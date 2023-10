Meilleures offres Prime Day d’octobre sur les écouteurs et les écouteurs

Les Echo Buds 2023 d’Amazon m’ont impressionné de plusieurs manières auxquelles je ne m’attendais pas. Pour commencer, ils sonnent bien pour des écouteurs ouverts bon marché, offrant une clarté décente et des basses abondantes. Mais ils disposent également d’un ensemble de fonctionnalités robustes, notamment le couplage Bluetooth multipoint, Alexa mains libres et des capteurs de détection d’oreille qui mettent votre audio en pause lorsque vous retirez un ou les deux écouteurs de vos oreilles.

Leur son est inférieur à celui des AirPods 3 d’Apple, qui offrent des basses plus riches et un son globalement plus complet et plus doux (ils sont meilleurs pour gérer des morceaux de musique plus complexes avec de nombreux instruments jouant en même temps). Mais les AirPods 3 coûtent environ 150 $ et n’offrent qu’un son 15 à 20 % supérieur. En bref, si vous recherchez des écouteurs ouverts – ou « semi-ouverts » comme on appelle parfois ces types d’écouteurs – les Echo Buds sont d’un bon rapport qualité-prix à leur prix catalogue de 50 $ et encore plus faciles à recommander lorsqu’ils sont mis en vente. .