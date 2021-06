Meilleures offres Samsung Galaxy A51 et A71 pour Prime Day

Le Galaxy A51 a été couronné téléphone économique le plus vendu au monde en 2020, nous sommes donc ravis de voir 90 £ de réduction sur le prix demandé du A51 et 104 £ de réduction sur son frère A71 en cours d’Amazon Vente Prime Day. Vous pouvez désormais vous procurer l’A51 pour seulement 239,29 £ et l’A71 à partir de 315 £.

Bien que ce ne soit pas en fait le moins cher que nous ayons jamais vu les A51 et A71, c’est assez proche, ce qui en fait un excellent moment pour faire une bonne affaire sur l’un des combinés les plus populaires de Samsung, même si nous avons récemment vu les A52 et A72 introduit.

Bien que nous maintenions qu’un meilleur rapport qualité-prix peut être trouvé auprès de fabricants moins connus dans le budget à moyen de gamme (voir notre meilleur téléphone économique et nos meilleurs résumés de téléphones de milieu de gamme pour plus d’informations), pour de nombreux utilisateurs la seule alternative acceptable à un iPhone est un Samsung, et nous vous entendons. Pas de jugement ici.

Voir l’offre Samsung Galaxy A51 sur Amazon

Voir l’offre Samsung Galaxy A71 sur Amazon

Pour profiter de ces offres, vous devez être membre Amazon Prime, mais vous pouvez inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours (et pas de soucis si vous en avez déjà eu un, car vous pouvez vous inscrire une fois tous les 12 mois).

Attendez-vous à ce que l’accord se prolonge jusqu’à 23h59 le mardi 22 juin, mais n’attendez pas trop longtemps car nous pouvons voir celui-ci se vendre rapidement.

Samsung Galaxy A51 : notre verdict

Aux premières impressions, le design époustouflant et la grande appareils photo font du Galaxy A51 un appareil vraiment excitant. Sous un bon éclairage, ce dernier produit des prises de vue régulières et grand angle pouvant rivaliser avec des combinés deux fois plus chers.

Le logiciel est également excellent, avec One UI qui prend tout son sens sur ce grand écran. Cependant, 4 Go de RAM ne suffisent tout simplement pas pour alimenter le téléphone, en particulier lorsqu’il est associé à un processeur moyen.

Nous pensons également que Samsung aurait dû donner la priorité aux performances par rapport aux technologies émergentes telles que le scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, ce dernier s’avérant décevant ici.

Quoi qu’il en soit, les fans de Samsung ne seront pas déçus s’ils achètent ce téléphone.

Spécifications

Android 10 avec une interface utilisateur 2.0

6,55 pouces Full HD+ (1080×24000), 20:9

Exynos 9611

4 Go de RAM

128 Go stockage interne (extensible jusqu’à

(extensible jusqu’à Caméras principales 48Mp, ultralarges 12Mp, macro 5Mp, profondeur 5Mp

Caméra selfie 32Mp

Lecteur d’empreintes digitales (à l’écran)

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB-C

Batterie non amovible de 4000 mAh

Charge rapide 15W

158,5 x 73,6 x 7,9 mm

172g

Lisez notre test complet du Samsung Galaxy A51.

Samsung Galaxy A71 : notre verdict

La spécification de base ici est vraiment solide, et les compromis – dos en plastique, écran HD, pas de charge sans fil ni d’étanchéité – sont tous sur des points moins importants pour la plupart des utilisateurs.

Les points forts de l’A71 sont particulièrement évidents lorsque vous le comparez au S10 Lite, plus cher. Les deux téléphones ont les mêmes fonctionnalités d’affichage, de stockage, de batterie et de base. Le S10 Lite a une RAM et un processeur légèrement plus rapides, ainsi qu’un OIS pour l’appareil photo, mais l’A71 obtient plus de mégapixels, un design plus élégant et une prise casque.

Si vous pouvez ignorer l’attrait de la marque des séries S et Note, l’A71 est le téléphone à battre dans l’offre de milieu de gamme de Samsung.

Spécifications

Android 10.0

6,7 pouces Full HD+ (2400×1080) 20:9 AMOLED

Qualcomm Muflier Processeur octa-core 730

Processeur octa-core 730 6 Go de RAM

Stockage de 128 Go, prise en charge microSD jusqu’à 512 Go

Caméra arrière 64Mp f/1.8 avec autofocus

12Mp f/2.2 ultra-large

Capteur de profondeur 5Mp

Macro 5Mp

Caméra selfie 32Mp f/2.2

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Prise casque

Wi-Fi double bande 11ac

Bluetooth 5.0 LE

GPS

NFC

Dual SIM

USB-C

batterie 4500mAh

Charge rapide 25W

163,6 x 76,0 x 7,7 mm

179g

Lisez notre test complet du Samsung Galaxy A71.

Voir l’offre Samsung Galaxy A51 sur Amazon

Voir l’offre Samsung Galaxy A71 sur Amazon

Lectures complémentaires :