Meilleures offres Roku Prime Day 2022

Ce Prime Day, vous pouvez réaliser de grosses économies sur de nombreux produits Roku, y compris le Roku Streaming Stick 4K et le Roku Express.

Il y a maintenant encore plus de raisons de suralimenter votre configuration de divertissement à domicile, avec des remises sur toute la gamme réduisant le prix d’entrée à seulement 15,98 £ – une somme modique en échange de l’accès à plus de 150 000 films et émissions de télévision disponibles à la demande.

Si vous souhaitez profiter spécifiquement de la vente Prime Day d’Amazon, vous aurez besoin d’un compte Prime Day. Vous pouvez vous inscrire pour Amazon Prime ici – les nouveaux membres bénéficient d’un essai de 30 jours.

Voici les meilleures offres Roku au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce moment :

Meilleures offres Roku aux États-Unis

Bâton de diffusion en continu Roku 4K 1 De : Amazone Était : 49,99 $ À présent:

29,99 $

(40 % de réduction) Il y a une énorme économie sur le Roku Streaming Stick 4K ce Prime Day. Roku express 2 De : Amazone Était : 29,99 $ À présent:

17,99 $

(12 $ de rabais) Pour le prix le moins cher, vous pouvez obtenir le Roku Express pour 18 $ – cependant, cela ne prend pas en charge le streaming 4K. Roku Ultra 2022 3 De : Amazone Était : 99,99 $ À présent:

79,99 $

(20 $ de rabais) Le Roku Ultra est livré avec une écoute privée et dispose d’un viseur de télécommande, et il est 20 $ moins cher que d’habitude ce Prime Day. RokuExpress 4K+ 4 De : Amazone Était : 39,99 $ À présent:

24,99 $

(15 $ de rabais) Si vous préférez une boîte plutôt qu’un stick, alors le Roku Express 4K+ offre une qualité d’image 4K et a ce design. De plus, il coûte 25 $ ce Prime Day. Barre de diffusion Roku 5 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

89,00 $

(32 % de réduction) Le Roku Streambar combine une configuration de barre de son simple avec toutes les fonctionnalités de streaming d’un stick Roku standard, et cette économie Prime Day est importante.

Meilleures offres Roku au Royaume-Uni

Tous les produits de la gamme Roku ne sont pas à prix réduit ce Prime Day au Royaume-Uni, car Roku retire lentement les anciens modèles comme le Streaming Stick+ et le Premiere. Cependant, il y a de grandes économies sur les bâtons suivants :

RokuExpress 4K 1 De : Amazone Était : 39 £ À présent:

18,99 £

(51 % de réduction) Le Roku Express propose un streaming 4K pour moins de 20 £ ce Prime Day – profitez de cette économie pendant que vous le pouvez. Roku express 2 De : Amazone Était : 29,99 £ À présent:

15,19 €

(49 % de réduction) Si vous n’avez pas de téléviseur prenant en charge 4K (ou si vous n’êtes pas trop préoccupé par cette qualité d’image), vous pouvez saisir le Roku Express pour un prix avantageux de 15£. Bâton de diffusion en continu Roku 4K 3 De : Amazone Était : 49,99 £ À présent:

28,49 £

(43 % de réduction) Si vous voulez le stick de streaming Roku qui a tout pour plaire – commandes de volume et bouton d’alimentation – alors vous pouvez obtenir ce modèle haut de gamme pour moins de 30 £ dans la vente Prime Day.

Offres Roku individuelles au Royaume-Uni et aux États-Unis

Si vous souhaitez voir plus d’offres, nous avons ci-dessous quelques widgets automatisés qui tirent les prix les moins chers sur les produits Roku en ce moment dans votre pays chez un certain nombre de détaillants. Jetez un oeil ci-dessous:

Meilleures offres sur Roku Express

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 29,99 $

Prix ​​de vente conseillé au Royaume-Uni : 29,99 £

17,99 $ Libre

Meilleures offres sur Roku Express 4K

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 39,99 $

Prix ​​de vente conseillé au Royaume-Uni : 39,99 £

24,99 $ Libre

Meilleures offres sur Roku Streaming Stick 4K

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 49,99 $

Prix ​​de vente conseillé au Royaume-Uni : 49,99 £

29,99 $ Libre

Meilleures offres sur Roku Streambar

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 129,99 $

Prix ​​de vente conseillé au Royaume-Uni : 129,99 £

89,00 $ Libre

Meilleures offres sur Roku Streaming Stick 4K+

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 69,99 $

Notez que ce produit n’est pas disponible au Royaume-Uni.

65,00 $

Meilleures offres sur Roku Ultra

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 99 $

Notez que ce produit n’est pas disponible au Royaume-Uni.

69,99 $ Libre

Meilleures offres sur Roku Express 4K+

Prix ​​de vente conseillé aux États-Unis : 39,99 $

Notez que ce produit n’est pas disponible au Royaume-Uni.

24,99 $ Libre

Quel Roku devriez-vous acheter?

Si vous n’avez pas de téléviseur prenant en charge 4K HDR, achetez le Roku Express. Ce streamer se différencie de ses frères et sœurs avec une résolution Full HD (1080p) à 60fps et une télécommande infrarouge. C’est aussi le moins cher de la gamme.

Passez à Roku Express 4K si vous souhaitez bénéficier du streaming 4K HDR et d’une télécommande Bluetooth, mais notez qu’il n’a pas de bouton d’alimentation ni de contrôle du volume.

Le Roku Streaming Stick 4K dispose d’un matériel amélioré offrant l’expérience sans fil et de streaming la plus fluide, avec prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos. La télécommande fournie est également capable de contrôler votre téléviseur, et la conception du dongle est potentiellement plus facile à cacher, mais sinon, les caractéristiques de ce bâton correspondent à celles d’un Express 4K. Le Roku Ultra offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l’écoute privée, tandis que le Roku Streambar offre l’avantage supplémentaire d’être une combinaison de haut-parleur et de streamer multimédia.

Pourquoi nous aimons Roku

Les streamers multimédias Roku se situent dans le même camp que l’Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast et Apple TV. Essentiellement, ils se branchent sur un téléviseur via son port HDMI, puis offrent une interface utilisateur intuitive qui simplifie la diffusion de contenu à partir de presque tous les services de télévision, de films ou de musique à la demande ou par abonnement. BBC News, ITV Hub, YouTube, Now TV, Disney+, Apple TV+, Netflix, Amazon Prime, Deezer, Spotify… Roku a tout pour plaire.

Plus utile pour les téléviseurs sans fonctionnalité intelligente, l’achat d’un Roku sera beaucoup moins cher que la mise à niveau de votre téléviseur. Mais même les téléviseurs intelligents peuvent bénéficier de Roku, avec sa vaste prise en charge des chaînes de streaming et sa fonction de recherche à l’échelle du service qui facilite la recherche de contenu incontournable.

Vous pouvez contrôler Roku à l’aide de la télécommande fournie, de l’application mobile gratuite ou de votre voix.

Pour des conseils sur vos autres options d’achat, consultez notre tour d’horizon des meilleurs sticks de streaming.