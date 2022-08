Meilleures offres OnePlus Nord 2T pour août 2022

La gamme OnePlus Nord a toujours été l’un des téléphones de milieu de gamme les plus compétitifs du marché, et le OnePlus Nord 2T ne fait pas exception.

Si vous souhaitez acheter un OnePlus Nord 2T pour vous-même, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’achat du téléphone. Nous avons également un article similaire pour un autre téléphone de milieu de gamme, le Google Pixel 6a.

Vous pouvez également consulter notre examen complet du OnePlus Nord 2T – que nous avons surnommé l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme de cette année.

Quand sort le OnePlus Nord 2T ?

L’attente est terminée, car le OnePlus Nord 2T est disponible à l’achat maintenant.

Combien coûte le OnePlus Nord 2T ?

Vous pouvez obtenir le OnePlus Nord 2T dans un choix de deux couleurs, Gray Shadow (noir) ou Jade Fog (vert). Le téléphone est disponible en deux configurations – voici les prix pour chacune :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage – 369 £ / 399 €

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 469 £ / 499 €

Pour cela, vous obtenez un processeur MediaTek Dimensity 1300 sous le capot, un appareil photo à triple objectif dirigé par un capteur de 50Mp et une charge rapide de 80W – vous pouvez trouver des spécifications plus détaillées dans notre tour d’horizon OnePlus Nord 2T.

Malheureusement, le OnePlus 2T n’est pas disponible en Amérique. Si vous êtes aux États-Unis, vous devriez pouvoir l’importer à partir d’Aliexpress.

Meilleures offres OnePlus Nord 2T

Amazone offre actuellement 10 £ de réduction sur le prix standard du OnePlus Nord 2T.

Si vous achetez sur le site Web OnePlus, vous pouvez obtenir 30 % de réduction sur un ensemble d’accessoires. De plus, si vous êtes membre du Red Cable Club de OnePlus, vous recevrez le triple de RedCoins lors de l’achat du OnePlus Nord 2T.

Où acheter le OnePlus Nord 2T sans carte SIM

Le OnePlus Nord 2T est disponible dès maintenant chez les revendeurs suivants :

Où acheter le OnePlus Nord 2T sous contrat

Il n’a pas encore été confirmé quels opérateurs (le cas échéant) stockeront le OnePlus Nord 2T sous contrat. Dans le passé, nous avons vu la ligne Nord être disponible via Trois et O2. Lorsque nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.