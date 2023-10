Meilleures offres rivalisant avec Amazon Prime Day

À l’approche des Prime Big Deal Days, Target a officiellement lancé son Semaine du cercle cible. Le détaillant propose actuellement des réductions sur les produits dans toutes les catégories d’achats en ligne, sur l’application et en magasin. L’événement d’économies se déroule jusqu’au 7 octobre et est réservé aux membres Target Circle – le programme de fidélité est gratuit, donc si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez vous inscrire maintenant pour accéder à des réductions.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la Target Circle Week, nous avons compilé certaines des meilleures offres que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

Meilleures offres de la semaine Target Circle

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres en direct chez Target en ce moment. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous nous sommes également assurés que chaque article bénéficie d’une réduction d’au moins 20 % et est bien noté.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 172 avis sur Target

Kitchenaid fabrique certains de nos batteurs sur socle préférés, et cette option de la marque est livrée avec un bol en acier inoxydable de 5,5 litres, 11 vitesses et trois accessoires pour répondre à tous vos besoins en matière de cuisine et de pâtisserie. Le batteur sur socle est doté d’un mécanisme de levage du bol qui vous permet de soulever et d’abaisser le bol à l’aide d’un levier, ce qui facilite son retrait et offre une stabilité supplémentaire, selon la marque. Il est disponible en quatre couleurs: noir mat, contour argent, rouge empire et glace.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 606 avis sur Amazon

Ce four grille-pain vous permet de cuire, griller, griller et frire à l’air libre. Cet appareil de cuisine en acier inoxydable dispose de sept fonctions, dont la cuisson par convection, le gril et le réchauffement par convection, un cadran de température réglable et une minuterie de 60 minutes. L’intérieur antiadhésif comprend une grille de four, une plaque à pâtisserie/lèchefrite et un panier de friteuse à air.

Note moyenne de 4 étoiles sur 729 avis sur Target

L’aspirateur sans fil de Dyson est une alternative légère à votre aspirateur vertical standard. Avec une autonomie de 40 minutes, il élimine tous les allergènes, poils d’animaux et saletés de plusieurs surfaces, y compris les tapis et les parquets, selon Dyson. Vous pouvez également convertir l’aspirateur en une option portative qui vous aide à nettoyer les tissus d’ameublement, les escaliers et même l’intérieur des voitures, selon la marque.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 8 063 avis sur Target

La marque derrière notre serviette préférée, qui a remporté un Select Bed & Bath Award, propose également d’autres options dans sa gamme, notamment ces serviettes antimicrobiennes. La serviette 100 % coton est lavable en machine et comprend une boucle de suspension pour un rangement facile. Complétez votre ensemble avec des serviettes assorties disponibles en trois tailles supplémentaires, dont une serviette de bain standard, une serviette à main et un gant de toilette.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 8 501 avis sur Amazon

Ce purificateur d’air aide à purifier l’air dans les petits espaces jusqu’à 526 pieds carrés. utilisant un système de filtration double silencieux HEPA. Le filtre HEPA élimine silencieusement les minuscules particules de l’air comme la fumée, les bactéries, la poussière, le pollen, les odeurs et les squames d’animaux, selon la marque. Le purificateur d’air vous permet de régler les niveaux de luminosité et dispose de quatre réglages de puissance pour régler la vitesse du ventilateur.

Voici les meilleures ventes de la Target Circle Week que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Questions fréquemment posées Qu’est-ce que la Semaine Target Circle ? Lors de l’événement de vente Target Circle Week, les membres Target Circle ont un accès exclusif aux offres en ligne et en magasin. Cette vente comprend des réductions sur des catégories d’achats comme la beauté, la maison, l’électronique et plus encore, et vous trouverez des offres sur des marques populaires comme Native, Beats et Dyson. De plus, vous pouvez accéder aux offres des partenaires cibles Expédition , Ulta Beauté chez Target et Tripadvisor . Dès le début de la Target Circle Week, les membres auront également accès à l’offre du jour de Target, qui se déroule jusqu’au 24 décembre. Les membres peuvent revenir chaque jour pour découvrir de nouvelles offres quotidiennes présentant de nouvelles versions, des marques populaires et des essentiels du quotidien. Quand a lieu la Semaine du Cercle Cible ? La Target Circle Week se déroule du 1er au 7 octobre. L’événement de vente a lieu juste avant les Prime Big Deal Days d’Amazon, qui se déroulent du 10 au 11 octobre, et l’événement de vente de Walmart, qui se déroule du 9 au 12 octobre. L’offre du jour de Target débutera parallèlement à la Target Circle Week, mais se poursuivra jusqu’au 24 décembre. Qui a accès à la Target Circle Week ? La Target Circle Week est réservée aux membres du Target Circle. Les membres du programme de fidélité gratuit ont également un accès exclusif à l’offre du jour de Target, qui se déroule du 1er octobre au 24 décembre. Qu’est-ce que le cercle cible ? Target Circle est le programme de fidélité gratuit du détaillant, dans lequel les membres peuvent gagner 1 % en récompenses Target Circle avec les achats éligibles. Après avoir accumulé des récompenses avec votre compte, vous pouvez les utiliser pour de futurs achats en magasin, en ligne et via l’application. En plus de gagner des récompenses, Target Circle offre également à ses membres l’accès à des offres exclusives, des cadeaux d’anniversaire annuels, des votes de soutien communautaire et des partenariats Target.

