battre celui-ci avant plusieurs mois et probablement pas avant 2025. L’une de nos rares critiques est le fait qu’il est cher, donc si vous pouvez en utiliser beaucoup, vous êtes sur le point de posséder un téléphone impeccable et facilement l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter.

Il est plus grand que les autres téléphones Samsung Galaxy précédents. Il est doté d’un nouveau cadre en titane qui remplace sa construction Armor Aluminium, ce qui signifie qu’il est plus chaud au toucher tout en étant plus résistant aux rayures. Un grand écran Dynamic AMOLED 2x de 6,8 pouces avec une luminosité maximale de 2 500 nits. Réglé sur une résolution de 2340 x 1080, vous pouvez toujours la basculer manuellement sur 3120 x 1440 si vous en voulez plus. Un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz est superbe, s’adaptant à l’activité de votre écran pour qu’il soit excellent.

Parallèlement à cela, le Samsung Galaxy S24 Ultra est puissant grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy qui a été optimisée pour bien fonctionner avec tout ce qui concerne Galaxy. C’est idéal pour les jeux ainsi que pour tout ce que vous souhaitez faire sur votre téléphone.

Un autre point fort est son ensemble d’objectifs d’appareil photo. Nous parlons du type qui place ce téléphone en tête de la liste des meilleurs téléphones Android. Il existe un appareil photo principal de 200 MP, un appareil photo grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP pour un zoom optique 3x. De plus, il existe un téléobjectif de 50 MP pour un zoom optique 5x et les photos avec zoom 10x sont désormais de « qualité optique », donc tout est superbe. Il est encore amélioré par une sélection d’outils d’édition Galaxy AI.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous ? Si vous achetez le Samsung Galaxy S24 Ultra, vous disposez du téléphone Android ultime. Il est rapide, prend de superbes photos et dispose également d’outils intéressants basés sur l’IA pour démarrer. Il est également livré avec un stylet intégré pour que vous puissiez être beaucoup plus productif en déplacement lorsque vous en avez besoin. Considérez cela comme un excellent investissement si vous voulez le meilleur que les téléphones peuvent offrir actuellement.

