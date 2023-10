Meilleures offres Pixel 8 et Pixel 8 Pro : gratuites avec échange chez AT&T, Verizon et plus

Voir chez AT&T AT&T 300 $ de rabais avec plan de versement, gratuit avec échange Afficher plus (1 article)



Les derniers téléphones de la gamme phare de Google sont ici. Les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont arrivés la semaine dernière et offrent une meilleure IA et des caméras améliorées, ainsi qu’un nouveau prix 100 $ de plus que la génération précédente. Si vous souhaitez passer à l’un de ces nouveaux appareils Android élégants, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres des opérateurs et des détaillants pour vous aider à en mettre la main à moindre coût.

Outre de nouvelles fonctionnalités impressionnantes d’IA et d’appareil photo, il existe d’autres améliorations notables, notamment le nouveau processeur Tensor G3 de Google, qui alimente les deux modèles, et des écrans plus lumineux sur les deux téléphones. Le plus petit Pixel 8 bénéficie également d’un affichage de taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz, contre 90 Hz dans le modèle de génération précédente et le Pixel 8 Pro bénéficie d’un nouveau capteur de température soigné.

Notez que lors de notre examen en cours du Pixel 8 Pro, CNET a découvert certains problèmes avec ses caméras que nous avons jugés suffisamment graves pour justifier de ne pas vous recommander de l’acheter. Google affirme s’efforcer de résoudre rapidement ces problèmes via une mise à jour logicielle et nous sommes convaincus que ce sera le cas. Nous n’avons eu aucun problème de ce type avec le Pixel 8 et nous lui avons attribué une très bonne note.

Regarde ça: Bilan : nous avons testé le Google Pixel 8 et ses fonctionnalités d’IA 10h48

Nous avons rassemblé ci-dessous toutes les meilleures offres professionnelles Pixel 8 et Pixel 8 Pro disponibles actuellement, et nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que d’autres offres apparaîtront, alors assurez-vous de revenir souvent.

Le Pixel 8 est disponible en trois couleurs : rose (rose), noisette (gris) et obsidienne (noir). Le plus grand Pixel 8 Pro est disponible en baie (bleu ciel), porcelaine et obsidienne.

Combien coûtent les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?

La série Pixel 8 voit son prix de détail augmenter de 100 $ dans tous les domaines par rapport aux appareils de la génération précédente. Voici comment les prix américains se décomposent dans leur intégralité :

Pixel 8 (128 Go) : 699 $

Pixel 8 (256 Go) : 759 $

Pixel 8 Pro (128 Go) : 999 $

Pixel 8 Pro (256 Go) : 1 059 $

Pixel 8 Pro (512 Go) : 1 179 $

Pixel 8 Pro (1 To) : 1 399 $

Meilleures offres Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Google offre aux nouveaux clients jusqu’à 700 $ de réduction sur les Pixel 8 et 8 Pro avec une nouvelle ligne sur un forfait Fi Unlimited Plus. Les nouveaux clients optant pour un plan de service différent peuvent toujours économiser jusqu’à 350 $ sur le Pixel 8 de base et jusqu’à 500 $ sur le Pixel 8 Pro. La réduction s’applique sous forme de crédits de facture sur une période de 24 mois. Et même s’il n’est pas nécessaire d’obtenir cet accord, Google dispose également de son propre programme d’échange. Vous pouvez économiser jusqu’à 590 $ en échange de votre ancien téléphone, les derniers iPhones vous rapportant le plus de crédit.

Si vous recherchez un Pixel 8 ou 8 Pro déverrouillé, Best Buy propose son propre programme d’échange dans lequel vous pouvez économiser jusqu’à 525 $, les derniers iPhones vous offrant la remise la plus importante. Mais si vous êtes un client Verizon bénéficiant d’un forfait éligible, vous bénéficierez d’un crédit d’échange amélioré qui peut vous faire économiser jusqu’à 800 $ sur le Pixel 8 ou jusqu’à 1 000 $ sur le Pixel 8 Pro. Les modèles débloqués sont également accompagnés d’un mois gratuit de Xbox Game Pass Ultimate.

Amazon n’offre actuellement aucune remise directe sur les derniers téléphones Pixel. Mais vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur une paire de Pixel Buds A-Series lorsqu’ils sont regroupés avec l’achat, ce qui vous permet d’économiser 50 $. Ajoutez simplement les deux articles à votre panier et la réduction sera automatiquement appliquée au moment du paiement.

AT&T propose actuellement deux offres différentes sur les derniers téléphones Pixel. Si vous recherchez la base Pixel 8, vous pouvez économiser 300 $ lorsque vous l’achetez selon un plan de versement, ce qui ramène le prix à seulement 15 $ par mois. Ou, si vous souhaitez le Pixel 8 Pro amélioré, vous économiserez 1 040 $ avec l’échange de n’importe quel téléphone d’une valeur de seulement 35 $ ou plus, ce qui vous permet d’obtenir gratuitement le modèle de base de 128 Go. Les deux offres nécessitent que vous ayez ou passiez à un forfait illimité éligible, et les économies sont appliquées sous forme de crédits de facture sur une période de 36 mois. Si vous annulez le service avant cette date, vous devrez payer le solde restant de votre poche. (Notez que les prix catalogue d’AT&T sont 40 $ de plus que ceux indiqués par Google.)

Ceux qui ajoutent une nouvelle gamme chez Verizon peuvent économiser jusqu’à 800 $ sur le Pixel 8 ou jusqu’à 1 000 $ sur le Pixel 8 Pro avec un échange éligible, qui vous rapporte gratuitement les deux modèles. Ou vous pouvez économiser jusqu’à 800 $ avec un simple échange si vous êtes un client existant admissible à une mise à niveau. Et ceux qui transfèrent leur numéro existant auprès d’un autre opérateur recevront également une carte-cadeau Verizon gratuite de 200 $. D’autres bonus sont également disponibles, notamment 170 $ de réduction sur une Samsung Galaxy Watch, 400 $ de réduction sur une Google Pixel Watch 2 et 550 $ de réduction sur une Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G à l’achat. Notez simplement que vous aurez besoin d’une nouvelle ligne de service pour ces appareils pour bénéficier de la réduction.