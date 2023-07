Meilleures offres Prime Day sur les ordinateurs portables que vous pouvez obtenir aujourd’hui

Lenovo ne permet pas toujours de savoir exactement combien d’argent vous économiserez sur un ordinateur portable en vente. Je fais des comparaisons comme celle-ci depuis près de deux décennies, donc je peux repérer une bonne affaire et, eh bien, celle-ci est bonne. Il est chargé de composants haut de gamme – processeur Core i9 de 13e génération, Nvidia RTX 4080, 32 Go de mémoire et SSD de 1 To, et il est complété par un écran de résolution 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Nous avons testé ce combo, et il a atteint 190 images par seconde sur Shadow of the Tomb Raider et Guardians of the Galaxy réglés sur leur qualité d’image la plus élevée à 1080p.

Par comparaison, Le m16 d’Alienware avec une configuration presque identique est de 2 550 $ (et c’est son prix de vente avec 200 $ de réduction).