Meilleures offres PlayStation : économisez sur les casques, les consoles de remise à neuf et plus encore

Considérant le fait que Sony vient de augmenté le prix de la PS5 dans certains pays, vous pouvez vous attendre à attendre un certain temps avant de voir des offres sur cette console de nouvelle génération. Mais pour les utilisateurs de PS4 qui espèrent ajouter de nouveaux équipements et accessoires à leur configuration, il existe des tonnes de bonnes affaires. Vous pouvez économiser gros sur les casques, les disques de stockage et même sur certaines consoles remises à neuf au cas où vous souhaiteriez passer de Xbox. Nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures affaires que vous pouvez acheter en ce moment, et nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent. Revenez souvent pour vous assurer d’obtenir les meilleurs prix disponibles.

Sony De nombreux jeux récents de nouvelle génération sont encore disponibles pour la PlayStation 4, et si vous recherchez un bon prix sur une console, votre meilleur pari est de magasiner remis à neuf. GameStop propose actuellement une sélection de modèles minces de 1 To d’occasion disponibles pour un peu moins de 300 $, soit environ 200 $ de moins que la quantité limitée de nouvelles consoles qui circulent encore. Ce modèle remis à neuf comprend également un contrôleur sans fil DualShock.

David Carnoy/CNET Turtle Beach est l’une des meilleures marques en matière de casques de jeu, et le Stealth 600 de deuxième génération est l’un de nos casques PlayStation préférés sur le marché. Ces écouteurs sont compatibles avec PS4 et PS5 et sont équipés de haut-parleurs de 50 mm pour un son clair et immersif afin que vous puissiez entendre chaque pas et chaque prise de vue. Ils sont totalement sans fil grâce à l’utilisation d’un émetteur mini-USB, et le bras du micro se replie dans le casque pour qu’il ne vous gêne pas lorsque vous ne l’utilisez pas pour les conversations vocales. La montée en puissance Furtif 700 est également en vente dès maintenant pour 115 $, 35 $ de rabais sur le prix habituel.

Hyper X Un autre de nos meilleurs casques PlayStation pour 2022, l’HyperX Cloud Alpha a été nommé notre option filaire préférée pour le moment. Il est compatible avec la PS4 et la PS5 (et la Xbox et le PC si vous recherchez une paire capable de tout faire) et se connecte à l’aide d’un câble auxiliaire amovible de 3,5 mm. Il est doté de pilotes à double chambre pour un son fluide dans le jeu, et le cadre en aluminium et les coussinets en mousse à mémoire de forme les rendent à la fois robustes et confortables à porter pendant de longues périodes.

Sarah Tew / Crumpe En ce qui concerne les consoles de jeux, 500 Go ou même 1 To de stockage complet peuvent se remplir assez rapidement. Bien que vous puissiez certainement supprimer des jeux et les télécharger à nouveau plus tard, un lecteur de stockage externe est une solution beaucoup plus efficace. Ce lecteur WD de 2 To est compatible avec la PS4 et la PS5, mais il peut ne stocker que la PS4 Jeux. Et avec des vitesses optimisées allant jusqu’à 900 Mbps, vous pouvez ignorer ces écrans de chargement et passer directement à l’action.

Sony Si vous aspirez à être un grand streamer de jeux, vous aurez besoin d’un appareil photo approprié. Cette caméra de streaming Sony a été conçue spécifiquement pour la PlayStation 4, bien qu’elle puisse être utilisée avec la PlayStation 5 avec un adaptateur de caméra. Il vous permet de vous diffuser en jeu, ainsi que d’ajouter une vidéo image dans l’image de vous-même pendant la diffusion en direct. Il s’associe également à la manette sans fil DualShock 4 pour vous aider à rester centré pendant votre diffusion.