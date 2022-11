Meilleures offres OnePlus 10 Pro novembre 2022

Le OnePlus 10 Pro est en vente depuis quelques mois maintenant. Il est disponible à l’achat au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, en Inde et dans plusieurs autres pays du monde.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, il existe un OnePlus 10 Pro mais pas de OnePlus 10 standard, et c’est une décision intentionnelle de la part de l’entreprise. Depuis sa sortie, il y a eu un OnePlus 10T et un 10R en Inde, mais pas de OnePlus 10 standard.

Avec des fonctionnalités phares telles que le Snapdragon 8 Gen 1, un écran LTPO 2 de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une batterie accrue de 5000 mAh et des caméras améliorées, le OnePlus 10 Pro est une option tentante sur le marché phare – à tel point qu’il a quatre étoiles et un prix Tech Advisor Recommended dans notre examen complet du OnePlus 10 Pro.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone avant de vous lancer, jetez un œil à tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 10 Pro.

OnePlus a en fait lancé le 10 Pro en Chine le 11 janvier 2022 à la suite d’une révélation au CES – bien plus tôt que les smartphones ont tendance à être lancés en Occident, la plupart favorisant une révélation au milieu du printemps.

La société a ensuite annoncé la disponibilité mondiale du OnePlus 10 Pro le 31 mars, avec des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Inde.

Le OnePlus 10 Pro est désormais disponible à l’achat au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Combien coûte le OnePlus 10 Pro ?

Le OnePlus 10 Pro est disponible en deux versions internationales – 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go – avec une variante haut de gamme de 512 Go exclusive au marché chinois pour le moment.

Voici combien coûte le OnePlus 10 Pro dans le monde :

8+128 Go – 799 $/799 £/919 €/66 999 ₹

12+256 Go – 869 $/899 £/999 €/71 999 ₹

Malgré une baisse permanente des prix aux États-Unis, les prix placent confortablement le produit phare OnePlus sur le territoire phare, se rapprochant du Galaxy S22 à 769 $ / 769 £ de Samsung, bien qu’Alex Walker-Todd ait noté dans son examen que l’offre est «plus proche du S22 + “, il y a donc toujours un bon rapport qualité-prix à avoir.

Où puis-je acheter le OnePlus 10 Pro ?

Le OnePlus 10 Pro est actuellement disponible à l’achat au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Acheter directement dans la boutique OnePlus pour chaque région est une option solide si vous souhaitez l’acheter directement, et la marque propose souvent des remises ou des accessoires gratuits lors de l’achat du 10 Pro à un moment donné.

Ce n’est pas le seulement endroit où acheter le téléphone; il y a une poignée de détaillants proposant le smartphone, bien que comme avec les entrées précédentes, il ne sera pas disponible à partir tous détaillant et fournisseur de réseau. Il est plutôt exclusif à une poignée de détaillants dans chaque région.

Dans cet esprit, nous avons répertorié partout où vous pouvez acheter le OnePlus 10 Pro dès maintenant :

Meilleures offres OnePlus 10 Pro aux États-Unis

Meilleures offres OnePlus 10 Pro au Royaume-Uni

L’Europe 

Inde

Nous suivons également les prix en direct sur le smartphone chez les détaillants populaires, que vous pouvez trouver ici :

729,00 $ 899 $

Contenu connexe susceptible de vous plaire