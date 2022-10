Meilleures offres Samsung Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra en ce moment

Samsung a sorti ses derniers téléphones phares Galaxy S22 en février 2022. Maintenant que cela fait quelques mois que le téléphone n’est pas arrivé dans les magasins, vous pouvez être sûr qu’il existe de nombreuses réductions.

La plupart des détaillants britanniques, y compris Samsung, proposent jusqu’à 12 mois de Disney +, ainsi que toutes sortes d’offres pour des écouteurs Galaxy Buds gratuits. Vous pouvez également trouver de généreuses offres de reprise en prime.

Donc, que vous soyez au Royaume-Uni, aux États-Unis ou que vous souhaitiez un téléphone S22 sous contrat ou sans carte SIM, nous avons ce qu’il vous faut.

Vous pouvez lire toutes les spécifications des nouveaux téléphones sur notre guide dédié Samsung Galaxy S22. Si vous êtes satisfait d’un téléphone légèrement plus ancien, nous avons également un tour d’horizon des meilleures offres sur la série Galaxy S21, ou vous pouvez vous attendre à ce que nous nous attendons à voir dans les téléphones Galaxy S23 de 2023.

Combien coûtent les téléphones Samsung Galaxy S22 ?

Les prix de la gamme Samsung Galaxy S22 commencent à partir de 799 $ / 769 £, avec trois modèles principaux au choix : le S22, le S22+ et le S22 Ultra. Chaque téléphone offre différentes configurations de RAM et de stockage.

Les S22 et S22+ sont disponibles en quatre options de couleur standard : Phantom Black, Phantom White, Pink Gold et Green. Pendant ce temps, le S22 Ultra est disponible en Phantom Black, Phantom White, Burgundy ou Green.

De plus, le site Web de Samsung comprend des options de couleurs exclusives. Vous pouvez obtenir les S22 et S22+ en Graphite, Sky Blue, Violet et Cream, et le S22 Ultra en Graphite, Sky Blue et Red.

Voici les prix pour chaque option :

Tarifs Galaxy S22

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 799 $ / 769 £

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – 849 $ / 819 £

Prix ​​du Galaxy S22+

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 999 $ / 949 £

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – 1 049 $ / 999 £

Tarifs Galaxy S22 Ultra

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 1 199 $ / 1 149 £

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 1 299 $ / 1 249 £

12 Go de RAM + 512 Go de stockage – 1 399 $ / 1 329 £

12 Go de RAM + 1 To de stockage – 1 599 $ / 1 499 £

Meilleures offres de la série Samsung Galaxy S22 de Samsung

Dans le NOUSles clients peuvent obtenir un rabais de 100 $ à l’achat de n’importe quel modèle S22, qui peut atteindre 150 $ pour le S22 Ultra, ainsi qu’un crédit de reprise amélioré.

Dans le ROYAUME-UNIles clients peuvent obtenir 150 £ de remboursement lors du recyclage d’un ancien appareil, ce qui fait baisser le prix de départ à 619 £ – c’est un prix moyen pour un téléphone phare et l’offre la plus compétitive (à condition que vous ayez un appareil à échanger). Les clients britanniques également obtenir un Abonnement de 12 mois à Disney+ lorsqu’ils achètent directement auprès de Samsung, et une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2 avec les S22 et S22+ (mais pas Ultra).

Samsung Galaxy S22 – Meilleures offres sans carte SIM

699,99 $

Détaillants américains

Détaillants britanniques

Samsung – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Carphone Warehouse – Garantie de 150 £ avec échange, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Curry PC World – 150 £ de réduction garantis avec échange, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Amazone – 140 £ de réduction

AO – 150 £ de réduction garantis avec échange, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

John lewis – Jusqu’à 300 £ de réduction avec échange, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Samsung Galaxy S22 + – Meilleures offres sans carte SIM

699,99 $

Détaillants américains

Détaillants britanniques

Samsung – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Samsung – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits Carphone Warehouse – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Curry PC World – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Amazone – 150 £ de réduction

AO – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

John lewis – Jusqu’à 300 £ de réduction avec échange, 12 mois de Disney +, Galaxy Buds 2 gratuits

Samsung Galaxy S22 Ultra – Meilleures offres sans carte SIM

993,08 $

Détaillants américains

Détaillants britanniques

Samsung – 150 £ de réduction garantis avec le recyclage des anciens appareils, 12 mois de Disney +

Carphone Warehouse – 150 £ de réduction garantis avec échange, 12 mois de Disney +

Curry PC World – 150 £ de réduction garantis avec échange, 12 mois de Disney +

Amazone – 200 £ de réduction

AO – 150 £ de réduction garantis avec échange, 12 mois de Disney +

John lewis – 150 £ de réduction garantis pour l’échange, 12 mois de Disney + et une garantie gratuite de 3 ans

Samsung Galaxy S22 – Meilleures offres de contrat/réseau

Réseaux américains

AT&T – À partir de 22,23 $ par mois

Verizon – À partir de 22,22 $ par mois

T-Mobile/Sprint – À partir de 33,34 $ par mois sans frais initiaux (sur les forfaits Magenta Max)

Réseaux britanniques

Vierge – À partir de 29 £ par mois, 100 £ de cashback supplémentaire avec échange

Vodafone – À partir de 40 £ par mois (29 £ d’avance)

EE – À partir de 49 £ par mois (100 £ à l’avance), certains plans incluent 2 ans de Netflix

O2 – À partir de 38,50 £ par mois (30 £ à l’avance) – 100 £ de réduction supplémentaire avec échange, 1 mois de Disney +

Trois – À partir de 41 £ par mois (30 £ d’avance)

Ciel Mobile – À partir de 35 £ par mois, 6 mois de Disney+

Mobiles abordables – À partir de 39 £ par mois, pas de frais initiaux pour 100 Go de données

Acheter des mobiles – À partir de 39 £ par mois, pas de frais initiaux pour 100 Go de données

Carphone Warehouse – À partir de 30,99 £ par mois, aucun coût initial pour 100 Go de données

Mobiles.fr – À partir de 32 £ par mois (coût initial de 215 £)

Téléphones mobiles directs – À partir de 39 £ par mois

Samsung Galaxy S22 + – Meilleures offres de contrat / réseau

Réseaux américains

AT&T – À partir de 27,78 $ par mois – économisez 100 $ sur les Galaxy Buds

Verizon – À partir de 27,77 $ par mois

T-Mobile/Sprint – À partir de 41,67 $ par mois, aucun frais initial sur le plan Magenta Max

Réseaux britanniques

Vierge – À partir de 39 £ par mois – remise supplémentaire de 100 £ avec échange

Vodafone – À partir de 38 £ par mois (29 £ d’avance)

EE – À partir de 57 £ par mois (100 £ d’avance)

O2 – À partir de 39,95 £ par mois (30 £ d’avance)

Trois – À partir de 58 £ par mois (50 £ à l’avance) avec 6 mois de Disney +

Ciel mobile – À partir de 43 £ par mois

Mobiles abordables – À partir de 49 £ par mois (0 £ d’avance)

Acheter des mobiles – À partir de 49 £ par mois, sans frais initiaux

Carphone Warehouse – À partir de 43,99 £ par mois, 29 £ à l’avance, avec 6 mois de Disney +

Mobiles.fr – À partir de 51 £ par mois, sans frais initiaux

Téléphones mobiles directs – À partir de 50 £ par mois (29 £ à l’avance) – 100 £ de réduction supplémentaire avec échange

Samsung Galaxy S22 Ultra – Meilleures offres de contrat/réseau

Réseaux américains

AT&T – À partir de 33,34 $ par mois

Verizon – À partir de 33,33 $ par mois – Jusqu’à 800 $ de réduction avec échange

T-Mobile/Sprint – À partir de 50 $ par mois, sans frais initiaux avec le forfait Magenta Max

Réseaux britanniques