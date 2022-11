Meilleures offres Oppo Find X5 novembre 2022

La gamme Oppo Find X5 est en vente depuis quelques mois maintenant. Si vous souhaitez mettre la main sur un Oppo Find X5 Pro, un Find X5 ou un Find X5 Lite, nous avons tout ce que vous devez savoir.

Ce sont les premiers téléphones équipés du propre processeur d’image d’Oppo, le MariSilicon X NPU. Vous pouvez voir comment cette technologie fonctionne dans la vraie vie dans notre examen de l’Oppo Find X5 Pro. Nous avons également un article sur les offres similaires pour l’une de ses plus grandes lignes téléphoniques rivales, la gamme Samsung Galaxy S22.

Quand la série Oppo Find X5 sortira-t-elle ?

Au Royaume-Uni, les Find X5, Find X5 Pro et Find X5 Lite sont maintenant en vente.

Les téléphones sont désormais également en vente dans divers pays européens, dont l’Irlande. Consultez votre site Web Oppo local pour savoir où vous vous trouvez.

Oppo ne vend pas de téléphones aux États-Unis – désolé Amérique du Nord !

Combien coûte la série Oppo Find X5 au lancement ?

La gamme Oppo Find X5 commence à partir de 419 £ / 499 € pour le modèle le moins cher, avec trois modèles distinctifs au choix. Cependant, au Royaume-Uni, chaque téléphone ne propose qu’une seule configuration pour la RAM et le stockage.

En termes de couleurs, vous pouvez obtenir le Oppo Find X5 Pro en Ceramic White et Glaze Black, le Find X5 en Black and White et le Find X5 Lite en Starry Black et Startrails Blue.

Voici combien coûte chaque téléphone, avec des approximations pour les prix aux États-Unis :

Oppo Trouver X5 Pro

8 Go de RAM + 256 Go de ROM – 1 049 £ / 1 299 € (environ 1 400 $)

Oppo Trouver X5

8 Go de RAM + 256 Go de ROM – 749 £ / 999 € (environ 1 000 $)

Oppo Trouver X5 Lite

12 Go de RAM + 256 Go de ROM – 419 £ / 499 € (environ 560 $)

Où acheter la série Oppo Find X5 sans carte SIM

Voici où vous pouvez actuellement acheter le Find X5, le Find X5 Pro et le Find X5 Lite sans carte SIM. Il existe quelques réductions, mais principalement sur le Find X5 Lite le moins cher. Vous pouvez également consulter notre outil de comparaison de prix ci-dessous pour voir les prix des détaillants en temps réel.

Oppo Find X5 Pro au Royaume-Uni

Oppo Trouver X5

Oppo Trouver X5 Lite

Où acheter le Oppo Find X5 sous contrat

Si vous souhaitez acheter les téléphones sous contrat, voici les détaillants à surveiller.

Trouver X5 Pro

Carphone Entrepôt – À partir de 51 £ par mois (49 £ d’avance)

EE – À partir de 49 £ par mois (100 £ d’avance)

Vodafone – À partir de 44 £ par mois (29 £ d’avance)

Virgin Mobile – À partir de 42 £ par mois (pas de frais initiaux)

O2 – À partir de 40,17 £ par mois (30 £ d’avance)

Mobiles.fr – À partir de 42,99 £ par mois (sans frais initiaux) avec iD Mobile

Trouver X5

Carphone Entrepôt – À partir de 35,99 £ par mois (pas de frais initiaux)

EE – À partir de 41 £ par mois (100 £ d’avance)

Vodafone – À partir de 31 £ par mois (29 £ d’avance)

Virgin Mobile – À partir de 33 £ par mois (pas de frais initiaux)

O2 – À partir de 31,77 £ par mois (20 £ d’avance)

Mobiles.fr – À partir de 15,99 £ par mois avec 499 £ d’avance (Vodafone) ou 35,99 £ par mois sans frais initiaux (iD Mobile)

Trouver X5 Lite