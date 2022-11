Meilleures offres Ring Black Friday 2022

Le Black Friday est le moment idéal pour acheter de la technologie – et les offres sur les produits Ring sont parmi les meilleures du moment. Ring est une société Amazon et le détaillant en ligne est un acteur majeur des ventes du Black Friday. Cela signifie que de nombreux produits sont en vente, de grandes remises et de nombreuses offres groupées disponibles.

Les produits Ring sont souvent regroupés avec les appareils Amazon Echo dans le cadre d’offres exclusives, ce qui vous permet d’obtenir une configuration complète de sécurité à domicile pour moins cher. Si vous souhaitez voir les meilleures offres Alexa, nous les avons également trouvées.

C’est quand le Black Friday ?

Cette année, le Black Friday tombe le 25 novembre. Certaines offres tomberont tôt, certaines arriveront le jour même et d’autres resteront jusqu’au Cyber ​​​​Monday le 28 novembre. Cela signifie qu’il peut être difficile de savoir si vous devez conclure une offre ou attendre pour voir si le prix baisse davantage.

En ce qui concerne les produits Ring, vous saurez ce dont vous avez besoin. Faites une liste des dispositifs de sécurité à domicile que vous voulez et établissez un budget. Si vous pouvez être flexible, certaines des remises les plus importantes et des offres groupées apparaîtront soudainement et se vendront rapidement, alors soyez prêt à sauter dessus.

Nous afficherons toutes les meilleures offres Ring ici, alors ajoutez cette page à vos favoris et revenez. Pour voir les meilleures offres dans toutes les catégories technologiques, consultez notre section dédiée au Black Friday.

Offres Black Friday Ring aux États-Unis

Ensemble Ring Floodlight Cam Wired Plus (blanc) avec Echo Show 5 (2e génération) 1 De : Amazone Était : 284,98 $ À présent:

149,99 $

(134,99 $ de rabais) Cette offre groupée offre une valeur énorme. Vous obtiendrez 47 % de réduction sur ce système de sécurité. La caméra de sécurité HD 1080p est dotée de projecteurs à DEL activés par le mouvement, d’une sirène de sécurité de 105 dB, d’une conversation bidirectionnelle et de zones de mouvement personnalisables. Ensemble filaire Ring Video Doorbell avec Echo Show 5 (2e génération) 2 De : Amazone Était : 149,98 $ À présent:

59,99 $

(89,99 $ de rabais) Économisez 60 % sur cet ensemble combinant la sonnette vidéo filaire HD 1080p, qui dispose d’une conversation bidirectionnelle et d’une détection de mouvement avancée avec l’Echo Show 5. Vous pouvez également obtenir l’Echo Show 5 avec la sonnette vidéo Ring en bronze vénitien pour moins de la moitié du prix. Ring Kit de sécurité d’alarme 8 pièces avec Echo Show 5 et caméra intérieure 3 De : Amazone Était : 384,98 $ À présent:

239,97 $

(145,01 $ de réduction) Obtenez plus de 35 % de réduction sur ce pack, qui comprend un kit Ring Alarm 8 pièces (2e génération), Ring Indoor Cam et un Echo Show 5 (2e génération). Il conviendra à une maison de 1 à 2 chambres. Sonnette vidéo filaire Ring 4 De : Amazone Était : 64,99 $ À présent:

39,99 $

(25 $ de rabais) Obtenez 38 % de réduction sur cette sonnette vidéo filaire HD 1080p la plus vendue avec conversation bidirectionnelle, détection de mouvement avancée, connectivité standard de 2,4 GHz et paramètres de confidentialité personnalisables. Ring Solar Pathlights (paquet de 2 et pont) 5 De : Anneau Était : 119,97 $ À présent:

89,99 $

(29,98 $ de rabais) Obtenez près de 30 $ de rabais sur cette paire de lampes de jardin. Ils fonctionnent à l’énergie solaire, avec une luminosité de 80 lumens. L’ensemble est livré avec un pont Ring, qui permet de personnaliser les commandes intelligentes dans l’application Ring et de synchroniser les lumières avec d’autres Ring Smart Lights et de sélectionner les sonnettes, les caméras et les appareils compatibles avec Alexa.

Offres Black Friday Ring au Royaume-Uni