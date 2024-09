Meilleures offres Prime Day TV à acheter en octobre 2024

Si vous avez raté toutes les bonnes affaires TV lors de la vente Prime Day de juillet d’Amazon, vous avez une autre chance d’économiser gros sur certains des meilleurs modèles de téléviseurs de Samsung, Sony, LG et plus encore lors de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon, qui se déroule 8 et 9 octobre. Et avec autant de remises anticipées sur d’excellents téléviseurs intelligents, vous n’avez même pas besoin d’attendre la vente officielle pour acheter un nouveau téléviseur à bas prix.

Aussi: Les meilleures offres Prime Day du moment

Les détaillants concurrents aiment Walmart et Meilleur achat organisent leurs propres ventes au comptoir sur les téléviseurs et autres produits technologiques, ce qui est une excellente nouvelle pour les acheteurs qui cherchent à comparer les prix et à trouver les meilleures offres. Pour vous aider à trouver les meilleures remises sur le meilleur téléviseur pour votre espace, j’ai dressé une liste d’options de vente d’Amazon, Best Buy, Walmart et même des marques elles-mêmes, comme Samsung. Continuez à lire ci-dessous pour découvrir où se trouvent les meilleures remises TV avant le Prime Day d’Amazon d’octobre.

Nos offres TV Amazon Prime Day préférées du début d’octobre

Prix ​​actuel : 1 697 $

Prix ​​d’origine : 2 197 $ Samsung est finalement entré sur le ring avec son propre modèle OLED pour concurrencer LG et Sony. Le S90D offre un son de suivi d’objet ainsi que la prise en charge de Dolby Atmos pour remplir la pièce, un son surround virtuel et une expérience plus immersive lors de la diffusion de films, d’émissions et de musique. Il prend également en charge les jeux en nuage afin que vous puissiez jouer à vos titres préférés sans console. Et avec un écran validé Pantone, vous obtiendrez des couleurs incroyablement précises pour des images plus réalistes.

Prix ​​actuel : 1 798 $

Prix ​​d’origine : 2 800 $ Le Hisense U8N est une actualisation des téléviseurs de qualité supérieure de la marque, offrant un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos, et dispose d’un mode amélioré IMAX pour diffuser des émissions et des films comme ils sont censés être vus. L’écran peut produire jusqu’à 3 000 nits de luminosité, vous permettant de visualiser chaque détail de vos émissions, films et jeux préférés dans presque tous les environnements d’éclairage.

Prix ​​actuel : 450$

Prix ​​d’origine : 280 $ La série Amazon Fire TV 4 est un téléviseur en streaming économique qui offre toujours des fonctionnalités de qualité supérieure telles que l’audio Dolby Digital Plus, HDR10, les commandes vocales Alexa intégrées, la résolution 4K et de nombreuses entrées HDMI pour configurer les appareils de lecture et les jeux. consoles.

Prix ​​actuel : 1,797 $

Prix ​​d’origine : 2 297 $ OLED plus économique de LG, le B3 offre la prise en charge des commandes vocales Alexa et Hey Google ainsi que du son surround virtuel Dolby Vision HDR et Dolby Atmos. Il dispose également d’un mode de jeu dédié pour la prise en charge du VRR et une latence d’entrée plus faible.

Prix ​​actuel : 1 898 $

Prix ​​d’origine : 2 500 $ Le Sony Bravia 8 OLED possède des fonctionnalités exclusives à utiliser avec la console PlayStation 5, telles que la prise en charge propriétaire du VRR, une latence d’entrée plus faible et le mappage automatique des tons HDR. Il utilise également la technologie Acoustic Surface Audio+ de Sony pour transformer l’intégralité de l’écran en haut-parleur pour une synchronisation audio et vidéo presque parfaite.

Plus d’offres télévisées Prime Day d’octobre 2024 sur Amazon

Hisense/ZDNET

Offres Prime Day TV d’octobre chez Best Buy

Offres Walmart TV

Offres de téléviseurs Samsung

FAQ

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2024 ?

Amazon organise sa vente Prime Big Deal Days, également connue sous le nom de Prime Day 2 ou October Prime Day, les 8 et 9 octobre 2024. Cependant, certaines marques proposent des réductions et des coupons avant la vente officielle, alors gardez les yeux ouverts. ouvert pour des réductions anticipées.

Les téléviseurs sont-ils vraiment moins chers le Prime Day ?

Ils peuvent l’être ! Les téléviseurs sont l’un des rares produits technologiques mis en vente régulièrement tout au long de l’année. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’attendre le Prime Day d’octobre pour économiser sur un nouveau téléviseur. Cependant, toutes les marques ne participent pas aux Big Deal Days d’Amazon, mais peuvent offrir des réductions chez d’autres détaillants comme Best Buy et Walmart ou même sur leurs propres sites de vente directe lors d’événements de vente concurrents. Assurez-vous donc de comparer les prix dans différents magasins pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre TV pour les Big Deal Days de Prime et au-delà.

Comment avons-nous choisi ces offres Prime Day ?

Bien qu’il soit tentant de se lancer dans un téléviseur intelligent hors marque ultra bon marché, il y a bien plus qu’une bonne affaire. J’ai choisi des téléviseurs de marques connues et réputées comme LG, Sony et Hisense, et j’ai croisé les spécifications du fabricant avec des avis de clients réels pour m’assurer qu’ils étaient représentés avec précision dans les listes de produits. Je ne propose également que des offres télévisées offrant une réduction de plus de 15 % sur un produit.