Meilleures offres Oculus Quest pour Amazon Prime Day 2022

L’Oculus Quest 2 – officiellement le Meta Quest 2 maintenant – est le casque VR le plus populaire en 2022. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, car il offre un excellent équilibre entre portabilité, puissance et prix.

La nature autonome du casque signifie que vous n’avez pas besoin d’un PC de jeu coûteux ou d’une console à la pointe de la technologie pour alimenter les expériences VR – cela fonctionne, partout où vous voulez jouer à la réalité virtuelle.

C’est déjà un achat tentant à son prix habituel de 399 $ / 399 £, mais à l’approche de la vente Prime Early Access d’Amazon, il y a des offres à faire, en particulier pour ceux aux États-Unis. Voici les meilleures offres que vous trouverez sur Meta Quest 2 cette vente Prime Early Access aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Quand est la vente d’accès anticipé Prime ?

La vente d’accès anticipé d’Amazon a lieu le 11 & 12 octobre 2022.

L’événement de 48 heures regorge de réductions sur des gadgets et des produits de toutes formes et tailles, le plaisir commençant à 12 heures, heure locale, dans la plupart des pays.

Le hic ? Contrairement aux ventes Prime Day régulières, vous devrez être abonné à Amazon Prime. La bonne nouvelle est que c’est inscription gratuite pour un essai si vous ne l’avez pas déjà fait, vous aurez accès aux meilleures offres au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Découvrez toutes les meilleures offres de vente d’accès anticipé sur la technologie.

Meilleures offres Oculus Quest Prime Day 2022

Nous suivons le prix du casque Oculus Quest 2 sur Amazon (et d’autres détaillants) en temps réel ci-dessous.

La meilleur rabais sur Amazon US est sur un casque Quest 2 renouvelé (128 Go), soit 50 $ moins cher que les 399 $ habituels, et vous pouvez obtenir le modèle 256 Go pour 70 $ de réduction à 429,99 $.

Sans modèles remis à neuf disponibles au Royaume-Uni, les offres ne sont pas aussi tentantes pour les Britanniques. Cependant, il y a une réduction de 6 £ sur le Pack Commodité Meta Quest 2qui coûte 453,82 £ au moment de la rédaction et comprend le casque de 128 Go et le serre-tête Elite.

Si vous voyez une offre tentante en dessous de la barre des 399 $ / 399 £ (128 Go) ou 499 $ / 499 £ (256 Go), vous feriez mieux d’agir rapidement car les offres Oculus Quest ont tendance à être extrêmement populaires, de sorte que le stock ne traîne pas longtemps.

Oculus Quest 2 (128 Go)

Que proposeront les meilleures offres de vente d’accès anticipé Quest Prime?

L’inconvénient du Quest 2 est qu’il est déjà à un prix très compétitif, ce qui rend les offres plus difficiles à trouver que les autres technologies disponibles en 2022.

Malheureusement, Amazon ne fait pas vraiment de rabais sur le casque à l’approche de la vente Prime Early Access la semaine prochaine, et il n’y a pas l’offre de remboursement de 50 $/50 £ que nous avons vue l’année dernière. Ce que vous pouvez obtenir, au moins aux États-Unis, est une remise assez décente de 50 $ / 70 $ sur une quête 2 renouvelée.

Les choses ne sont pas aussi tentantes au Royaume-Uni avec une petite remise sur certains Packs Quête 2 en ce moment, bien que nous gardions toujours espoir de bénéficier de réductions appropriées pendant l’événement.

Méta

Le Quest 2 est-il meilleur que le Quest original ?

En termes simples, le Quest 2 est une énorme amélioration par rapport au Quest original, et même si vous avez l’original, vous verrez une grande amélioration – mais vous pouvez lire notre critique pour savoir pourquoi.

En un mot, le Quest 2 est 10% plus léger que son prédécesseur, ce qui se traduit par une expérience plus confortable, mais la mise à niveau clé est l’affichage.

À 2K par œil, il possède plus de 50% de pixels en plus que le Quest original. L’écran est lumineux, détaillé et d’une résolution supérieure à celle de certains casques PC VR – et avec Air Link, jouer à des jeux PC VR sans fil est un jeu d’enfant. Il y a aussi un saut de 60Hz à 90Hz, avec un mode expérimental 120Hz également disponible sur le casque. Il n’est pas étonnant que le Quest 2 se trouve au sommet de notre tableau des meilleurs casques VR.

Il existe également une gamme d’accessoires Quest qui améliorent encore l’expérience Quest 2, et il existe de nombreux jeux Quest incroyables qui ne fonctionnent que sur le casque de deuxième génération.

Si vous prenez le casque, assurez-vous de jeter un œil à nos meilleurs trucs et astuces Oculus Quest 2 pour tirer le meilleur parti de votre nouveau casque autonome.

Nous couvrons également les meilleures offres Oculus Quest 2 tout au long de l’année, de sorte que vous obtenez toujours la meilleure offre, pas seulement pendant la vente Prime Early Access d’Amazon.