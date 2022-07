Meilleures offres Prime Day PS5 2022

Bien qu’elle soit sortie il y a près de deux ans, la PlayStation 5 est toujours très demandée, les ruptures de stock étant un gros problème dans de nombreux pays du monde. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait s’améliorer bientôt, mais pour l’instant, mettre la main sur la console reste un défi.

Cela dit, s’il existe un détaillant suffisamment influent pour s’approvisionner avant un grand événement commercial, c’est bien Amazon.

Si vous êtes à la recherche d’une bonne affaire PS5 ce Prime Day, ne cherchez pas plus loin.

Quand est Prime Day 2022?

L’extravagance Prime Day de deux jours d’Amazon se déroule sur 12 et 13 juillet 2022comme l’a confirmé l’entreprise à la mi-juin.

L’événement de vente de 48 heures regorge d’offres et de réductions sur tout, des téléphones aux brosses à dents, les bonnes affaires apparaissant pour la première fois à 12h00, heure locale, dans la plupart des territoires – bien qu’il convient de noter qu’elles commenceront et se termineront à 12h00 PT aux États-Unis, se traduisant par 3 heures du matin HE pour ceux de la côte est.

Vous devez être membre Prime pour profiter des offres Prime Exclusive, mais vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours si vous ne vous êtes pas abonné auparavant.

Meilleures offres Prime Day PS5

Ce sont les meilleures offres PS5 que nous pouvons voir actuellement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

NOUS

ROYAUME-UNI

Nous suivons le prix de la console PS5 en temps réel ce Prime Day, non seulement d’Amazon mais d’autres détaillants en ligne, pour nous assurer que vous obtenez la meilleure offre possible.

Au fur et à mesure que les listes PS5 – à prix réduit ou non – apparaissent en ligne, elles seront répertoriées ici :

À quoi dois-je m’attendre des offres PS5 ce Prime Day?

Avant d’aller plus loin, il vaut la peine de gérer vos attentes concernant les offres sur la PS5 ce Prime Day.

Comme vous le savez probablement déjà, la PS5 est très demandée (malgré sa sortie en novembre 2020), les ruptures de stock dans le monde causant toujours des problèmes aux acheteurs potentiels aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la plupart des pays du monde.

Dans cet esprit, il n’y a pas de réductions sur la PS5 elle-même ce Prime Day.

Vous pouvez trouver des offres sur les accessoires PS5 tels que les casques, les contrôleurs et les façades tierces pour personnaliser l’apparence de la console. Cela ne vous sera peut-être pas très utile si vous n’avez pas encore mis la main sur la console, mais c’est le moment idéal pour mettre à niveau votre configuration si vous en possédez une.

Quand le stock PS5 s’améliorera-t-il?

Si vous espérez un stock abondant de PS5 ce Prime Day, nous avons de mauvaises nouvelles; la pénurie n’est pas près de se terminer.

En fait, les problèmes qui affligent la production de la PS5 sont monnaie courante dans une grande partie de l’industrie technologique, avec une pénurie mondiale continue de semi-conducteurs réduisant la production de composants clés utilisés dans tout, des consoles aux cartes graphiques et même aux chipsets mobiles.

On espère que 2023 pourrait signaler la fin de ces pénuries, les stocks commençant lentement à apparaître chez les détaillants, mais il est difficile de spéculer pour le moment.

Si vous ne réussissez pas cette fois, ne vous inquiétez pas ; nous gardons un œil sur où acheter la PS5 toute l’année séparément si vous ne pouvez pas mettre la main sur la console ce Prime Day.