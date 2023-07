Meilleures offres Prime Day Roku: économisez sur les appareils de streaming et les téléviseurs

Le Roku Streaming Stick 4K présente la même interface simple, une large sélection d’applications et une fonction de recherche impressionnante que l’on trouve sur tous les appareils Roku, mais offre également la prise en charge de Dolby Vision. En plus d’une conception en forme de bâton, Dolby Vision HDR est la principale différence entre le Streaming Stick 4K et l’Express 4K Plus, et c’est apparemment pourquoi le Streaming Stick 4K est plus cher que son frère. Bien que nous pensions que le Streaming Stick 4K est un excellent appareil, nous ne sommes tout simplement pas convaincus par la mise à niveau Dolby Vision, principalement parce que nous ne pensons généralement pas qu’il offre une amélioration majeure de la qualité d’image par rapport au HDR standard. Mais si Dolby Vision est important pour vous, cet appareil ne vous décevra pas. En ce moment, il est à son prix le plus bas depuis décembre.