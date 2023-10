Meilleures offres PC de jeu : grosses économies sur les ordinateurs de bureau avec RTX 4080 et RTX 3080

1 590 $ chez Newegg Boîte à jus Ironside Computers Joli coffret avec des illustrations d’origine japonaise 2 450 $ chez Newegg Héros du Levant Cobratype Graphiques RTX 4080 et i9-11900F pour 2 450 $ Afficher plus (4 articles)



Si vous êtes le genre de personne qui n’a pas le temps ou les connaissances techniques nécessaires pour construire votre propre ordinateur, alors acheter un ordinateur pré-construit est une très bonne option. Oui, certaines personnes pourraient vous causer un peu de chagrin, mais ignorez-les ; tant que vous pouvez obtenir un PC de jeu dont vous êtes satisfait, c’est l’important. S’il est vrai que vous dépensez beaucoup plus pour acheter des produits préconstruits que pour acheter les pièces et les assembler vous-même, nous avons trouvé des offres assez excellentes dans tous les domaines qui compenseront toute différence.

Il existe actuellement sur le marché des tonnes d’excellents PC de jeu préassemblés qui sont prêts à exécuter les derniers jeux dès la sortie de la boîte. Découvrez les meilleures offres de PC de jeu chez Best Buy et Newegg sur les modèles équipés des dernières cartes graphiques de la série RTX 4000, ainsi que sur les systèmes dotés de GPU de la génération précédente – mais toujours très performants – de la série RTX 3000.

En savoir plus: Meilleure carte graphique pour les joueurs et les créatifs en 2023

Revenez régulièrement, car nous garderons cette liste à jour à mesure que les remises en cours expireront et que de nouvelles offres apparaîtront. Notez que tous ces PC ne sont pas en vente en soi – la section en bas comprend des systèmes qui sont tout simplement d’un excellent rapport qualité-prix, ainsi que d’autres qui ont fait l’objet de réductions supplémentaires dans le passé.

Meilleures offres PC de jeu

Lenovo Si vous recherchez un excellent PC de jeu débutant à milieu de gamme, le Lenovo Legion Tower 5i est un excellent choix. Bien que le RTX 3060 ne soit pas très puissant, il reste excellent pour le 1080p et peut gérer des performances respectables de 1440p. Vous obtenez également le i5-13400F de milieu de gamme, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des travaux de productivité, et les 16 Go de RAM sont DDR5, les plus récents et les plus rapides du marché. Le seul petit inconvénient est les 512 Go de stockage, ce qui n’est pas grand-chose compte tenu de la taille des jeux de nos jours, mais vous pouvez toujours augmenter la taille à un moment donné.

Nouvel œuf Le processeur Core i7 de 12e génération est vieux d’une génération, mais avec son énorme remise de 400 $, il s’agit de l’un des PC de jeu les plus abordables avec un GPU RTX série 40 actuel. Il est doté d’une carte graphique RTX 4060 Ti, idéale pour les jeux 1080p, ainsi que de 16 Go de RAM DDR4, d’un disque SSD de 1 To et d’une alimentation de 600 watts.

Asus Si vous envisagez de jouer en 1440p, alors le RTX 3070 fourni avec cet ordinateur de bureau Asus ROG est un bon choix. Même si vous aurez peut-être encore du mal à jouer aux derniers jeux AAA avec les paramètres les plus élevés et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il parviendra toujours à jouer à la plupart des jeux avec une résolution et des paramètres relativement excellents. Vous disposez également du processeur i7-13700KF de milieu à haut de gamme, qui peut gérer la plupart des jeux de simulation et de stratégie, ainsi que tout travail de productivité que vous lui confiez – et il peut également gérer certaines modifications. Il est livré avec un impressionnant 16 Go de RAM DDR4 et 1 To de stockage.

Nouvel œuf Vous pouvez économiser 200 $ chez Newegg sur ce système ABS qui associe un processeur Core i7-13700F à des graphiques RTX 4070. Il fournit également 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et un bloc d’alimentation de 700 watts. Si l’on considère que la plupart des PC de jeu basés sur RTX 4070 coûtent plus de 2 000 $, cette machine ABS Stratos Aqua à prix réduit est une bonne affaire.

Alienware Le RTX 3080 est une bête et vous rapprochera d’excellentes performances de jeu 4K, et si vous l’utilisez à 1440p, vous gérerez facilement des paramètres élevés et des taux de rafraîchissement élevés. Il est également livré avec un i7-12700KF haut de gamme, 16 Go de RAM DDR5 et 1 To d’espace de stockage. De plus, si vous ne l’avez pas remarqué, le boîtier est incroyable et cela vaut à lui seul quelques centaines de dollars, même si vous l’obtenez ici avec une réduction importante de 780 $.

CyberPowerPC Nous avons enfin atteint le niveau où vous pouvez obtenir d’excellentes performances 4K avec le RTX 4080. C’est un peu cher, mais à moins que vous ne vouliez payer près du double du prix pour obtenir un RTX 4090 avec des rendements décroissants, c’est une excellente option. Vous bénéficiez également d’un puissant i7-13700KF, de 16 Go de RAM DDR5 rapide et d’un énorme 3 To de stockage total, ce qui signifie que vous ne manquerez probablement pas d’espace de si tôt. CyberPowerPC propose même une souris et un clavier, même si, à ce niveau, nous vous encourageons à vous procurer une souris et un clavier de jeu.

Plus de belles valeurs

Certains ordinateurs de bureau ont un tel rapport qualité-prix qu’ils méritent d’être mentionnés même lorsqu’ils ne sont pas en vente, et nous avons rassemblé ci-dessous plusieurs de ces modèles. Cela inclut certaines plates-formes qui ne sont pas actuellement en vente, mais qui ont bénéficié de réductions importantes dans le passé et pourraient être à nouveau en vente dans un avenir proche.

Nouvel œuf Ces PC de jeu Ironside adoptent « kawaii », qui signifie « mignon » en japonais. Newegg vend trois variétés, et chacune est en vente. Le modèle orange le moins cher comprend un processeur Core i5-13600KF et une carte graphique RTX 3060, le modèle pêche fournit une puce Core i7-13700KF et une carte graphique RTX 4070 Ti, tandis que le modèle myrtille le plus cher propose un processeur Core i9-13900KF et une carte graphique RTX 4090.

Nouvel œuf Ce système Skytech intègre les dernières nouveautés d’Intel et de Nvidia via le processeur Core i7-13700KF et le GPU RTX 4090. Vous pouvez l’acquérir pour 3 600 $ chez Newegg, ce qui représente un bon rapport qualité-prix pour un PC de jeu équipé du dernier GPU phare de Nvidia. Il dispose également de 32 Go de RAM, d’un SSD de 1 To et d’un énorme bloc d’alimentation de 1 200 watts.

Nouvel œuf Ce système Cobratype est l’un des PC de jeu basés sur RTX 4080 les plus abordables du moment. Une partie de la raison de son prix (relativement) bas est l’étrange couplage CPU-GPU. Il intègre les dernières nouveautés de Nvidia sous la forme du GPU RTX 4080, mais se retourne ensuite et vous offre un processeur de la précédente famille de processeurs Intel de 11e génération. Au moins, c’est une puissante puce Core i9-11900F. Les autres éléments à noter sont le système de refroidissement liquide et le puissant bloc d’alimentation de 1 000 watts.

Comment choisir une bonne offre PC gamer

Il existe des milliers d’offres de PC de jeu parmi lesquelles choisir, mais toutes ne valent pas votre argent durement gagné. Comme pour tout achat coûteux, cela vaut la peine d’évaluer vos besoins avant de vous lancer et de dépenser beaucoup d’argent. Lorsqu’il s’agit d’offres de PC de jeu, cela signifie examiner à quel point les jeux auxquels vous envisagez de jouer sont exigeants, comment votre nouveau PC s’intégrera dans votre configuration existante (combien d’écrans il pilotera, par exemple, et à quelle résolution et quel cadre). tarif) et votre budget. Si vous souhaitez jouer à des jeux 4K multi-écrans, vous aurez probablement du mal avec un budget de 1 000 $, il est donc préférable d’être réaliste avec vos attentes ici.

Une fois que vous avez pris en compte ces facteurs, tout se résume au rapport qualité/prix proposé. Les principales considérations ici sont le processeur, la carte graphique et la RAM, car ce sont eux qui auront le plus d’impact sur votre expérience globale. Des pièces plus récentes et plus puissantes vont faire grimper le prix global – il suffit de jeter un œil à notre liste des pièces les plus récentes et les plus puissantes. meilleures cartes graphiques pour les joueurs et vous verrez que ceux-ci ne sont pas bon marché – alors pensez aux machines dotées de composants récents de génération précédente pour économiser de l’argent.

Dois-je acheter un PC de jeu pré-construit ou créer le mien ?

Selon vos connaissances techniques, la proposition de construire votre propre PC de jeu vous enthousiasmera ou vous fera peur. Le principal avantage de construire un PC vous-même est que vous pouvez choisir chaque composant, rechercher des offres sur des pièces individuelles et, en fin de compte, en avoir plus pour votre argent. L’inconvénient est que cela demande beaucoup de recherche, d’efforts et une bonne dose de connaissances techniques. Il existe également un risque que quelque chose se passe mal dans le processus de construction, ce qui signifie que vous finirez par endommager des pièces ou vous arracher les cheveux en essayant de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Avec les offres de PC de jeu prédéfinis, vous pouvez éviter certaines des parties les plus longues et les plus frustrantes du processus, mais vous paierez pour ce privilège et dépenserez probablement plus d’argent dans l’ensemble.

Plus de conseils en informatique