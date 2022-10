Meilleures offres Prime Day à moins de 50 $: mode, technologie, maison et plus

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Aujourd’hui est le dernier jour de la vente Prime Early Access d’Amazon – alias October Prime Day – mais la vente ne se termine qu’à minuit PT (3 h HE), vous avez donc encore beaucoup de temps pour saisir quelque chose que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans toutes les catégories, y compris la technologie, la beauté, la cuisine et la mode. Nous recherchons toujours les meilleures offres en ligne, surtout si elles sont économiques. Nous avons déjà mis en avant une sélection de favoris à moins de 25 $ et même moins de 10 $et maintenant nous augmentons un peu le budget et examinons des produits abordables à moins de 50 $.

Amazone Ce casque de jeu Razer est doté d’un son surround intégré pour que vous puissiez entendre tout ce qui vous entoure lorsque vous êtes immergé dans vos sessions de jeu avec des amis. De plus, il dispose d’un micro cardioïde intégré qui accentue votre voix et réduit le bruit lorsque vous parlez. Vous recevez des alertes de prix pour Casque gaming Razer Kraken V3 X : 38 $

Amazone La plupart d’entre nous peuvent compter sur des restes après le dîner. Mais ce qui est difficile, c’est de trouver comment le ranger correctement ou facilement lorsque vous êtes prêt à vous rendre au travail. Le sac de rangement réutilisable en silicone Stasher facilite le stockage de vos aliments avec un sac allant au congélateur, au four, au micro-ondes et au lave-vaisselle. De plus, il est également étanche.

Amazone Tout le monde n’a pas une maison spacieuse, donc beaucoup d’entre nous ont besoin d’un équipement domestique plus petit pour nous aider à fonctionner. Lorsque vous êtes prêt à jeter vos vêtements sales, utilisez ce panier à linge de Songmics. Non seulement vous recevez le panier lui-même, mais il y a des sacs de doublure qui l’accompagnent pour assurer un retrait facile pour une charge de linge.

Amazone Obtenir un manteau chaud mais léger est un must alors que nous nous dirigeons vers l’hiver. La doudoune légère femme Orolay est matelassée, déperlante et coupe-vent. Mieux encore, il est composé à 90 % de duvet de canard pour vous garder au chaud pendant les journées les plus fraîches.

Amazone Se toiletter peut souvent être une forme de soins personnels, mais se toiletter, c’est aussi utiliser les bons outils. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tondeuse à barbe, découvrez cette tondeuse sans fil de Panasonic qui dispose de 19 réglages et est livrée avec un peigne pour une coupe plus nette.

