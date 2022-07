Meilleures offres Prime Day TV: 1 000 $ de rabais sur Samsung QLED, 330 $ de rabais sur Amazon Omni et plus

Avec Premier jour dans quelques jours, c’est le bon moment pour appuyer sur la gâchette de presque tout ce que vous voulez acheter. Cela inclut les nouveaux téléviseurs, sur lesquels il existe d’excellentes offres avant le jour de la grande vente. Amazon a commencé à déployer certains premières offres, mais si vous souhaitez un peu d’aide pour trouver les meilleures offres de téléviseurs 4K, nous avons ce qu’il vous faut. Des modèles économiques aux téléviseurs haut de gamme et OLED, il existe des offres pour pratiquement tout le monde, quelle que soit la gamme de prix.

Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs téléviseurs 4K pour 2022 pour avoir une idée de ce qui existe, et ci-dessous, vous trouverez les meilleures offres Prime Day TV disponibles sur certains de nos modèles 4K préférés, ainsi que des téléviseurs comparables que vous pouvez saisir à un prix avantageux. Les offres vont et viennent assez rapidement à mesure que nous nous rapprochons du Prime Day, alors assurez-vous de revenir souvent.

Meilleures offres de télévision Prime Day 4K

Samsung Bien que ce Samsung de 65 pouces soit un peu plus cher que les autres téléviseurs de cette liste, c’est parce qu’il dispose également du meilleur écran de tous. Avec des mini-LED et une gradation locale complète, ce Neo QLED avait la meilleure qualité d’image de tous les téléviseurs non OLED que nous ayons jamais testés. De plus, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour réduire le flou de mouvement et d’un son de suivi d’objets pour une expérience incroyablement immersive.

Amazone Avec la sélection croissante d’appareils intelligents et de clés de streaming d’Amazon, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne commence à fabriquer ses propres téléviseurs intelligents. La série Omni est la plus avancée des deux modèles Amazon et dispose d’un microphone intégré directement dans le téléviseur ainsi que de la compatibilité Alexa pour un contrôle mains libres. Avec des LED standard et un rétroéclairage à éclairage direct, il n’a pas la résolution la plus nette de cette liste, mais la commodité de la commande vocale sera difficile à égaler dans cette gamme de prix.

Samsung Le cadre de Samsung ne ressemble à aucun autre téléviseur pour le moment. Son écran ultra-fin peut également servir de lieu d’affichage d’art numérique et le cadre de lunette moderne et élégant ressemble à un cadre photo typique, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement au décor de votre maison. Et pour seulement 5 $ par mois, vous pouvez vous abonner à l’Art Store de Samsung avec accès à plus de 1 400 œuvres d’art à afficher à l’écran.

LG Nous avons nommé le LG C1 le meilleur téléviseur haut de gamme pour l’argent sur le marché en 2022, et en ce moment, vous pouvez accrocher ce modèle de 48 pouces à 25 % de réduction. Il dispose d’un superbe écran OLED 4K avec Dolby Vision et d’un processeur a9 de quatrième génération pour mettre automatiquement à l’échelle le contenu. Il est également compatible avec Nvidia G-Sync et FreeSync Premium pour des jeux optimisés, et il est livré avec Google Assistant et Alexa intégrés.

LG Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus grand que le LG C1 OLED de 48 pouces, vous serez heureux de savoir que le modèle de 55 pouces est également réduit. En baisse de plus de 400 $, le LG C1 OLED de 55 pouces possède toutes les fonctionnalités exceptionnelles du 48 pouces, mais avec une taille d’écran plus grande. Lisez notre avis sur le téléviseur OLED de la série LG C1.

Samsung Le Samsung Q60A a fait son chemin sur notre liste des meilleurs téléviseurs 4K pour 2022 comme ayant le meilleur design et les meilleures fonctionnalités que vous trouverez dans un téléviseur à prix moyen. Au-delà de son cadre ultra-élégant de 1 pouce, ce qui distingue ce téléviseur, c’est sa télécommande unique à énergie solaire, qui a été très impressionnée par notre critique Geoff Morrison. Il dispose d’un écran QLED et est également compatible avec Google Assistant et Alexa. Bien qu’il n’ait pas la meilleure qualité d’image dans sa gamme de prix, les fonctionnalités supplémentaires en font un bon rapport qualité-prix, surtout lorsque vous pouvez l’acheter à prix réduit.

LG Ce LG de 70 pouces utilise des LED NanoCell pour une image 4K nette et des couleurs riches. Il est livré avec un mode optimiseur de jeu pour des jeux précis et à faible latence, ainsi qu’un mode cinéaste censé ajuster automatiquement les paramètres d’image et de processeur pour correspondre à l’apparence et au design originaux d’un film. Sa plate-forme de télévision intelligente est le propre logiciel WebOS de LG.

TCL Présentée à la fois sur notre liste des meilleurs téléviseurs 4K et des meilleurs téléviseurs dans l’ensemble pour 2022, la série TCL 4 est notre option économique préférée sur le marché en ce moment. Même au prix fort, la série 4 TCL est l’un des téléviseurs les plus économiques que nous ayons vus. Pour moins de 300 $, ce téléviseur de 50 pouces offre une image 4K avec HDR. Et il est livré avec Roku intégré, vous pouvez donc accéder à toutes vos applications de streaming préférées dès la sortie de la boîte.